Быт и досуг иностранных студентов в Германии

В ТрВ-Наука № 21 (415) от 22 октября 2024 года был опубликован материал выпускницы троицкой Гимназии им. Н. В. Пушкова Софьи Гайдаш, которая решила получить высшее лингвистическое образование в Германии1. Подобный вариант и раньше был не самым распространенным и доступным, а сейчас тем более. В первой публикации Соня рассказала, как ей удалось победить германскую образовательную бюрократию и достичь уровня знаний, позволившего заинтересовать одно из учебных заведений ФРГ. С начала учебы прошло уже два месяца, и у нашего корреспондента в Нордхаузене появились новые впечатления, которыми она делится с читателями газеты.

При переезде в другую страну с целью получения образования неизбежно сталкиваешься с необходимостью быстро налаживать свой быт и проходить различные бюрократические испытания. С удовольствием поделюсь своими наблюдениями и личным опытом, как справиться с организацией нового уклада жизни, когда ты иностранный студент и тебе 18 лет.

Первые две недели пребывания в Германии с точки зрения самостоятельного оформления документов — максимально стрессовая история. По сути, срочного решения требуют три задачи: получить прописку, оформить ИНН и банковскую карту. Без прописки, кстати, невозможно открыть блокированный счет. Деньги на него переводятся через российский банк, но пользоваться ими можно только решив несколько бюрократических вопросов уже на территории ФРГ. Наличие такого счета — одно из условий для получения национальной визы.

Решение каждой из этих трех задач связано с посещением соответствующих учреждений, которые работают по не самому удобному для студента графику. Совместить всё это с учебой довольно сложно.

В любом случае администрация штудиенколлега советует все бюрократические вопросы решать максимально быстро. Большая часть документов в Германии отправляется по физической почте, соответственно, нужен личный почтовый ящик. Следующий шаг после получения прописки — оформление индивидуального номера налогоплательщика. Без него невозможно получить дебетовую карту на руки и открыть счет в немецком банке.

Чтобы открыть даже виртуальную карту, ИНН и прописка всё равно необходимы. От момента подачи документов до получения карты потребуется примерно неделя. Я не ожидала, что сотрудники центра по делам иностранцев работают достаточно оперативно и любезно отвечают на все вопросы, корректируя и объясняя, что неверно заполнено.

Мне пришлось срочно купить новую папку с большим количеством ячеек, так как все документы должны храниться в распечатанном виде и предоставляться по требованию иногда в нескольких экземплярах. Около года назад именно на эту тему я иронизировала над моим другом по переписке, который родился и вырос в Германии. В одном из наших разговоров он упомянул, что не может найти справку, полученную четыре года назад. Я удивилась, ведь обычно важных бумаг не так много и хранятся они, как правило, в одном месте. Он засмеялся, включил видеосвязь и показал огромный шкаф, полностью забитый коробками с документами, касающимися исключительно его персоны. Тогда мне это показалось абсолютным безумием, но уже в первые две недели жизни в Германии я поняла, что становлюсь частью аналогичного бумажного «армагеддона».

Меня очень порадовал тот факт, что студенческую карту, которая называется THOSKA, выдают в первый день обучения, оформляя ее заранее. Фото для нее студенты высылают онлайн еще при зачислении в учебное заведение, даже до получения визы. Эта карточка дает много приятных бонусов. В моем штудиенколлеге к ним относятся: бесплатный проезд на всех видах транспорта в рамках земли Тюрингия (кроме высокоскоростных поездов); существенная скидка в столовой на территории университетского кампуса; бесплатное посещение библиотек в любом городе Германии (с возможностью бронировать время и место онлайн); скидки в музеях. Всё это существенно снижает расходы студентов.

Лично для меня хорошие бытовые условия являются основополагающим фактором для продуктивной учебы и работы. Комфортное общежитие, которое расположено прямо на территории университета, дает ощущение спокойствия и стабильности. Не нужно тратить много времени на дорогу, ведь до аудитории идти буквально пять минут. Между парами перерыв составляет полчаса и можно отдохнуть в своей комнате, чтобы немного переключиться после сложной лекции или контрольной работы.

Оплата за общежитие снимается автоматически с банковского счета студента и в моем случае составляет 260 евро в месяц за комнату 23 м2. Даже в рамках одной квартиры стоимость не одинаковая, одна моя соседка платит 240 евро, а другая — 290. Возможно, ценообразование связано с количеством квадратных метров. В указанные варианты сумм уже включены коммунальные платежи. Таким образом, в центре нашей квартиры, расположенной на втором этаже отдельно стоящего дома, находится кухня, полностью оборудованная всем необходимым (плита, два холодильника, шкафы с посудой и т. д.), четыре индивидуальные комнаты, каждая с кроватью, шкафом для одежды, письменным столом, двумя стульями, тумбочкой, и общая душевая с туалетом.

