ТрВ № 5 (399) за 2024 г.: Новое о происхождении эукариот: кто кого съел

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 399 от 12 марта 2024 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Новое о происхождении эукариот: кто кого съел

Евгений Кунин отвечает на вопросы Бориса Штерна — стр. 1–3

«Одиссей» между «безусловным успехом» и «позорным провалом»

Андрей Колин о первой американской высадке на Луну спустя полстолетия — стр. 4–5

Алексей Кудря: Астроновости

Мартовская комета, история воды на Земле, юбилей «Розетты» и субкоричневый карлик — стр. 6, 9

Молекулярный взгляд на разнообразие жизни

Беседа Надежды Маркиной и Анны Банниковой — стр. 8–9

Антивселенная, квантовая запутанность и любовь

Фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 10–11

Игрушечная железная дорога: ритм и кукла

Очерк Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 12–13

Притчи о загадках и противоречиях бытия

«Нейро-арт» от Михаила Эпштейна — стр. 13

Скандал с кватернионами

Фрагмент книги британского популяризатора науки Майкла Брукса — стр. 14–15