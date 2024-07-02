Астроновости: доставка китайцами реголита с обратной стороны Луны, «Юнона» и лавовые озера Ио, новые сюрпризы от астероида Бенну и свежие снимки от воскрешенного «Хаббла»

Груз доставлен

Миссия «Чанъэ-6» (嫦娥六号), которая продолжалась 53 дня, завершена.

Китайская автоматическая межпланетная станция, являющаяся частью беспилотной миссии исследования Луны, запущенная 3 мая в космос, 2 июня прилунилась в ударном кратере в бассейне Южный полюс — Эйткен, где успешно произвела забор грунта, а затем 6 июня ее взлетная ступень доставила собранный реголит на орбитальный аппарат. Образцы, полученные с поверхности, оставались на орбите около 15 дней, меняя свою орбиту и готовясь к возвращению на Землю. 21 июня возвратный модуль «Чанъэ-6» покинул лунную орбиту и направился к Земле с собранными образцами. Капсула приземлилась 25 июля в 09:06 мск в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Забор грунта с обратной стороны Луны является в настоящий момент самой сложной из всех задач, которые когда-либо решались Китаем на Луне. Множество динамических операций, каждая из которых в случае неудачи могла привести к срыву всей программы. Но экспедиция была успешной на всех ее этапах. Да, до этого образцы лунного грунта были доставлены на Землю десять раз США и СССР. Но грунт, добытый КНР — это первый забор образцов с обратной стороны нашего спутника. Ожидается, что он позволит ученым понять, почему внешний облик этой стороны, почти лишенной морей, так резко отличается от видимой стороны, где лунных морей много. Будем наедятся, что и на Марсе через пять лет у китайских специалистов всё получится.

И как сообщила позже China ‘N Asia Spaceflight [1], 26 июня китайские ученые успешно извлекли контейнер с собранными образцами из спускаемой капсулы. Масса доставленного реголита составила 1935 г. Образцы лунного реголита переданы Китайской академии наук для изучения. Подробные исследования проб с официальной публикацией научных данных в Китайском национальном космическом управлении (CNSA) обещают провести в ближайшее время.

1. x.com/CNSpaceflight/status/1805985551130169569

Лавовые озера Ио

Космический аппарат NASA «Юнона» (Juno), запущенный с мыса Канаверал 5 августа 2011 года и предназначенный для изучения Юпитера и его окрестностей, совершает уже 63-й облет газового гиганта. За это время «Юнона» не только успела полетать рядом с крупнейшей планетой Солнечной системы, но и посетила окрестности его спутников, в том числе самого вулканически активного из известных нам объектов — Ио, приблизившись к нему в один из пролетов на 13 тыс. км.

На борту зонда находится детектор инфракрасного излучения JIRAM. Его задача — исследование атмосферных слоев на глубинах порядка 50–70 км ниже вершин облаков газового гиганта. Этот прибор команда миссии «Юноны» использовала и для изучения спутников — Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто. Снимки JIRAM показали наличие на Ио ярких колец, окружающих дно многочисленных горячих точек.

Инфракрасные данные, собранные прибором JIRAM, демонстрируют, в частности, Chors Patera — лавовое озеро на спутнике Юпитера Ио. Команда считает, что озеро в значительной степени покрыто толстой расплавленной корой с горячим кольцом по краям, где лава из недр Ио непосредственно выходит в практически открытый космос. Инфракрасные снимки нескольких других лавовых озер Ио также показывают тонкие круги лавы на границах между центральной корой, покрывающей большую часть лавового озера, и озерными стенками. Рециркуляция расплава подразумевается отсутствием потоков лавы на краю озера и за его пределами, что указывает на наличие баланса между расплавом, который извергся в лавовые озера, и расплавом, который циркулирует обратно в подповерхностную систему.

Данные JIRAM позволяют заключить, что большая часть поверхности этих горячих точек Ио состоит из скалистой коры, которая циклически перемещается вверх и вниз как единая непрерывная масса из-за центрального подъема магмы. Согласно этой гипотезе, поскольку кора касается стенок озера, трение удерживает ее от скольжения, в результате чего она деформируется и в конечном итоге разрушается, обнажая лаву чуть ниже поверхности.

По другой модели магма поднимается в середине озера и, растекаясь, образует корку, которая опускается вдоль края озера, обнажая лаву.

Исследователи опубликовали статью о самых последних вулканических открытиях «Юноны» на спутнике Ио в журнале Nature [2].

2. nature.com/articles/s43247-024-01486-5

Сюрпризы от Бенну

Ранее мы публиковали материалы от том, что на Землю миссией OSIRIS-REx были доставлены образцы вещества с поверхности астероида Бенну [3]. Изначально не всё было ладно с открытием контейнера, но в итоге это сделать удалось, и ученые наконец-то принялись за изучение 121,6 г астероидного грунта. Была надежда, что этот материал будет содержать важные секреты из прошлого молодой Солнечной системы, в том числе касающиеся пребиотической химии и того, что могло послужить причиной возникновения жизни на Земле.

