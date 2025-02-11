ТрВ № 3 (422) за 2025 г.: Как менялся климат Земли за последние два тысячелетия?

11.02.2025 / № 422 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 422 от 11 февраля 2025 года в PDF

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ТрВ № 3 (422) за 2025 г.: Как менялся климат Земли за последние два тысячелетия?Анонс номера

Солнце, лед, вулканы и климат
Алексей Екайкин о том, как менялся климат Земли за последние два тысячелетия, — стр. 1–8

Где и как искать новые земли, пригодные для жизни
Разбирается Борис Штерн — стр.  9–11

Астероид Бенну — конструктор для демиурга, мишень размером с галактику…
…и другие астроновости в обзоре Алексея Кудрястр. 11–13

Хаббл, Фридман и Леметр: расширители Вселенной
Очерк Алексея Левина об эпохальных открытиях в астрофизике 1920-х — 1930-х годов — стр. 14–19

Новая документалка об Эйнштейне
Дотошный анализ Евгения Берковичастр. 20–21

Идеальный учебник физики
Размышления и предложения Леонида Ашкиназистр. 22–23

Тираны на киноэкране
Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещеряковастр. 24, 26

Моцарт как новый Платон и Овидий
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о том, как гармония Моцарта определила философские темы ХХ века, — стр. 25–26

Незримый свидетель
Урсула Ле Гуин и судья Ито дискутируют о науке и фантастике в рассказе Павла Амнуэлястр. 27–29

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