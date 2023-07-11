Школа в Швеции глазами русской бабушки

Со Швецией я знакома давно, свыше пятнадцати лет. Эта скандинавская страна многим отличается от России — государственным устройством, культурой, семейными устоями, традициями и т. д. В стремлении узнать больше об истории и жизни шведов я посещала множество разных музеев, памятных и интересных мест в Стокгольме и его окрестностях, даже написала об этом серию заметок под названием «Стокгольмская сказка» 1. Очаровала меня тогда шведская столица, что и не мудрено — ведь с ней было связано мое первое длительное пребывание за границей.

В последующие годы, когда появилась внучка, я стала живо интересоваться, как же у них организовано дошкольное воспитание. Оказалось, отличия от нашего просто разительные! Детишек в детские садики принимают с одного года. Группы небольшие, занятия с детьми носят в основном игровой характер, и часто они спортивного плана. Хочется отметить, что физкультура, спорт и закаливание в стране внедряется с самого раннего возраста. Шведы закономерно гордятся тем, что у них крепкая и здоровая нация.

Лично меня очень удивляло и даже беспокоило то, что самой ранней весной или же холодной осенью, при температуре 13–15 градусов, взрослые ходят в легкой одежде, даже в шортах, в летней обуви, а дети играют вообще босиком. И при этом практически не болеют! Легкая простуда и сопли вообще не берутся в расчет. Так вот, и в садиках детей не кутают — они при любой погоде очень много гуляют. Еще про дошкольное воспитание в Швеции нужно отметить, что оно, в принципе, платное, но в разумных пределах — всё зависит от заработка родителей.

А теперь собственно о среднем образовании в Швеции. Оно там длится тринадцать лет (и из них девять — обязательные, grundskola). Моя внучка закончила восемь классов, а внук — пока только два, но какие-то личные наблюдения и мысли уже поднакопились.

Из официальных источников можно узнать, что шведское образование бесплатное и доступно гражданам любой страны (независимо от их социального статуса, этнической и религиозной принадлежности). Имеются три разных ступени по три класса на каждой: начальная lgstadiet (1–3 классы), промежуточная mellanstadiet (4–6 классы) и, наконец, старшая hgstadiet (7–9 классы). Дальше идет необязательная гимназия (gymnasieskola)— тоже три года, причем их программы различаются по направленности — социальные или естественные науки (подавляющее большинство подростков продолжает обучение в гимназиях).

Мои внуки ходили в также обязательный для них нулевой класс. Это фактически лишь подготовка к учебе, но всё проходило в основном в игровой форме, с преобладанием занятий на улице. Опять же можно заметить, как много внимания уделяется физическому развитию. Возле каждой школы есть спортивные площадки, прямо на дорожках при подходе к школе нередко встретишь установленные футбольные или хоккейные ворота (в зависимости от времени года) и т. д. Игры ребят проходят на природе — как правило, в округе — обширные лесные зоны, их в Швеции очень много. К примеру, остров Лидингё, где живут мои дети с внуками, вообще весь в природных древних лесах. И пространство для игр ребятни ничем не ограничено — они там строят какие-то шалаши и другие сооружения. Еще одна примечательная особенность — места для парковки велосипедов и самокатов у школ. Многие младшеклассники приезжают на занятия на своем транспорте. Речь идет о школе района Кеппала2, находящейся на том же большом острове.

Домашних заданий в начальной школе не задают, оценок не ставят. Это всё появляется лишь в средних и старших классах. Оценочные баллы не цифровые, а буквенные. «А» — высший балл, далее такая же латиница, и наконец «F» — это «не зачтено». Начинают с математики, музыки, рисования, домоводства и религий. С третьего класса вводится изучение английского языка (сначала в игровой форме — игры, песенки, стишки). Шведский, естественно, — с самого начала. Кормят бесплатными обедами.

В старших классах добавляются естествознание (там единым блоком физика, химия, биология и т. д.), обществоведение, черчение, экономика, изучение второго иностранного языка.

Последний мой приезд в Стокгольм (май — июнь этого года) как раз совпал с окончанием у внуков учебного года — там он у них длится до 15 июня. Каникулы — до 15 августа (то есть всего два месяца).

Переход в очередной класс отмечается небольшим праздником, к которому готовятся заранее. Так было и в этот раз: к начальной школе поутру стекались родители, бабушки-дедушки (для них были выставлены стулья прямо на улице). Детишки — нарядные и радостные — выступали со своей программой, состоящей из песенок, стихов, различных шутливых номеров. Судя по реакции публики, это всё было очень смешно и забавно. Я, увы, по-шведски не понимаю, но атмосфера праздника была понятна без перевода.

А затем последовало продолжение — уже в своем классе за столами (парт как таковых в шведской школе я не видела). Три педагога что-то говорили детям и взрослым, видимо, позитивное и веселое — судя по реакции. В конце ребята по очереди подходили к своей основной учительнице (в начальной и промежуточной школах все занятия ведет практически один учитель), она для каждого находила какие-то свои слова и, наконец, вручала диплом об окончании второго класса, обнимая при этом каждого ребенка (такие «обнимашки» там очень любят).

Закончилось всё играми на улице. На головах мальчишек были кепки, раскрашенные своими руками. Вот, например, один из «шедевров» (внизу) — явно штучная вещь!

Еще одним итоговым праздничным мероприятием стал футбольный матч между командами мальчиков и родителей, которые решили тем самым вспомнить детство. Самые юные футболисты тоже получили свои дипломы (см. фото внизу).

Между тем у старших школьников окончание учебы отмечается по-своему. Особенно необычна форма прощания со школой у гимназистов (это три последних класса). Можно сравнить с нашим «последним звонком», но у них это называется «выбег» (от «выбегать»). Так вот, этот веселый момент я видела на фото — так выпускалась в этом году дочь друзей моих детей.

Еще одна традиция у шведских выпускников — катание по Стокгольму в кузове грузовика. При этом ребята еще и обливаются пивом (безалкогольным)! Такое вот своеобразное озорство.

Многие семьи по окончании тринадцатилетнего школьного обучения устраивают специальный прием в честь своих чад. На него приглашаются друзья как самих детей, так и их родителей. На такой прием я тоже в этот раз попала.

Как вы наверняка уже поняли, дети наших соотечественников, работающих в Швеции, учатся там на общих основаниях — и не только в школах, но и в вузах. При этом многие наши дети еще параллельно посещают русские школы при посольствах, занимаясь там по российской образовательной программе. Мои внуки также учились в такой школе при посольстве РФ. Правда, во время пандемии она какое-то время была закрыта, но родители школьников нашли выход: отыскали онлайн-школу с полноценной российской программой, чтобы их дети не отрывались от своих сверстников в России.

Светлана Монастырная

Фото автора

1 Газета «Северная вахта» (г. Ноябрьск Тюменской обл). sv-gazeta.ru

2 sv.wikipedia.org/wiki/Käppala_skola

Докторов Б. Начало «Одиссеи». Американская школа глазами дедушки. — №40, 27.10.2009. https://www.trv-science.ru/40N.pdf Б. Докторов, Е.Докторова. Продолжение «Одиссеи». Первые полгода пути. Американская школа глазами дедушки и внучки — №49, 16.03.2010, https://www.trv-science.ru/2010/03/16/prodolzhenie-odissei-pervye-polgoda-puti-amerikanskaya-shkola-glazami-dedushki-i-vnuchki/

Степчин Е. Австралийская школа позволяет детям быть детьми. — №37, 15.09.2009. https://www.trv-science.ru/2009/09/15/avstralijskaya-shkola-pozvolyaet-detyam-byt-detmi

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