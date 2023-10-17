Календарь фантастики: Владимир Обручев, Марк Захаров, Владислав Крапивин, Виктор Кернбах, Итало Кальвино

10 октября: Фантастика без несуразностей

160 лет назад родился Владимир Афанасьевич Обручев (М. Адда; Аксакал; Ш. Ерш; Кадет; Н. Сармин, 1863–1956), русский писатель и ученый-географ и геолог, автор романов «Плутония», «Земля Санникова», «Путешествия в прошлое и будущее».

Забавно, что роман «Плутония» Обручев написал после прочтения «Путешествия к центру Земли» Жюля Верна, в котором обнаружил множество полных несуразностей с научной точки зрения. Владимир Афанасьевич решил написать книгу для молодежи на той же основе, но без вольных допущений. И написал. Самого Обручева никак при этом не смущали многочисленные чудеса, нагроможденные в его романе: странное подземное солнце, сосуществующие друг с другом животные и растения различных эпох, чудовищный провал, пробитый в земной коре метеоритом. «Первые издания романа показали, — писал Обручев, — что он удовлетворяет условию правдоподобия. Я получил от читателей немало писем, в которых одни совершенно серьезно спрашивали, почему не снаряжаются новые экспедиции в Плутонию для изучения подземного мира; другие предлагали себя в качестве членов будущих экспедиций; третьи интересовались судьбой путешественников, выведенных в романе…»

В статье, предназначенной для журнала «Детская литература», Обручев писал: «Фантастику любил уже первобытный человек, об этом можно судить по сохранившимся на скалах и стенах пещер рисункам».

13 октября: Дом, который построил Марк

90 лет назад родился Марк Анатольевич Захаров (1933–2019), русский режиссер, автор сценария кинофильма «Земля Санникова» (с В. Федосеевым), постановщик спектаклей «Дракон», «Автоград-XXI», «Тиль», «Пер Гюнт», «Вальпургиева ночь», «День опричника», фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

Сказочные фильмы Захарова (большинство сценариев которых написано Григорием Гориным) легко разбираются на цитаты:

«Умное лицо — еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!»

«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны!»

«А кто у нас муж?» — «Волшебник!» — «Предупреждать надо!»

«Как ты смеешь причитать и надеяться на хороший конец там, где его нет и не будет? Хочешь непременного благополучия, всегда и во всем? Так не бывает».

«Хотите подарить людям свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им, не думали?»

14 октября: Создатель Великого Кристалла

85 лет назад родился Владислав Петрович Крапивин (1938–2020), русский писатель и журналист, автор циклов «Сказки Севки Глущенко», «Великий Кристалл», «Победители», «Альфа Большой Медведицы», «Летящие сказки», «Мушкетер и Фея», «Безлюдные пространства», «Острова и капитаны», романов «Давно закончилась осада…», «Семь футов брамсельного ветра», «Стража Лопухастых островов», «Прохождение Венеры по диску солнца», «Стеклянные тайны Симки Зуйка».

Говоря о творчестве Крапивина, нельзя пройти мимо его деятельность в качестве педагога. В 1961 году Владислав Петрович создал в Свердловске детский отряд «Каравелла», который продолжал существовать, несмотря на попытки его запретить. Крапивин вспоминал: «Меня невозможно было выгнать с работы — вот ведь с чем сталкивались тогдашние чиновники. Из писателей меня выгнать можно было только на съезде писателей или в крайнем случае на пленуме. А за что? Слава богу, там люди же были не все дураки. За то, что он работает с детьми и поссорился с местным домоуправлением? За это пленум писательский не выгонит из писателей. Лишить меня зарплаты было нельзя, так как я зарабатывал только книгами. Запретить отряд? Ну запретили отряд, ну, в крайнем случае, отобрали помещение. Но мне привыкать, что ли, было собирать по тридцать человек у себя в квартире? Ну как это запретишь? Ну и запрети. Милицию вызовешь? Он, паразит, возьмет да репортаж об этом грохнет в „Комсомольскую правду“».

14 октября: Румынский мифолог

100 лет назад родился Виктор Кернбах (Victor Kernbach, 1923–1995), румынский поэт, писатель, редактор и переводчик, автор романа «Лодка над Атлантидой», повести «Тень времени», сборника «Странные рассказы», исследования «Загадки звездных мифов».

На русском языке выходил его роман «Прекраснейший челн» (под названием «Лодка над Атлантидой») и несколько рассказов. В последние годы жизни Кернбах занимался исследованием мифологии, выпустил несколько книг: «Общий мифологический словарь», «Главнейшие мифы», «Мифическая вселенная румын», «Миф. Мифогенез. Мифосфера».

15 октября: От фантастики к сюрреализму

100 лет назад родился Итало Кальвино (Italo Calvino, 1923–1985), итальянский писатель, автор романов «Раздвоенный виконт», «Барон на дереве», «Несуществующий рыцарь», «Замок скрестившихся судеб», «Невидимые города», сборников «Космикомические истории», «Т в нулевой степени».

После знакомства с Роланом Бартом и Клодом Леви-Строссом писатель основательно заинтересовался социологией, космологией и семиотикой. Результатом этого интереса стали вещи, отмеченные признаками фантастики и сюрреализма. Одним из наиболее знаменитых стал последний роман Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» со сложной структурой, включающий отрывки из вымышленных произведений вымышленных писателей.

Владимир Борисов