Группа, занятая анализом образцов OSIRIS-REx, обнаружила [4], что Бенну действительно содержит исходные ингредиенты, формировавшие нашу Солнечную систему. Пыль астероида богата углеродом и азотом, а также органическими соединениями, являющимися важными компонентами жизни в том виде, в каком мы ее знаем. В образце также содержатся фосфаты магния и натрия, что стало неожиданностью для исследовательской группы, поскольку это не обнаруживалось в данных дистанционного зондирования, собранных космическим аппаратом возле Бенну. Их присутствие в образцах указывает на то, что астероид мог отколоться от давнего родительского астероида, богатого водой.

В образце преобладают глинистые минералы, особенно серпентины. Образец напоминает тип породы, обнаруженной в срединно-океанических хребтах на Земле, где материал из мантии (слоя под земной корой) встречается с водой. Это взаимодействие приводит к образованию не только глины, но и множества минералов — карбонатов, оксидов и сульфидов железа. Но самым неожиданным открытием стало присутствие гидратированных фосфатов. Эти соединения являются компонентами биохимии всей известной на сегодняшний момент жизни на Земле.

Аналогичный фосфат был обнаружен в образце астероида Рюгу, доставленном миссией Hayabusa 2 Японского агентства аэрокосмических исследований. Фосфаты магния и натрия, обнаруженные в образцах Бенну, отличаются своей чистотой — отсутствием других примесей в минералах — и размером зерен в сравнении с прочими метеоритными образцами.

Обнаружение фосфатов магния и натрия на Бенну поднимает вопрос о возможных геохимических процессах, в результате которых концентрировались эти элементы, и дает ценные сведения об условиях, царивших на Бенну в прошлом.

3. trv-science.ru/2023/10/astronovosti-17-oct/

4. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.14227

Туманность RCW 7

Космический ветеран, телескоп «Хаббл», наконец-то оправился от технических сложностей после выхода из безопасного режима, в котором он находился с 24 мая 2024 года. Теперь телескоп функционирует только с одним из трех гироскопических датчиков угловой скорости в системе ориентации, что увеличивает время наблюдений и ограничивает список целей. Но тем не менее уже успел порадовать астрономов публикацией нового изображения. Сфотографированная «Хабблом» туманность известна под обозначением RCW 7, она расположена на расстоянии 1,62 кпк (5300 световых лет) от Земли в направлении на созвездие Кормы (лат. Puppis) [5].

Туманности, подобные RWC7, — это области космоса, богатые материалом, необходимым для формирования молодых звезд. Под действием гравитации в молекулярных облаках формируются сгущения, в которых рождаются протозвезды, окруженные вращающимися дисками из остатков газа и пыли. В случае с RCW 7 формирующиеся здесь светила особенно массивны. Они испускают сильное ионизирующее излучение и мощные потоки звездных ветров, которые превратили ее в так называемую область H II. Области H II заполнены ионами водорода. Если H I означает обычный атом водорода, то H II — это водород, потерявший электрон, т. е. протон (ионизированный водород). Ультрафиолетовое излучение массивных протозвезд возбуждает водород, заставляя его излучать свет, придавая туманности мягкое розоватое свечение.

Целью «Хаббла» была двойная протозвезда IRAS07299–1651. Она всё еще находится в своем газовом коконе в облаках в верхней части туманности. Чтобы рассмотреть эту звезду и ее соседей, «Хаббл» сфотографировал ее в ближнем инфракрасном диапазоне. Пыль и газ непрозрачны в оптической части спектра, но прозрачны в инфракрасной, что и позволяет астрономам наблюдать внутреннюю часть газопылевых облаков. Другие, хорошо различимые звезды на этом снимке, не являются частью туманности, а находятся между ней и нашей Солнечной системой.

Образование области H II знаменует собой начало конца молекулярного облака. В течение нескольких миллионов лет излучение и ветер от массивных звезд постепенно рассеивают газ — тем более, что самые массивные звезды заканчивают свою жизнь во взрывах сверхновых. Лишь часть газа будет включена в новые звезды в этой туманности, а оставшаяся разойдется по всей галактике, чтобы в итоге образовать новые молекулярные облака.

5. esahubble.org/images/potw2425a

Изображение номера — галактика NGC 5134

NGC 5134 — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Девы.

Угловые размеры: 2,80’ × 1,7’.

Звездная величина: V = 11,3m; B = 12,1m.

Поверхностная яркость: 12,8 mag/arcmin2.

Координаты на эпоху J2000: Ra = 13 ч 25 м 18,5 с; Dec = –21° 8’ 5’’.

Красное смещение (z): 0,006876.

Расстояние от Солнца до NGC 5134: 24,8 Мпк

(по информации NASA / IPAC EXTR GALACTIC DATABASE: ned.ipac.caltech.edu).

Изображение получено космическим телескопом «Джеймс Уэбб» и является сложением снимков, сделанных инструментами NIRCam и MIRI.

Алексей Кудря