ТрВ № 3 (422) за 2025 г.: Как менялся климат Земли за последние два тысячелетия?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 422 от 11 февраля 2025 года в PDF

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Анонс номера

Солнце, лед, вулканы и климат

Алексей Екайкин о том, как менялся климат Земли за последние два тысячелетия, — стр. 1–8

Где и как искать новые земли, пригодные для жизни

Разбирается Борис Штерн — стр. 9–11

Астероид Бенну — конструктор для демиурга, мишень размером с галактику…

…и другие астроновости в обзоре Алексея Кудря — стр. 11–13

Хаббл, Фридман и Леметр: расширители Вселенной

Очерк Алексея Левина об эпохальных открытиях в астрофизике 1920-х — 1930-х годов — стр. 14–19

Новая документалка об Эйнштейне

Дотошный анализ Евгения Берковича — стр. 20–21

Идеальный учебник физики

Размышления и предложения Леонида Ашкинази — стр. 22–23

Тираны на киноэкране

Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 24, 26

Моцарт как новый Платон и Овидий

Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о том, как гармония Моцарта определила философские темы ХХ века, — стр. 25–26

Незримый свидетель

Урсула Ле Гуин и судья Ито дискутируют о науке и фантастике в рассказе Павла Амнуэля — стр. 27–29