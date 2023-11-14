«Маленький мир» крыльев, сосудов и эмбрионов

14.11.2023 / № 391 / с. 8–9 /  Максим Борисов /  Премии /  Комментариев нет
Главный приз на конкурсе микрофотографии Nikon Small World выиграл психоделический вид внутренностей крысиного глаза

Фотоконкурс Nikon Small World 1 проводится с 1975 года, его цель — продемонстрировать всю красоту и сложность устройства живых организмов, наблюдаемых с помощью микроскопов. В этом году жюри пришлось оценивать почти две тысячи работ, пришедших от разных авторов из 72 стран. Из них было отобрано 86 фаворитов, о чем объявлено 17 октября.

Главную победу одержали исследователи диабета, представившие снимок микроскопической структуры глаза грызуна в двадцатикратном увеличении. Микрофотография яркой цветной перепончатой структуры внутри глазного яблока крысы позволяет изучить устройство зрительных нервов и «продемонстрировать сложность микроциркуляции жидкости в сетчатке». На фото показаны астроциты — нейроглиальные клетки звездчатой формы с многочисленными отростками (желтый цвет), сократительные белки (красный) и сосуды сетчатки глаза (зеленый, эти цвета условные). Снимку Хасанаина Камбари (Hassanain Qambari) из Lions Eye Institute (LEI) — австралийского медицинского исследовательского института, входящего в состав Университета Западной Австралии, — и Джейдена Диксона (Jayden Dickson) жюри присудило первое место на конкурсе микрофотографии Nikon Small World 2023 года.

Исследователи изучают диабетическую ретинопатию — состояние, при котором длительный высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие сосуды глаза, что может привести к полной потере зрения. Выявляя изменения, происходящие на ранних стадиях, они смогут разработать лекарство, которое обратит вспять эти изменения до того, как болезнь нанесет серьезный ущерб. «Современные схемы лечения диабетической ретинопатии ограничиваются диагностикой поздней стадии заболевания при необратимом повреждении микроциркуляторного русла и функции сетчатки», — поясняет Камбари. Одной из проблем, с которой столкнулись фотографы, было запечатление этих крошечных сосудов диаметром около 110 мкм. Чтобы получить столь сложное изображение, пришлось собрать и объединить в одно целое сотни отдельных снимков, полученных с помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии.

