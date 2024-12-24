Особенности межкультурной коммуникации в студенческой среде Германии

Длительное пребывание в стране с другой культурой и языком — это, по моим наблюдениям1, скорее интересно, чем страшно. Однако постоянная коммуникация с ребятами из разных стран, чей менталитет сильно отличается, — уже совсем иные впечатления и ощущения! С удовольствием поделюсь своими наблюдениями за три месяца обучения в мультикультурной студенческой среде.

Мой рассказ ни в коем случае не претендует на социальное исследование, это лишь личное восприятие особенностей коммуникации с ребятами, которые приехали учиться в штудиенколлег и университет города Нордхаузен.

В Германии есть программы обучения студентов полностью на английском языке, в том числе и в государственных вузах. Соответственно, ребята даже в повседневной жизни могут не пользоваться немецким, особенно в крупных городах типа Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне. Но чем меньше город, тем больше вероятность, что без немецкого будет сложно решать бытовые вопросы и бюрократические задачи.

В штудиенколлеге Нордхаузена преподавание — полностью на немецком языке. Конечно, студенты изучают английский как один из предметов, но вне аудиторий общаются друг с другом на немецком. Исключением является только коммуникация со своими соотечественниками. В этом случае все с удовольствием переходят на родной язык.

До приезда в Германию я считала, что все иностранцы, изучающие немецкий, находятся примерно в одинаковом положении с точки зрения прилагаемых для учебы усилий. Безусловно, у кого-то больше способностей, у кого-то меньше, но дело не в этом! По моим наблюдениям, ребятам из Вьетнама очень сложно дается правильное произношение в силу особенностей их родного языка. Например, слово setzen, которое произносится как «зетцн», у них звучит «зесссн», даже из банального ich получается «иссь». И подобных моментов в каждом произнесенном предложении накапливается много, делая речь непонятной. Для педагогов это действительно раздражающий фактор, так как на индивидуальное переучивание учебный процесс не рассчитан. Я спрашивала у студентов с разных курсов, и все отмечали, что сложно понимать немецкий с вьетнамским акцентом. Но с письменными работами проблем практически не возникает — ребята очень целеустремленные и трудолюбивые.

Сейчас я уже довольно хорошо различаю варианты акцентов. Но так же, как для меня, многим заметны особенности произношения студентов из Ирана, Индии, Вьетнама, Испании, Португалии. Ну а для носителей немецкого есть отличия в артикуляции у ребят из России и других стран. Нюансов действительно много: интонация, своеобразный ритм в долгом разговоре, определенные звуки в речи, на которые не всегда обращаешь внимание. Именно на этих моментах я последнее время максимально сосредоточена, ведь во второй половине декабря буду сдавать экзамен по немецкому языку на уровень профессионального владения — C1.

Стоит отметить, что во всех вузах Германии преподаватели говорят на Hochdeutsch — это так называемый высокий немецкий, общепринятый вариант языка для официальных инстанций, образовательных учреждений, радио и телевидения. Но диалекты, которых реально очень много, понимать всё же сто́ит и пытаться на них говорить — тоже. Иначе по-настоящему свободно общаться будет затруднительно.

Когда я готовилась к поступлению в штудиенколлег, мои репетиторы, которые когда-то тоже учились в Германии, рассказывали, что с немцами очень тяжело выстроить дружеское общение. И даже обычная коммуникация в рамках учебы дается с трудом. Конечно же, все люди разные, вне зависимости от национальности, однако, менталитет ребят из разных стран действительно сильно различается. Его особенности отлично раскрываются не только при частом общении, но и когда преподаешь заинтересованным студентам русский язык. Группа, которую я обучаю с нуля, больше, чем наполовину, состоит из немцев. Есть также ребята из Испании и Португалии.

Довольно-таки необычное ощущение испытываешь, когда наблюдаешь, как представление иностранцев о твоем родном языке наталкивается на суровую реальность очень непривычного произношения букв, слогов и слов. Но сложности в изучении русского связаны не только с особенностями артикуляции. Даже в рамках полуторачасового занятия выражены явные отличия в поведении немцев, испанцев и португальцев. Для студентов из Германии характерны сдержанность и уважительность, определенная стеснительность. Ребята из Испании и Португалии очень активные, шумные, они всегда обсуждают варианты ответов в полный голос. В этом чувствуется большая расслабленность, отсутствие боязни осуждения. Происходили даже такие забавные моменты, когда немцы просили меня как-то повлиять на «этих азартных ребят», которые всё время торопятся и выкрикивают правильные ответы, не давая им спокойно подумать.

Кстати, вне зависимости от характера, юноши и девушки из Германии ведут себя более обособленно, меньше идут на контакт, практически всегда ждут проявления инициативы от кого-то другого. Они довольно вежливы при поверхностном общении, но как будто не видят смысла в том, чтобы налаживать дружеские связи даже со своими соотечественниками. Я заметила, что у этого поведения есть одна особенность. Если ты проявляешь дружелюбие, искреннюю заинтересованность, не пытаешься «лезть в душу», то буквально спустя несколько недель общения немцы начинают «зеркалить» твой подход к коммуникации. В этом плане ребята из Испании и Португалии больше похожи на россиян, белорусов и украинцев. Общительность, открытость, душевность, эмоциональность сразу создают приятную дружескую атмосферу. Именно это настораживает местных жителей и студентов-немцев, и им нужно время, чтобы напряжение от такой коммуникации спало естественным образом и произошло обоюдное привыкание к «национальному колориту».

