ТрВ № 5 (399) за 2024 г.: Новое о происхождении эукариот: кто кого съел

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 399 от 12 марта 2024 года в PDF
Анонс номера
Новое о происхождении эукариот: кто кого съел
Евгений Кунин отвечает на вопросы Бориса Штерна — стр. 1–3
«Одиссей» между «безусловным успехом» и «позорным провалом»
Андрей Колин о первой американской высадке на Луну спустя полстолетия — стр. 4–5
Алексей Кудря: Астроновости
Мартовская комета, история воды на Земле, юбилей «Розетты» и субкоричневый карлик — стр. 6, 9
Молекулярный взгляд на разнообразие жизни
Беседа Надежды Маркиной и Анны Банниковой — стр. 8–9
Антивселенная, квантовая запутанность и любовь
Фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 10–11
Игрушечная железная дорога: ритм и кукла
Очерк Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 12–13
Притчи о загадках и противоречиях бытия
«Нейро-арт» от Михаила Эпштейна — стр. 13
Скандал с кватернионами
Фрагмент книги британского популяризатора науки Майкла Брукса — стр. 14–15