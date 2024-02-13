ТрВ № 3 (397) за 2024 г.: Как в мире РНК появились белки

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 397 от 13 февраля 2024 года в PDF
Анонс номера
Успехи и сложности теории мира РНК
Продолжение беседы главного редактора ТрВ-Наука Бориса Штерна с биологом Михаилом Никитиным — стр. 1–4
Алексей Кудря: Астроновости
Российский рекорд на орбите, новые пульсары, Вселенная в объективах «Хаббла» и «Уэбба», а также астероид по имени Язев — стр. 6–7
Понтекорво и Баксанская нейтринная обсерватория ИЯИ РАН
Исторические очерки Александра Шентябина и Александра Шихина — стр. 8–9
В поисках зеленого коня
Мария Елифёрова о цветовых моделях по-древнегречески и по-древнеримски — стр. 11
Оперный театр кукол и археология скурильности
Александр Марков и Оксана Штайн об «интеллектуальной истории круглого» — стр. 12
Две цели хорошо, а три учебника лучше
Леонид Ашкинази размышляет об идеальном курсе физики — стр. 13
Автомат Девы Марии с младенцем и механические монахи
Александр Речкин углубляется в историю средневековых религиозных роботов — стр. 14–15
Кошки-мышки с советской властью
Александр Мещеряков про судьбу экономиста, придумавшего «индекс Конюса», — стр. 16