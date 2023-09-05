Календарь фантастики: Робер Мерль, Мик Фаррен, Кампанелла и «Сплошные неприятности»

28 августа: Из Мальвиля в Мадрапур

115 лет назад родился Робер Жан Жорж Мерль (Robert Jean Georges Merle, 1908–2004), французский писатель и драматург, автор романов «Разумное животное», «Мальвиль», «Охраняемые мужчины», «Мадрапур».

Хотя Мерля прозвали «Дюма XX века» (за серию из 13 историко-приключенческих романов об эпохе религиозных войн «Судьба Франции»), ценим мы его за небольшой по количеству, но серьезный по содержанию вклад в фантастику.

Очень разные книги: о контакте людей с обитателями океана («Разумное животное», фильм «День дельфина»); о попытке выживания небольшой группы в постапокалиптическом мире («Мальвиль»); о глобальной катастрофе, в результате которой вымерло всё мужское население Земли («Охраняемые мужчины», роман до сих пор не переведен на русский язык); наконец, мистико-фантастический роман-притча о путешествии в никуда («Мадрапур»).

3 сентября: Хиппи-психоделик

80 лет назад родился Мик Фаррен (Mick Farren, 1943–2013), английский рок-музыкант и писатель, автор романов «Тексты фестиваля», «Оба чувства», «Ковбои ДНК», «Протекторат», «Долгая орбита», «Ужас Армагеддона», «Война Мастеров», «Марс — красная планета», «Некром», «Джим Моррисон после смерти», трилогии «Джеб Стюарт Хо».

Известнейший исполнитель психоделического рока еще и автор 23 романов, большинство которых имеет отношение к фантастике. Он внес в них базовые «хиппи-мотивы» — своеобразная предтеча киберпанка, но без компьютеров и виртуальной реальности, роль которых у Фаррена играют «старые добрые наркотики». На русском языке опубликована трилогия «Ковбои ДНК» о приключениях Джеба Стюарта Хо в апокалиптической Англии близкого будущего и шестисотстраничная психоделическая фэнтези о Джиме Моррисоне.

5 сентября: Утопист в тюрьме

455 лет назад родился Томмазо (Джованни Доменико) Кампанелла (Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568–1639), итальянский философ, утопист и мистик, автор трактата «Город Солнца».

Кампанелла опубликовал более ста работ суммарным объемом 30 тыс. страниц. Многие из них, в том числе и «Город Солнца», были написаны в тюрьмах, в которых он провел 27 лет. Да, именно в застенках была написана одна из самых известных утопий. Если разбирать «Город Солнца» с сегодняшних позиций, то получается довольно страшненькая картина.

Но кое-что можно и взять на вооружение. Например, Кампанелла подчеркивал, что не только высшие правители государства, но и все чиновники Города Солнца являются просвещенными специалистами и именно в силу своих специальных познаний занимают соответствующие должности: в ведении правителя Мудрости находятся Астролог, Космограф, Геометр, Историограф, Поэт, Логик, Ритор, Грамматик, Медик, Физик, Политик, Моралист, Экономист, Астроном, Музыкант, Перспективист, Арифметик, Живописец, Скульптор. Под началом правителя Любви находятся: Заведующий деторождением, Воспитатель, Медик, Заведующий одеждой, Агроном, Скотовод, Стадовод, Заведующий приручением животных, Главный кухмистр, Откормщик. Правителю Мощи подчинены Стратег, Начальник единоборцев, Кузнечных дел мастер, Начальник арсенала, Казначей, Заведующий чеканкой монеты, Инженер, Начальник разведки, Начальник конницы, Начальник пехоты, Конюший, Главный гладиатор, Начальник артиллерии, Начальник пращников и Юстициарий.

«Вверх тормашками весь мир»

75 лет назад был опубликован рассказ Генри Каттнера «Сплошные неприятности». На русском языке рассказ выходил также под названиями «Котел с неприятностями» и «Целый котел неприятностей». Именно с этого рассказа началось знакомство наших читателей с замечательным семейством Хогбенов, обладателей необычных способностей.

О Хогбенах у Каттнера вышло всего пять рассказов. Семейка мутантов (выходцев из погибшей Атлантиды, между прочим) живет в штате Кентукки, в американской сельской глубинке. Несмотря на все свои фантастические задатки, Хогбены ведут себя очень скромно, стараются не демонстрировать явные чудеса, хотя это и не всегда получается: «У нашего Лемуэля три ноги, и мы прозвали его Неотразимчиком. Когда началась война Севера и Юга, Лемуэль уже подрос, и ему пришлось прятать лишнюю ногу между лопаток, чтобы не возбуждать подозрений и сплетен…»

Владимир Борисов