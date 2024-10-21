ТрВ № 21 (415) за 2024 г.: Нобель по молекулярной биологии

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 415 от 22 октября 2024 года в PDF

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Анонс номера

Нобель по молекулярной биологии

Комментирует Михаил Гельфанд — стр. 1, 3, 16

Пионеры нейронных сетей

Сергей Марков отвечает на вопросы Алексея Кудря и искусственного интеллекта о Нобелевской премии по физике — стр. 2–3

Уроки корейского

Александр Марков и Оксана Штайн размышляют о нобелевской лауреатке по литературе — стр. 5

Комета Цзыцзиньшань — ATLAS, полет к Европе, вспышка в Малом Магеллановом Облаке

…и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 4–5

Две межпланетные миссии

Андрей Колин о запуске Hera и Europa Clipper — стр. 6–7

К гравитационному телескопу — под солнечным парусом

Интервью с астрофизиком Вячеславом Турышевым — стр. 8–10

Из троицкой гимназии — в немецкий вуз

Софья Гайдаш, ученица штудиенколлега в Нордхаузене, делится жизненным опытом — стр. 11

«Ее доклады превращались в настоящие концерты»

Памяти филолога Серафимы Никитиной — стр. 13

Пункт приема стеклотары рядом с Театром на Таганке

Новые трагикомические миниатюры Александра Мещерякова — стр. 16