Мне очень нравится, что в студенческой столовой учитывают разнообразие культур при составлении меню. Это очень важный аспект адаптации в новой стране, где пищевые пристрастия явно иные, чем у большинства приезжающих учиться ребят. Можно было бы целую книгу написать — «Кухни народов мира», — настолько много вариантов блюд в течение недели бывает представлено. Начиная от различных видов карри и вегетарианских закусок до национальных вьетнамских супов и интересных предложений с мясом и специями, как в восточных странах.

Одна из моих соседок по общежитию приехала из Ирана. Как же много она знает о специях! Культура приготовления и подачи еды у них совсем иная. С собой в Германию эта милая и хрупкая девушка привезла даже специальную иранскую мультиварку, в которой готовит рис особым способом. Он выглядит как пирог с золотистой корочкой. Ей привычнее и комфортнее есть не из тарелки, а со специального подноса — если обстоятельства позволяют, конечно. Разнообразие угощений поражает воображение, даже я со своим любопытством не решаюсь всё пробовать. Однако всегда с удовольствием слушаю про то, что «отсутствие куркумы делает блюдо неинтересным», а «сумак к мясу с помидорами просто необходим» и «разве могут быть вкусными соленые блюда с тестом без тимьяна?». «А барбарис, как можно жить без барбариса?!» И я, добавляя только соль в блюда — «даже не знаю!»

Мне кажется очень трогательным, как юноши и девушки из Ирана обращаются на немецком к своим одногруппникам и приятелям — «брат» или «сестра». Ни у кого другого в Германии я подобного варианта обращения пока не слышала.

Личная комната в общежитии также отражает совершенно иную культуру: там царит атмосфера восточного уюта. Ковер, милые расшитые подушечки, картины с персидскими надписями, красивая вазочка с необычными орешками на столике. Полагаю, эти детали интерьера позволяют чувствовать себя комфортнее в непривычной среде.

У иранцев очень интересный акцент, когда они говорят на немецком: звук «щ» очень часто вытесняет «х» или «хь». Например, глагол machen (делать) звучит у них как «мащен». Когда подобных измененных звуков в предложении слишком много, речь начинает казаться невнятной. Но с этими нюансами работать сложно, как и с русским акцентом в немецком. Мы произносим гласные довольно длительно. В немецком же языке они звучат более кратко. Нам всем приходится очень много работать над произношением, и жители Германии не являются исключением! Их артикуляция в английском и русском для нас тоже совсем непривычна.

Погружение в межкультурную коммуникацию — это история не только про иностранные языки, разнообразные блюда, морально-этические установки, но и про традиции и праздники. Переживание чужого культурного опыта одних настораживает, другие чувствуют определенную растерянность, кто-то еще — неподдельный интерес. Реакции на культурные различия я видела очень разные — от отчуждения до довольно быстрой интеграции.

В первой половине сентября на территории университетского кампуса ребята из Индии устраивали национальный праздник. Они даже арендовали помещение для проведения торжества, где мероприятие продолжилось после всех уличных активностей. Это была часть фестиваля О́нам, который в индийском штате Ке́рала длится десять дней и посвящен периоду сбора урожая. Каждые сутки праздника связаны с определенными обычаями и обрядами. Мы наблюдали традиционный вариант четвертого дня празднования — Vishakam, когда проводятся соревнования, например перетягивание каната, и различные игры. Выглядело это очень колоритно, учитывая то, что многие ребята были в национальной одежде, звучала аутентичная музыка, атмосфера веселья была просто невероятной.

Однажды в нашей столовой на обед предлагали чечевичный суп-похлебку. Студент из Индии поспешил предупредить меня, что блюдо приготовлено не совсем правильно, так как должно быть гораздо острее, а некоторые специи вообще не добавлены. Такого искреннего переживания за честь своей национальной кухни я еще ни у кого не встречала!

Еще одно наблюдение связано с установкой роутеров в комнаты общежития. Если у кого-то не получается самостоятельно сделать это и настроить как нужно, то любой студент отправится за помощью именно к ребятам из Индии — быстрее, качественнее и дружелюбнее ни у кого не получается помочь.

И, пожалуй, самая интересная особенность, по которой в Германии сразу можно определить девушек из России, Беларуси или Украины. Нам очень важно хорошо выглядеть каждый день, а это включает в себя очень много составляющих, начиная с макияжа и маникюра и заканчивая подбором одежды и обуви, чтобы всё красиво сочеталось. В этом смысле мне точно ближе немецкий менталитет с их практичностью и выбором комфорта, но здесь я скорее являюсь исключением из правил.

Подводя итоги, стоит честно сказать, что все ребята, которые приезжают учиться в Германию, проходят несколько стадий, типичных для погружения в иную культуру, начиная с первого знакомства, больше похожего на накопление туристических впечатлений, переходя к периоду определенной идеализации всего, с чем сталкиваешься, и заканчивая «фазой культурного шока», когда смотришь на всё более реалистично. И именно в этот момент понимаешь, что начинаешь адаптироваться и интегрироваться в новую среду со всеми противоречивыми моментами и национальными особенностями.

Софья Гайдаш

Фото предоставлены автором

1 См. также trv-science.ru/tag/sofja-gaidasch