«Маленький мир» крыльев, сосудов и эмбрионов

Главный приз на конкурсе микрофотографии Nikon Small World выиграл психоделический вид внутренностей крысиного глаза

Фотоконкурс Nikon Small World 1 проводится с 1975 года, его цель — продемонстрировать всю красоту и сложность устройства живых организмов, наблюдаемых с помощью микроскопов. В этом году жюри пришлось оценивать почти две тысячи работ, пришедших от разных авторов из 72 стран. Из них было отобрано 86 фаворитов, о чем объявлено 17 октября.

Главную победу одержали исследователи диабета, представившие снимок микроскопической структуры глаза грызуна в двадцатикратном увеличении. Микрофотография яркой цветной перепончатой структуры внутри глазного яблока крысы позволяет изучить устройство зрительных нервов и «продемонстрировать сложность микроциркуляции жидкости в сетчатке». На фото показаны астроциты — нейроглиальные клетки звездчатой формы с многочисленными отростками (желтый цвет), сократительные белки (красный) и сосуды сетчатки глаза (зеленый, эти цвета условные). Снимку Хасанаина Камбари (Hassanain Qambari) из Lions Eye Institute (LEI) — австралийского медицинского исследовательского института, входящего в состав Университета Западной Австралии, — и Джейдена Диксона (Jayden Dickson) жюри присудило первое место на конкурсе микрофотографии Nikon Small World 2023 года.

Исследователи изучают диабетическую ретинопатию — состояние, при котором длительный высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие сосуды глаза, что может привести к полной потере зрения. Выявляя изменения, происходящие на ранних стадиях, они смогут разработать лекарство, которое обратит вспять эти изменения до того, как болезнь нанесет серьезный ущерб. «Современные схемы лечения диабетической ретинопатии ограничиваются диагностикой поздней стадии заболевания при необратимом повреждении микроциркуляторного русла и функции сетчатки», — поясняет Камбари. Одной из проблем, с которой столкнулись фотографы, было запечатление этих крошечных сосудов диаметром около 110 мкм. Чтобы получить столь сложное изображение, пришлось собрать и объединить в одно целое сотни отдельных снимков, полученных с помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии.

Максим Борисов

Фото с сайта nikonsmallworld.com