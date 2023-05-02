Памяти Анатолия Петровича Зильбера

25 апреля в Петрозаводске умер Анатолий Зильбер. Выдающийся врач, основоположник отечественной анестезиологии и интенсивной терапии.

А. Зильбер родился в 1931 году в Запорожье, в 1948-м закончил школу в Ташкенте, в 1954-м — Первый ленинградский мединститут. Правда, предполагал поступать в Политехнический — ядерная физика влекла. Однако поступил в медицинский и закончил его, конечно, с отличием. Приехав в Петрозаводск по распределению, А. Зильбер всю жизнь свою связал с этим городом.

Жизни А. П. было отмерено щедро, и он воспользовался ею так, как удается немногим. Прежде всего — для помощи больным и обучения врачей. С бесконечных собственных дежурств молодого хирурга до ежедневной работы учителя и руководителя. Я познакомился с ним, когда он был в апогее славы. И по возрасту, и по заслугам мог бы, как многие, спрашивать с врачей, сидя на возвышении. А он каждое раннее утро начинал в отделении интенсивной терапии — приходил в самые трудные утренние часы, чтобы помочь врачам и их пациентам.

Его профессиональная судьба была по-старомодному прямолинейна. Он называл себя первым реаниматологом СССР, поскольку у него была бумажка, выданная московским вузом, где впервые набрали курс подготовки врачей по анестезиологии и интенсивной терапии, который он и окончил. Дело было настолько новое, что учили всего месяц, а в полученном им документе о специализации даже название специальности было написано со смешной ошибкой — «анэстезиология».

1950-е — это годы возникновения того, что стало анестезиологией. В это время возникает нейролептанальгезия, многокомпонентный наркоз. Профессия становится интеллектуальной, сложной, требующей от врача глубоких знаний физиологии. Вот в этот момент А. Зильбер становится анестезиологом, начинает обучать сестер и врачей в больнице. В 1959-м в больнице открывается его отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации. В этом была новация — активно, грамотно, концентрировано лечить пациентов, нуждающихся в помощи из-за критического состояния любого происхождения. Соответственно, позднее им обосновывается название дисциплины — «медицина критических состояний».

В 1961 году защищается кандидатская диссертация «Операционное положение и обезболивание», и в этом же году работа издается как монография. После этого издаются десятки монографий, разделов в руководствах, сотни статей. А. Зильбер погружается во все проблемы интенсивной терапии — дыхание, кровообращение, метаболизм. Обобщение мировой литературы и собственные исследования выливаются в блестящие, понятные тексты. Так мировые достижения становятся доступными для советских врачей. В 1962-м первые студенты знакомятся с анестезиологией, а в 1966 году А. Зильбер создает первый в стране курс анестезиологии и, соответственно, первую программу. В 1967-м именно в Петрозаводске проходит первый пленум правления Всесоюзного общества анестезиологов-реаниматологов.

В 1989-м открывается кафедра анестезиологии и реаниматологии Петрозаводского университета. На ней развертывается уникальная педагогическая деятельность А. Зильбера. Работа не просто огромна и продолжительна, она включает большие организационные усилия — как ведущий специалист республики А. Зильбер работает до 2009 года. Обучение врачей специальности обогащается культурным, гуманитарным содержанием (монография), совершенствование подготовки студентов и гармонизация программ обучения глубоко осмысливаются (монография), этические проблемы медицины критических состояний разрабатываются им одним из первых (серия монографий и статей). С 1964-го А. Зильбер проводит ежегодные обучающие семинары для интенсивистов. Последние десятилетия они становятся международными, под эгидой Европейской ассоциации анестезиологов. Их проведено более пятидесяти.

Работу и учебу с врачами Анатолий Петрович проводит как бурную жизнь, почти как праздник. На конференциях — веселые самодеятельные концерты; естественно, с его участием, с пением и игрой на рояле. Особая выдумка — кводлибет: веселый диспут, праздник интеллекта; проводится с 2015 года. Об этом — тоже есть и книга, и видео на YouTube. Да, А. Зильбер, представитель высокотехнологичной медицинской профессии, осваивал все новые технологии раньше всех. К счастью, вы можете многое увидеть. Он очень часто последние десять лет выступал в Сети для аудиторий стран бывшего СССР.

Вся профессиональная жизнь А. Зильбера прошла в Петрозаводске — в довольно небольшом городе. Будучи, безусловно, звездой первой величины, он не стремился в столицы. В истории русской и советской медицины таких примеров крайне мало. (Я знаю еще только выдающегося гематолога из Барнаула, Зиновия Баркагана.) Думаю, что петрозаводчане А. Зильбера еще и поэтому не забудут.

Преподавание — лучший путь к благодарности людей. У А. Зильбера — сотни учеников и поклонников по всему миру. Конечно, не только потому, что с ним удалось достичь научных результатов, но и потому, что всякое общение с ним, всякая лекция обогащала слушателей всесторонне, так, как они нередко и не ожидали. Его самым долгим хобби было собирание историй про врачей, прославившихся за пределами своей профессии, — труэнтов. Это слово им введено в обиход, книга написана, и не одна. Политики, философы, художники, писатели, палачи… Ничто не невозможно для врачей. Думаю, что А. Зильбер и сам себя видел труэнтом, и множество его интересов всё расширялось и расширялось — но центром оставалась медицина критических состояний. Еще одно его увлечение — книги. От средневековых инкунабул до современных изданий. Он знал в них толк. Библиотека его была велика и содержалась в идеальном порядке. Надеюсь, она попадет в хорошие руки.

А. Зильбер не был членом Академии наук СССР и РАН, но был высоко оценен множеством университетов и общественных организаций, награжден орденами, избран депутатом, получил почетные звания и т. д. Это общественное признание он очень ценил, хотя и посмеивался над своими крупноформатными портретами в городе. Ведь он всю жизнь работал для людей, и свое высокотехнологичное ремесло категорически не хотел измерять только прямыми мерами полезности.

Просто и прямо утверждая свой атеизм, А. Зильбер был очень внимателен к страдающему человеку. Именно поэтому он очень рано, еще в 1960-е годы, стал развивать идеи медицинской этики и проводить в практику и в обучение современные идеи. Еще в СССР — первым — он пытался организовать этический комитет в больнице и этическую экспертизу исследовательских медицинских проектов. Раз первым — значит, и самым непонятым. Помню, про опыт создания этического контрольного комитета он сказал мне, что проект «умер в безвоздушном пространстве». Все-таки практика медицинской этики нуждается в востребованности если не медицинскими работниками, врачами, то обществом, пациентами. А у нас и сейчас еще с этим не здорово, не говоря уж про те времена — пятьдесят лет назад. Когда в постсоветский период этическая экспертиза оказалась востребована, оказались нужны и опыт, и тексты А. Зильбера. Конечно, он стал председателем местного этического комитета, когда их стало возможно создавать.

В силу специальности и в силу внимания своего к проблемам больного, умирающего человека А. Зильбер был первым, кто на Руси серьезно стал разрабатывать проблему эвтаназии. Им написаны ряд книг и десятки статей об умирании без страданий, сделано множество публичных выступлений. Он очень серьезно относился к неизбежному событию в жизни человека, которое часто бывает мучительным. Нет, он не призывал к немедленному введению активной эвтаназии. Он полагал, что важнейшая обязанность медицинской профессии и человеческого общества в целом — всех нас — обеспечить возможности каждому человеку избежать больших страданий при умирании.

Надеюсь, что Анатолию Петровичу досталась тихая и безболезненная смерть.

Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ

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