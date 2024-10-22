Как поступить в немецкий вуз в 2024 году?

Так получилось, что в этом году сразу в трех семьях моих близких друзей дети (две девочки и мальчик) окончили школу. И все благополучно поступили в вузы. Когда смотришь на этих ребят, остается надежда на то, что у страны есть будущее. Обе девчонки (без преувеличения, умницы и красавицы) выбрали лингвистику как основу своей будущей профессии. Причем одна из них пошла совсем уж, на мой взгляд, тернистым путем, решив продолжить обучение в Германии. И успешно, не без помощи терпеливых и понимающих родителей, конечно, преодолела первый этап квеста. Я, заручившись согласием редакции, попросил Софью Гайдаш, выпускницу троицкой Гимназии им. Н. В. Пушкова поделиться опытом поступления в немецкое учебное заведение и объяснить, почему она рискнула опровергнуть исторический мем «умный в гору не пойдет».

Илья Мирмов,

заместитель главного редактора ТрВ-Наука

Зачем вообще учиться в Германии?

Если бы мне задали этот вопрос два года назад, у меня вряд ли нашлись бы какие-то серьезные варианты ответов.

В школе я изучала английский и французский языки. Но в десятом классе мне захотелось учить немецкий, и я начала ездить два раза в неделю после школы в Австрийский институт в Москве. По нагрузке это было вполне нормально, пока я не перешла в одиннадцатый класс. И тут началось! Подготовку к ЕГЭ никто не отменял, как и его досрочную сдачу. А это было необходимо, чтобы иметь больший выбор учебных заведений для поступления в Германии и своевременного сбора документов.

Команда преподавателей в Австрийском институте была не просто профессиональной, но и очень заряженной, мотивирующей на новые свершения. Директор этого учебного заведения, австриец Дионис Нойбахер, получил не только высшее образование у себя на родине, но и учился русскому языку в московском институте. Мне очень нравилась атмосфера на занятиях и методика обучения, каждая новая ступень изучения немецкого языка реально вызывала восторг. В Австрийском институте была традиция устраивать благотворительные музыкальные вечера, я с удовольствием принимала участие, играя на флейте. Не зря заканчивала музыкальную школу!

Также я много общалась со своими одногруппниками и узнавала об их планах и стремлениях. Это помогло мне понять, чего же я хочу на самом деле с точки зрения высшего образования. Сам немецкий язык по сути и стал моей целью. Но это исключительно моя личная история. Двое ребят, с которыми я подружилась за время обучения, сейчас тоже студенты, только один учится в Германии на программиста, а другой — в Австрии, изучает экономику.

К одиннадцатому классу я уже имела представление о том, что должна буду сделать для своего поступления помимо досрочной сдачи ЕГЭ.

Если говорить максимально кратко, то мне нужно было «закрыть» всю школьную программу к февралю. Это очень много контрольных и лабораторных работ, буквально по всем предметам. Затем была подготовка и успешная сдача ЕГЭ — для получения аттестата в начале мая. Помимо этого, необходимо было сдать на уровень B2 Гёте-сертификат (Goethe-Zertifikat) — международный документ, подтверждающий уровень владения языком. Я сдавала его в Москве, в Гёте-институте. И, самое главное, во всей навалившейся суете успеть подготовиться к вступительным экзаменам в штудиенколлег1.

Это всё звучит напряженно, но, по сути, одиннадцатый класс — и есть сплошное напряжение и нервы. Никто не давал гарантий при всех приложенных усилиях, что я смогу поступить в немецкое учебное заведение. Поэтому и результаты ЕГЭ должны были быть приличными, чтобы их хватило для поступления в один из московских вузов на направление «Лингвистика и межкультурная коммуникация».

Что же сложнее — сдать ЕГЭ или вступительный экзамен в штудиенколлег? На самом деле, одинаково стрессово и сложно. Мне очень повезло с тем, что в штудиенколлеге, куда я поступила, был онлайн-экзамен. С одной стороны, не нужно ехать и писать его очно, как было в моих планах еще с двумя поданными заявками. Но с другой — любой онлайн-экзамен — более серьезная конкуренция, поэтому на успешное его прохождение особенно никто и не рассчитывает. А подают заявку в большинстве случаев чтобы попробовать свои силы перед очными вступительными испытаниями.

