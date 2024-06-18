ТрВ № 12 (406) за 2024 г.: Что происходит с Солнцем?

18.06.2024 / № 406 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 406 от 18 июня 2024 года в PDF

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ТрВ № 12 (406) за 2024 г.: Что происходит с Солнцем?Анонс номера

Что происходит с Солнцем?
Чем обусловлены мощнейшие вспышки на Солнце в июне и мае? Что мы знаем и не знаем о ближайшей звезде? Астроном Сергей Язев отвечает на вопросы Алексея Кудря — стр. 1–4

«Если вы отколупнули кусочек скалы — вот это хорошо»
Очерк памяти математика Сергея Новикова (1938–2024) подготовил Александр Буфетов — стр. 5, 7

Алексей Кудря: Астроновости
Скоростная звезда, ремонт «Вояджера» на удаленке, сверхновые в ранней Вселенной и параллельные диски и джеты от молодых звезд — стр. 6–7

Starliner, Starship и «Ангара»
Александр Хохлов о пользе конкуренции в космонавтике — стр. 8–9

Предтеча ядерной астрофизики Фред Хойл
Исторический очерк Алексея Левина — стр. 10–12

Задачи со вкусом физики
Эссе Леонида Ашкинази — стр. 14

Посещение музея
Новые трагикомические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16

ТрВ № 12 (406) за 2024 г.: Что происходит с Солнцем?11 июня на 88-м году жизни скончался Валерий ­Николаевич Сойфер, докт. биол. наук, докт. физ.-мат. наук, professor emeritus Университета Джона Мэйсона, почетный профессор МГУ, honorary fellow Еврейского института в Иерусалиме, историк науки, общественный деятель, постоянный автор нашей газеты вплоть до последних дней. ­Светлая память. Публикации В. Н. Сойфера в ТрВ-Наука: trv-science.ru/tag/valery-soyfer/

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