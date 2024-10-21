ТрВ № 21 (415) за 2024 г.: Нобель по молекулярной биологии

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 415 от 22 октября 2024 года в PDF
Анонс номера
Нобель по молекулярной биологии
Комментирует Михаил Гельфанд — стр. 1, 3, 16
Пионеры нейронных сетей
Сергей Марков отвечает на вопросы Алексея Кудря и искусственного интеллекта о Нобелевской премии по физике — стр. 2–3
Уроки корейского
Александр Марков и Оксана Штайн размышляют о нобелевской лауреатке по литературе — стр. 5
Комета Цзыцзиньшань — ATLAS, полет к Европе, вспышка в Малом Магеллановом Облаке
…и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 4–5
Две межпланетные миссии
Андрей Колин о запуске Hera и Europa Clipper — стр. 6–7
К гравитационному телескопу — под солнечным парусом
Интервью с астрофизиком Вячеславом Турышевым — стр. 8–10
Из троицкой гимназии — в немецкий вуз
Софья Гайдаш, ученица штудиенколлега в Нордхаузене, делится жизненным опытом — стр. 11
«Ее доклады превращались в настоящие концерты»
Памяти филолога Серафимы Никитиной — стр. 13
Пункт приема стеклотары рядом с Театром на Таганке
Новые трагикомические миниатюры Александра Мещерякова — стр. 16