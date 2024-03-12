Календарь фантастики: Всеволод Ревич, Юрий Олеша, Георгий Гамов, Абэ Кимифуса, Агоп Мелконян

28 февраля: У истоков советской фантастики

95 лет назад родился Всеволод Александрович Ревич (1929–1997, псевдонимы — В. Александров, Всеволод Вар), русский критик, литературовед, журналист, редактор, автор рассказов «Tête-à-tête…», «Сенсация», «Штурмовая неделя», автор работы по истории русской дореволюционной фантастики «Не быль, но и не выдумка», сборника эссе «Перекресток утопий», многочисленных статей, составитель ряда антологий.

Работы Ревича-критика отличаются бескомпромиссностью и заостренной полемичностью. В трудные моменты он безоговорочно поддерживал творчество братьев Стругацких, с которыми был дружен, и других талантливых фантастов. Любопытны воспоминания Всеволода Ревича об Аркадии Стругацком: «Впрочем, я определенно знаю слово, которое принадлежало лично Аркадию. Он безраздельно распоряжался, простите, словом „задница“. В тех редких случаях, когда мне выпадало быть их редактором, и я находил означенную лексему, употребленную более трех раз на странице, в двух случаях я ее всё же вычеркивал, почему-то уверенный, что уж по крайней мере Борис меня извинит. В конце концов удавалось уговорить и Аркадия в том, что излишняя экспрессивность так же нехороша, как и однообразие. Тогда Аркадий бурчал что-то вроде „Ладно…“, брался за голову и, зачеркнув этот научный термин, вписывал новый, после чего за голову хватался уже я…»

3 марта: Революция как счастье

125 лет назад родился Юрий Карлович Олеша (1899–1960), русский писатель, автор романа-сказки «Три толстяка». Ровно 100 лет назад молодой журналист, промышлявший фельетонами и статьями в газете «Гудок» (под псевдонимами Зубило и Касьян Агапов) написал свое первое большое прозаическое произведение — роман-сказку «Три толстяка». Все положительные герои сказки (циркачка Суок, гимнаст Тибул, оружейник Просперо, доктор Гаспар Арнери) воспринимают революцию как счастье. «Три толстяка» вызвали огромный читательский интерес и у взрослых, и у детей, хотя официальная критика отзывалась о сказке скептически: «Призыва к борьбе, труду, героического примера дети Страны Советов здесь не найдут». По сказке поставлен балет и снят художественный фильм.

4 марта: Лиходей, добравшийся до атомов

120 лет назад родился Георгий Антонович Гамов (1904–1968), американский физик и астрофизик, а также популяризатор науки. Биография Гамова и хотя бы подробный перечень его работ по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии заслуживают серьезной обстоятельной статьи1. Он также автор двух десятков научно-популярных книг, среди которых истории о мистере Томпкинсе вполне можно считать имеющими непосредственное отношение к фантастике. Кроме того, из-под его пера вышли рассказы «Эффект Мёбиуса», «Сердце по другую сторону».

В 1928 году Демьян Бедный написал такие строки:

СССР зовут страной убийц и хамов.

Недаром. Вот пример:

советский парень Гамов.

Чего хотите вы от этаких людей?!

Уже до атома добрался, лиходей!

Мильоны атомов на острие иголки!

А он — ведь до чего

механика хитра! –

В отдельном атоме

добрался до ядра!

7 марта: Как заглянуть в будущее?

100 лет назад родился Абэ Кимифуса (Абэ Кобо, 安部公房,1924–1993), японский писатель, драматург и сценарист, автор романов «Четвертый ледниковый период», «Женщина в песках», «Чужое лицо», «Сожженная карта», «Человек-ящик», «Тайное свидание», «Вошедшие в ковчег», повестей «Стена», «Совсем как человек».

Интересно суждение Абэ Кобо о будущем, высказанное в редакции «Иностранной литературы» в 1966 году: «Если говорить о возможности предвидеть будущее, то будущее, конечно, может быть познано и должно познаваться. Но для загляда в будущее нужна смелость. Человеку будущего его время может казаться прекрасным, но обыкновенному человеку сегодняшнего дня оно наверняка представилось бы мало подходящим для привычной жизни. Наши представления о будущем слишком ограниченны и консервативны. Чтобы смело смотреть в глубину времени, мы должны решительно отказаться от этих представлений, набраться мужества „оторваться от земли“. Ребенок, еще не научившийся ходить, ползает на четвереньках, ему невыразимо страшно подняться на ножки и сделать свой первый шаг. Мы очень любим свою сегодняшнюю землю, нас радует, что мы твердо стоим на ней обеими ногами, и мы безумно боимся оторваться от этой привычной опоры, от всего привычного, милого нашему сердцу».

10 марта: Болгарин, который оказался еще и армянином

75 лет назад родился Агоп Мегердич Мелконян (Агоп Мъгърдич Мелконян, 1949–2006), болгарский писатель, переводчик, редактор журнала «Зона F», автор сборников «Воспоминание о вселенной», «Греховное и неприкосновенное», «Via dolorosa», «Тени плоти», романа «Смерть в раковине».

Агоп Мелконян был хорошо знаком с братьями Стругацкими, перевел их повести «Второе нашествие марсиан», «Улитка на склоне», «За миллиард лет до конца света» на болгарский язык. О первой встрече с ним Аркадий писал брату в 1978 году: «Были мы у Ревичей, встретились там с одним болгарином, который оказался еще и армянином. Он специально приехал в Москву на два дня, чтобы повидать хоть одного из Стругацких. Хороший парень: всё время молчал и пялился на меня, я уже стал бояться за свою невинность». На вопрос о том, каково место Стругацких в фантастике, Агоп отвечал так: «В одной американской энциклопедии по фантастике братья Стругацкие определены как продолжатели линии Гоголя в русской фантастике. Я думаю, что родословное дерево более разветвленное, и определил бы его так: „Гоголь — Салтыков-Щедрин — Булгаков — Ефремов“, то есть продолжатели лучших традиций русской и советской фантастики».

Владимир Борисов