При минимальной оплате труда 13 евро в час можно внести платеж за месяц своего проживания, работая в среднем всего пять дней по четыре часа, чтобы это нормально совмещалось с учебой. Условия более, чем адекватные, на мой взгляд. Со мной в общежитии живут еще три девушки — из России, Ирана и Украины. Мы отлично ладим, поддерживаем чистоту, и каких-то бытовых конфликтов у нас не возникает. Продукты каждый покупает себе самостоятельно, но специи и соусы — общие. Стоимость мяса, овощей, молочных продуктов и фруктов примерно такая же, как в Москве. Что-то немного дороже, что-то — дешевле. Безусловно, в Германии от земли к земле цены разнятся, и Тюрингия в отличии от Баварии, например, считается более доступной по расценками и тарифам.

Столовая — довольно большая, расположена в отдельном здании на территории университета. Сюда может прийти любой человек, но стоимость блюд будет не одинаковой для студентов, преподавателей или жителей города. Самые выгодные предложения, конечно, у учащихся, нам обед обходится в среднем от двух с половиной до четырех евро. Порции очень большие, поэтому что-то покупать дополнительно не имеет смысла.

Тема быта была бы раскрыта не полностью, если не упомянуть про стирку вещей. Подвалы общежитий оборудованы специальными комнатами со стиральными машинами и сушилками. Студенческая карта пригодится и здесь. Ее нужно прикладывать к входной двери, чтобы зайти в прачечную, и непосредственно перед стиркой — к специальному аппарату, чтобы списались деньги. Оплата — 1 евро, при этом не имеет значения, какой режим выбираешь и сколько килограммов одежды будешь стирать.

Об интернете и мобильной связи также необходимо позаботиться лично. На мой взгляд, сотовый тариф предоставляет очень неплохие условия, если сравнивать с другими предложениями, – 10 ГБ интернета и безлимит разговоров по Германии за 8,99 евро на месяц. Получить SIM-карту можно, предоставив паспортные данные, визу, фото, плюс разговор по видеосвязи с сотрудником компании, чтобы объяснить, зачем тебе нужен немецкий номер. Они не рассказывают тебе, какими располагают преимуществами перед конкурентами, а ты объясняешь, что их услуги нужны и как можно скорее. SIM-карту, кстати, приобретаешь еще до этого интересного диалога. Пополнять баланс гораздо проще — покупаешь сертификат, и на кассе супермаркета в чеке пишут специальный номер, который необходимо внести на сайте. Получение интернет-заказов и посылок можно тоже описать как увлекательный и занятный опыт. Сотрудники компании Amazon буквально бросают коробки в коридор общежития. С DHL — совсем иначе: если ты не оказался у почтового ящика, когда подъезжает их фургон, они просто оставят уведомление, чтобы заказчик самостоятельно явился в ближайший филиал почты. Если посылка приходит из другой страны, ее передают хаусмастеру (управляющему общежития), и забираешь тогда уже из его кабинета.

Страховка оформляется еще до получения визы, она входит в основной пакет документов для учебы. Для студентов штудиенколлега ее стоимость составляет 36 евро в месяц. Без страховки обращаться к врачам слишком дорого даже для местных жителей.

И, наконец, самая увлекательная часть рассказа — досуг иностранных студентов в Германии. В выходные дни действительно есть свободное время, при условии, что в течение недели ты продуктивно совмещал учебу с работой.

У студентов в нашем штудиенколлеге уже предоформлена карта Deutschlandticket, которая позволяет при единовременной оплате 49 евро получить возможность пользоваться услугами железнодорожного и других наземных видов транспорта по всей стране в течение года, не покупая билетов. Исключение составляют только высокоскоростные поезда. Поездки в любом случае получаются довольно комфортными. Интересных городов вокруг много, например до Лейпцига, Касселя или Эрфурта мы доезжаем меньше, чем за два часа.

В Касселе мне очень понравился музей братьев Гримм и средневековый замок Löwenburg, в Лейпциге — рыночная площадь, ратуша и зоопарк, в Эрфурте — потрясающий старый город. И именно здесь мы застали Октоберфест с его невероятной атмосферой. Я раньше думала, что это исключительно баварская история. Но оказалось, что в нее вовлечено гораздо больше земель Германии. Когда в поездке случаются такие дополнительные приятные бонусы, получаешь очень сильный эмоциональный заряд, которого хватает на пару загруженных учебных недель!

Из более дальних путешествий мы успели съездить в Нюрнберг. Это в шести часах езды на поезде от Нордхаузена, где я учусь и работаю. Конечно, мы оставались там на ночь, чтобы успеть посмотреть как можно больше. И первой целью нашей поездки стал Дворец правосудия, где проходил Нюрнбергский процесс. Мы были в том самом зале, где судили военных преступников нацистской Германии. История как будто оживает, и то, что ты когда-то походил на уроках в школе, теперь видишь своими глазами. Это действительно впечатляет. Средневековая архитектура города также стоит временных затрат на длительную дорогу.

Любое путешествие в выходные или праздничные дни — это не просто возможность отвлечься от будничных учебных, рабочих или бытовых забот, но и погружение в культуру страны, позволяющее лучше прочувствовать менталитет местных жителей. Это отдельная тема, которая, безусловно, заслуживает внимания. Так много стереотипов, которые в реальности оказываются лишь мифами или особенностями предыдущих поколений, которые сейчас вообще не актуальны! Но это уже совершенно другая история, о которой можно говорить и писать бесконечно.

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1 trv-science.ru/2024/10/kak-postupit-v-nemeczkij-vuz-v-2024-godu