Но самым неприятным стало ожидание визы, когда ты уже сдал экзамены, получил результаты, приглашение на учебу и даже место в общежитии и подал все необходимые документы в визовый центр. В моем случае ожидание визы заняло больше месяца, но, как оказалось, это нормальная практика. А до самой подачи документов ты еще около месяца ждешь термин от консульства2. Время нужно рассчитывать очень скрупулезно, чтобы к моменту самой подачи все необходимые формуляры, справки и выписки уже были в наличии. Таким образом, если неправильно рассчитать сроки, то и на очный экзамен можно запросто опоздать. Именно поэтому абитуриенты и делают несколько подач в учебные заведения в разных городах, где даты вступительных экзаменов различаются.

Только за четыре дня до начала обучения в штудиенколлеге я получила национальную визу на год с правом не только учиться, но и работать, что очень важно для студента. Иметь возможность самостоятельно пополнять баланс своего счета, пробовать свои силы в немецкоязычной коммуникации на рабочем месте — это стремление, которое здесь я встречаю практически у всех ребят. Даже в самом штудиенколлеге периодически предлагают различные варианты подработки для студентов.

Доехать до центра Германии в 2024 году, чтобы успеть вовремя к началу учебы, очень непросто. Срочная покупка авиабилетов, бронирование отелей и совсем немного времени, чтобы разобраться с поездами от аэропорта до Нордхаузена. Это небольшой город в земле Тюрингия, немного западнее Лейпцига, где и расположен штудиенколлег. Все перелеты в Германию — только с пересадкой. Рейсы довольно часто задерживаются, поэтому для надежности лучше переночевать в отеле. Выспавшись в гостинице при аэропорте Анталии, рано утром я полетела в Лейпциг. А оттуда еще два поезда (полчаса и полтора часа) до Нордхаузена. Мои навигационные навыки значительно прокачались. До заселения в общежитие мне пришлось еще одну ночь переночевать в отеле уже в самом Нордхаузене.

Наверное, может возникнуть вопрос: зачем такие приключения? Училась бы спокойно в Москве, родители рядом, быт налажен, с друзьями можно выходные проводить, всё знакомо и привычно! Сейчас я могу объяснить, какова моя цель: я хочу говорить на уровне носителя языка, с учетом различных диалектов и современного сленга. Мне очень интересно погружаться в незнакомую культуру и в другую систему образования.

При этом я чувствую поддержку и от родителей, и от друзей, онлайн реально выручает, я со всеми на связи! Когда моя лучшая подруга несколько лет назад переехала с родителями в другую страну, я поняла, что мессенджеры и созвоны прекрасно работают, и ничего в нашей дружбе не изменилось.

Больше того, когда я почувствовала, что скучаю по музыке — ведь на протяжении нескольких лет я играла в двух группах, — то купила себе флейту и понимаю, что такая я здесь не одна! У всех есть хобби, которые морально очень поддерживают, когда учебная нагрузка становится действительно серьезной.

Еще о приятных моментах: государственные университеты Германии предоставляют возможность обучаться бесплатно не только своим гражданам, но и иностранцам. Взимается только семестровый сбор на учебные пособия и прочие материалы, который составляет около двухсот евро.

Для того, чтобы получить возможность сдавать вступительные экзамены в штудиенколлег, требуется два основных документа: школьный аттестат (заверенный и переведенный на немецкий язык) и Гёте-сертификат уровня B2. С виду не так страшно. Но! Школьный аттестат должен быть с высоким средним баллом, т. е. большая часть оценок — пятерки. И есть нюанс для тех, кто претендует на медаль: досрочное получение выпускных документов будет осложнено из-за большего количества различных проверок.

Гёте-сертификат уровня B2 отражает продвинутый уровень владения языком и показывает готовность обучаться полностью на немецком.

