Комикс как метод преподавания, в частности физики

Публикации, посвященные использованию комиксов в образовании, можно разделить на две группы. В большинстве случаев со ссылкой на авторитеты или без таковой утверждается, что комиксы для образовательного процесса вполне полезны. В немногих других [1, 2, 3] упоминается, что производилось какое-то сравнение результатов обучения с комиксами и без. При этом само сравнение производилось так, что сделать хоть какие-нибудь выводы о применимости иных комиксов с другими преподавателями или с другими учащимися невозможно. Также невозможно сделать заключение об отдаленных последствиях, даже на тривиальном уровне измерения «остаточных знаний». Причин две — высокая сложность корректных экспериментов в педагогике и сложившаяся в ней традиция обходиться без таковых. Что касается физического содержания самих комиксов, то лишь в одной работе [4] есть критический анализ одной из серий комиксов (позиции 01 и 02 в таблице).

Негативы Позитивы Наука,

область, тема Мало

отсылок к науке Много

неясных терми­нов Много

ошибок и некор­ректнос­тей Есть со­дер­жатель­ный диалог Есть совме­щение методик Итоговая оценка 01 Хорди Баярри

«Галилео Галилей. Посланник звезд» физика – –1 02 Хорди Баярри «Мария Кюри. Радио­актив­ность» физика – –1 03 Майк Барфилд

«Без­умные экс­перимен­ты в комик­сах.

Ставь опыты вместе с извест­ными учеными» разные науки – –1 04 Генри Брайтон

«Искус­ствен­ный интел­лект в комик­сах» искус­ственный интел­лект – – –2 05 Матье Бюрниа, Тибо Дамур

«Тайны кванто­вого мира» физика – – –2 06 «Это точно: чертова дюжина комик­сов о науке и ученых» разные науки – – –2 07 Хана Рос, Мат­тео Фари­нел­ла «Нейро­комикс» биология – –1 08 Кадзу­хиро Фудзи­таки «Зани­матель­ная физика. Элек­тричес­тво» физика + +1 09 Ларри Гоник «Физика. Естес­твен­ная наука в комик­сах» физика 0 10 Ларри Гоник «Химия. Естес­твен­ная наука в комик­сах» химия физика 0 11 Хайанон «Что такое косми­чес­кие лучи?!» физика – – + + 0 12 Хайанон «Что такое солнеч­ный ветер?!» физика – – + + 0 13 Дж. Макэвой «Кван­товая теория в комик­сах» физика – –1 14 Такэи Маса­хиро «Зани­матель­ная физика. Гидро­динамика» физика + +1 15 Хидео Нитта «Зани­матель­ная физика. Меха­ника» физика + +1 16 «Физика в комик­сах» № 2 физика – – –2 17 «Физика в комик­сах» № 10 физика – – –2 18 Сидни Падуа «Неверо­ятные прик­лю­чения Лавлейс и Бэб­биджа. (Почти) правди­вая история первого компью­тера» компью­тинг – – –2

Аргументы за использование комиксов в образовании носят в публикациях общей характер: упоминается мобильность, доступность, увлекательность, возможность визуализации излагаемого материала, привычная молодежи «клиповость» и, естественно, мода на всё новое, что импонирует опять же молодежной аудитории. Часть этих аргументов довольно сомнительна, часть вообще не связана с комиксами как таковыми. А те, что связаны — например визуализация, — могут быть реализованы и без комиксов — что иногда с успехом и делается. Скажем, в некоторых учебниках текст сопровождается более или менее связанными с текстом картинками, а иногда и условными человечками, отпускающими реплики, которые (по замыслу создателей) будут позитивно восприниматься школьниками.

Означает всё это лишь то, что при серьезном исследовании надо было бы сравнить не только преподавание с комиксами и без оных, но и преподавание с использованием «книжек с картинками», причем разного типа. И вполне возможно, что для разных классов и разных учеников лучшим может оказаться самый неожиданный подход либо же особое сочетание подходов (ниже подобный вариант сочетания разных подходов будет специально отмечен).

