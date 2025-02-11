ТрВ № 3 (422) за 2025 г.: Как менялся климат Земли за последние два тысячелетия?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 422 от 11 февраля 2025 года в PDF
Анонс номера
Солнце, лед, вулканы и климат
Алексей Екайкин о том, как менялся климат Земли за последние два тысячелетия, — стр. 1–8
Где и как искать новые земли, пригодные для жизни
Разбирается Борис Штерн — стр. 9–11
Астероид Бенну — конструктор для демиурга, мишень размером с галактику…
…и другие астроновости в обзоре Алексея Кудря — стр. 11–13
Хаббл, Фридман и Леметр: расширители Вселенной
Очерк Алексея Левина об эпохальных открытиях в астрофизике 1920-х — 1930-х годов — стр. 14–19
Новая документалка об Эйнштейне
Дотошный анализ Евгения Берковича — стр. 20–21
Идеальный учебник физики
Размышления и предложения Леонида Ашкинази — стр. 22–23
Тираны на киноэкране
Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 24, 26
Моцарт как новый Платон и Овидий
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о том, как гармония Моцарта определила философские темы ХХ века, — стр. 25–26
Незримый свидетель
Урсула Ле Гуин и судья Ито дискутируют о науке и фантастике в рассказе Павла Амнуэля — стр. 27–29