И вот этот момент лично у меня вызывает определенные сомнения. Я сдала экзамен на уровень B2 в ноябре 2023 года. После этого я ни на день не прекращала учить немецкий, только уже не в Австрийском институте, а онлайн с репетитором. Выбрать педагога было несложно, ведь к этому моменту стало понятно, к чему нужно готовиться, какие задания разбирать, на что делать акцент. Многие знакомые говорили, что оплачивают очень дорогих репетиторов, но какой смысл, если сейчас студенты готовы за небольшие деньги объяснять всё максимально доступно! Для меня очень важный фактор в личной и учебной коммуникации — простое и душевное общение.

Сейчас, отучившись уже полтора месяца, я с уверенностью могу сказать, что уровня B2 никому не достаточно для изучения предметов полностью на неродном языке. Писать сочинения, контрольные работы в рамках одного урока можно только с уровнем языка, который близок к уровню носителя. Поэтому я не жалею ни об одном часе, который посвятила изучению немецкого, еще находясь в России. То же самое могу сказать и об английском, который сдавала на ЕГЭ. Сейчас с английским на парах мне значительно легче, чем многим одногруппникам, ведь объясняют его, естественно, на немецком. У некоторых ребят такая боль во взгляде — как жить эту жизнь?!

Штудиенколлег и курс, который я выбрала, оказались для меня очень подходящими по многим параметрам. Но об этом я могу судить только сейчас, заранее многие моменты было очень сложно предугадать. Я учусь на G-курсе — гуманитарном направлении в штудиенколлеге при Университете Нордхаузена. Помимо гуманитарного, здесь есть еще три направления: техническое, медицинское и экономическое. Далее по каждому из этих направлений по окончании двух семестров можно будет выбрать факультет университета.

После G-курса открывается возможность обучаться на одном из тринадцати факультетов, начиная от юриспруденции и лингвистики, заканчивая маркетингом и пиаром. На данный момент мне интереснее факультет лингвистики и межкультурной коммуникации, но ближе к окончанию второго семестра я приму окончательное решение.

Почему же сразу нельзя выбрать факультет, а нужно пройти именно G (гуманитарный), M (медицинский), T (технический) или W (экономический) курсы? Дело в том, что наше школьное образование оканчивается одиннадцатым классом, а в Германии те ученики, которые хотят поступить в университет, должны закончить двенадцать или тринадцать классов гимназии (это зависит от земли, в которой находится учебное заведение). И выпускной класс в гимназии по своей сути аналогичен первому курсу в российских институтах. Именно для большего соответствия программ обучения, чтобы в университетах Германии немцы и иностранцы были на одном уровне, и существуют штудиенколлеги.

Отдельных вступительных экзаменов в университет после окончания штудиенколлега нет. Нужно просто подать документы со своим средним баллом за два семестра штудиенколлега, к которому приплюсуют средний балл российского школьного аттестата. Средний балл от этих двух документов и будет твоим правом на поступление в университет не только в Германии, но и в любой другой европейской стране, где есть обучение на немецком или английском языках.

В нашем штудиенколлеге, как и в университете, учатся ребята из разных стран — России, Беларуси, Украины, Индии, Ирана, Вьетнама, Бразилии и Китая. Межкультурная коммуникация очень интересная! После первого месяца обучения администрация штудиенколлега предложила организовать дополнительные курсы по иностранным языкам как внеурочные занятия для всех желающих. Это поможет расширить кругозор и еще лучше понимать культуру и менталитет друг друга. Я преподаю русский язык с начального уровня для всех желающих. Студенты занятия не оплачивают, а тому, кто их проводит, оплату переводит штудиенколлег.

Что касается самого процесса обучения, бытовых условий, оформления документов, необходимых для жизни, учебы и работы, в том числе для прописки, страховок, банковской карты и прочего, то об этом можно еще рассказывать и рассказывать!

Софья Гайдаш

Фото автора

1 Studienkolleg — специализированные учебные заведения при университетах Германии, которые занимаются довузовской подготовкой иностранных студентов с целью сгладить разницу между системами немецкого и зарубежного образования, обеспечивая подготовку к обучению в вузе наравне с немецкими студентами.

2 Термин от консульства — назначенные день и время, когда можно непосредственно подать документы.