Нами были изучены 18 комиксов и манги, опубликованных на русском языке. В анализ были включены (кроме посвященных исключительно физике) два комикса про «разные науки», в которых фактически также была физика, один — про биологию, два — про компьютеры и искусственный интеллект. Если обнаруживалась серия комиксов одного издателя и с одинаковым исполнением, то брались по два примера. В таблице это позиции 01 и 02; 08 и 14; 09 и 10; 11 и 12; 16 и 17. Считалось, что комикс должен иметь четыре важных отличительных признака: единство действия (второстепенные сюжеты сводятся к минимуму); сквозных персонажей; персонажей, взаимодействующих между собой; персонажей, общающихся между собой (хоть как-то). Если комикс посвящен разным наукам, то данные в таблице относятся именно к физике.

Отметим, впрочем, что в некоторых случаях принцип единства действия нарушается, нет и взаимодействия персонажей — по сути, это просто «книжки с картинками»; в таблице это позиции 04 и 13. Однако в учебном процессе они использоваться, конечно, тоже могут.

В таблице приведены данные всех изученных комиксов. Видно, что «по сумме баллов» в преподавании, если подходить строго, можно использовать позиции 08, 14 и 15, а если отнестись помягче — еще 09, 10, 11 и 12. В остальных случаях либо физического содержания очень мало, либо много неразъясненных терминов, ошибок и некорректностей, которых даже в этом формате можно было бы избежать. Хотя и это можно использовать, например для критического разбора.

Отдельно отметим наличие содержательного диалога и совмещения методик — позиции 08, 11, 12, 14, 15. Содержательный диалог не используется, как правило, в учебниках, хотя он восходит аж к Галилею, общеизвестен и иногда встречается в книгах по физике, например [5]. Использование его в комиксах было бы вполне естественно.

Совмещение методик — когда в комиксе в виде отдельного текстового раздела размещается нечто вроде конспекта — используется весьма редко (позиции 08, 11, 12 и 14). Это тем более важно, потому что мы не знаем, в каких условиях (и в каком смысле) эффективнее та или иная методика. Такой раздел, если его нет в оригинале, может быть добавлен при переводе.

Как общее свойство, в силу своей всеобщности не влияющее на оценку, отметим отсутствие указаний на связь с учебниками. В физических комиксах нет четкой связи с имеющимися в настоящее время ограничениями учебного материала, и это их сильная сторона. Но там, где есть параллели, их нетрудно было бы отметить, и это окажется полезным, если проявит заинтересованность «ключевой потребитель».

Авторам и издателям можно рекомендовать обращать внимание на факторы двух групп — общие и специфические. Общие факторы, это:

— разумное количество физического содержания;

— ясность терминов, отсутствие «непонятных заклинаний»;

— отсутствие грубых ошибок.

Специфические факторы в данном случае это:

— наличие содержательного диалога (то есть когда персонаж не просто «охает» и/или «ахает»);

— совмещение методик, т. е. наличие «конспекта» в конце текста;

— наличие указаний на параллельные места в основных школьных учебниках;

— наличие в перечне тех, кто имел отношение к изданию, автора текста.

При этом специфические факторы могут быть оценены даже человеком, почти не знающим физики, — родителем или самим ребенком.

Автор обращает внимание читателей на то, что он не является дипломированным психологом, поэтому данный текст нужно воспринимать скорее как заявку на необходимые в будущем исследования. Наверняка есть и дополнительные факторы, влияющие на эффективность обучения, которые здесь не учтены. Например, какие-то особенности облика или поведения персонажей…

Леонид Ашкинази

1. cyberleninka.ru/article/n/komiks-kak-sovremennaya-tehnologiya-obucheniya

2. iopscience.iop.org/article/10.1088/1742–6596/1233/1/012045

3. iopscience.iop.org/article/10.1088/1742–6596/1233/1/012052

4. cyberleninka.ru/article/n/fizika-v-komiksah-otsenka-umeniya-kriticheskogo-analiza-informatsii.pdf

5. Bradley Dowden «The Metaphysics of Time. A Dialogue».