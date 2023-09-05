ТрВ № 18 (386) за 2023 г.: «Вот и лето прошло, словно и не бывало…»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 386 от 5 сентября 2023 года в PDF

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Анонс номера

Как отличить кошку от собаки?

Максим Борисов и Борис Штерн беседуют о проблемах искусственного интеллекта с Михаилом Бурцевым — стр. 4–5, 7

Алексей Кудря: Астроновости

Туманность Кольцо, прародитель магнетара, темное и светлое Нептуна и главная комета сентября — стр. 6

«Лунный август»

Хроники от Александра Хохлова — стр. 8–9

«Еще одна статья про чтение мыслей — и я перестану быть таким вежливым!»

Рафаэль Григорян и Сергей Шишкин о реконструкции стимулов по активности мозга с помощью ИИ — стр. 10

Декогеренция и энтропия

Фантастические рассказы Павла Амнуэля — стр. 11

Фантоматика Станислава Лема

Очерк Владимира Борисова об одной из любимых тем великого польского фантаста — стр. 12–13

Авангардисты в поисках механической совести

Культуролог Александр Марков о литературных исканиях 1920-х —стр. 14