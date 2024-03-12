ТрВ № 5 (399) за 2024 г.: Новое о происхождении эукариот: кто кого съел

12.03.2024 / № 399 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 399 от 12 марта 2024 года в PDF

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Анонс номера

Новое о происхождении эукариот: кто кого съел
Евгений Кунин отвечает на вопросы Бориса Штерна — стр. 1–3

«Одиссей» между «безусловным успехом» и «позорным провалом»
Андрей Колин о первой американской высадке на Луну спустя полстолетия — стр. 4–5

Алексей Кудря: Астроновости
Мартовская комета, история воды на Земле, юбилей «Розетты» и субкоричневый карлик — стр. 69

Молекулярный взгляд на разнообразие жизни
Беседа Надежды Маркиной и Анны Банниковойстр. 8–9

Антивселенная, квантовая запутанность и любовь
Фантастический рассказ Павла Амнуэлястр. 10–11

Игрушечная железная дорога: ритм и кукла
Очерк Александра Маркова и Оксаны Штайнстр. 12–13

Притчи о загадках и противоречиях бытия
«Нейро-арт» от Михаила Эпштейнастр. 13

Скандал с кватернионами
Фрагмент книги британского популяризатора науки Майкла Бруксастр. 14–15

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