Второе место: процесс воспламенения спички, трущейся о коробок. Оле Билфельдт (Ole Bielfeldt) из Германии сделал этот снимок в 2,5-кратном увеличении. Это действие занимает всего одну восьмитысячную долю секунды.
Второе место: процесс воспламенения спички, трущейся о коробок. Оле Билфельдт (Ole Bielfeldt) из Германии сделал этот снимок в 2,5-кратном увеличении. Это действие занимает всего одну восьмитысячную долю секунды.
Третье место заняла работа Малгожаты Лисовка (Malgorzata Lisowska), независимого консультанта в области здравоохранения из Варшавы: она запечатлела узор в виде сердца в центре скопления клеток злокачественной опухоли молочной железы. 40-кратное увеличение.
Третье место заняла работа Малгожаты Лисовка (Malgorzata Lisowska), независимого консультанта в области здравоохранения из Варшавы: она запечатлела узор в виде сердца в центре скопления клеток злокачественной опухоли молочной железы. 40-кратное увеличение.
Четвертое место — черные заостренные ядовитые клыки паука Caribena versicolor с Мартиники из семейства птицеедов (Theraphosidae), окруженные более короткими рыжими волосками (в десятикратном увеличении), работа Джона-Оливера Дума (John-Oliver Dum) из немецкой компании Medienbunker Produktion. Фотография была сделана в сотрудничестве с Музеем естествознания Хемница (Германия). При всем ужасающем виде укус этого паука для человека не опасен, их часто содержат в домашних террариумах.
Четвертое место — черные заостренные ядовитые клыки паука Caribena versicolor с Мартиники из семейства птицеедов (Theraphosidae), окруженные более короткими рыжими волосками (в десятикратном увеличении), работа Джона-Оливера Дума (John-Oliver Dum) из немецкой компании Medienbunker Produktion. Фотография была сделана в сотрудничестве с Музеем естествознания Хемница (Германия). При всем ужасающем виде укус этого паука для человека не опасен, их часто содержат в домашних террариумах.
Пятое место. Автофлуоресцирующие защитные волоски, покрывающие поверхность подвергающихся воздействию УФ-излучения листьев Eleagnus angustifolia (лох узколистный). Фотограф Дэвид Мейтленд (David Maitland, Великобритания). Десятикратное увеличение.
Пятое место. Автофлуоресцирующие защитные волоски, покрывающие поверхность подвергающихся воздействию УФ-излучения листьев Eleagnus angustifolia (лох узколистный). Фотограф Дэвид Мейтленд (David Maitland, Великобритания). Десятикратное увеличение.
Изумрудная оса-блестянка (Chrysididae), показанная в профиль на фиолетовом соцветии. 12-е место, Шериф Абдалла Ахмед из египетского Университета Танта. Эти осы являются клептопаразитами вроде кукушек — они откладывают яйца в гнезда других ос. Их личинки затем пожирают всю хранящуюся в гнезде пищу, иногда вместе с находящимися там же другими яйцами. Четырехкратное увеличение.
Изумрудная оса-блестянка (Chrysididae), показанная в профиль на фиолетовом соцветии. 12-е место, Шериф Абдалла Ахмед из египетского Университета Танта. Эти осы являются клептопаразитами вроде кукушек — они откладывают яйца в гнезда других ос. Их личинки затем пожирают всю хранящуюся в гнезде пищу, иногда вместе с находящимися там же другими яйцами. Четырехкратное увеличение.
Мирно свернувшийся фиолетовый эмбрион мыши (в искусственных цветах). 7-е место. Григорий Тимин и Мишель Милинкович, Женевский университет (Швейцария). Четырехкратное увеличение.
Мирно свернувшийся фиолетовый эмбрион мыши (в искусственных цветах). 7-е место. Григорий Тимин и Мишель Милинкович, Женевский университет (Швейцария). Четырехкратное увеличение.
Возраст этого аксолотля (Ambystoma mexicanum) — всего одна неделя, но свои очертания он сохранит и в зрелом возрасте, это так называемая неотения, «вечное детство». Снимок биологов Присциллы Вьето Бонилья и Брэндона Антонио Сегура Торреса, они провели несколько дней, наблюдая за яйцом амфибии от зиготы до дня вылупления. Аксолотли — это педоморфные саламандры, обитавшие всего в двух озерах в Мексике (Чалко и Сочимилько), одно из которых уже больше не существует, а другое превратилось в пересыхающие каналы. Не вполне ясно, почему эти существа выглядят вечно молодыми, но, возможно, это связано с тем, что их родные озера никогда прежде не пересыхали, по крайней мере, до того, как испанские колонизаторы не начали осушать озера вблизи современного Мехико, чтобы избавиться от наводнений в 1600-х годах. Другие земноводные, обитающие в районах с пересыхающими ручьями и озерами, превращаются из молодняка, живущего в воде, во взрослых особей, способных обитать на суше или в воде. Но круглогодичный доступ к озерам, возможно, помог аксолотлям сохранить черты, напоминающие личиночную стадию, в том числе жабры, которые позволяют им жить в воде всё время.
Возраст этого аксолотля (Ambystoma mexicanum) — всего одна неделя, но свои очертания он сохранит и в зрелом возрасте, это так называемая неотения, «вечное детство». Снимок биологов Присциллы Вьето Бонилья и Брэндона Антонио Сегура Торреса, они провели несколько дней, наблюдая за яйцом амфибии от зиготы до дня вылупления. Аксолотли — это педоморфные саламандры, обитавшие всего в двух озерах в Мексике (Чалко и Сочимилько), одно из которых уже больше не существует, а другое превратилось в пересыхающие каналы. Не вполне ясно, почему эти существа выглядят вечно молодыми, но, возможно, это связано с тем, что их родные озера никогда прежде не пересыхали, по крайней мере, до того, как испанские колонизаторы не начали осушать озера вблизи современного Мехико, чтобы избавиться от наводнений в 1600-х годах. Другие земноводные, обитающие в районах с пересыхающими ручьями и озерами, превращаются из молодняка, живущего в воде, во взрослых особей, способных обитать на суше или в воде. Но круглогодичный доступ к озерам, возможно, помог аксолотлям сохранить черты, напоминающие личиночную стадию, в том числе жабры, которые позволяют им жить в воде всё время.
Вновь Джон-Оливер Дум из Германии. Он сделал свыше 600 снимков, чтобы собрать из них изображение пыльцы подсолнечника, скопившейся на кончике иглы для акупунктуры. 14-е место. Дум хотел продемонстрировать, насколько мала эта пыльца. Сначала он пытался делать фото с помощью инсулиновой иглы, но затем предпочел более тонкую акупунктурную. 40-кратное увеличение.
Вновь Джон-Оливер Дум из Германии. Он сделал свыше 600 снимков, чтобы собрать из них изображение пыльцы подсолнечника, скопившейся на кончике иглы для акупунктуры. 14-е место. Дум хотел продемонстрировать, насколько мала эта пыльца. Сначала он пытался делать фото с помощью инсулиновой иглы, но затем предпочел более тонкую акупунктурную. 40-кратное увеличение.
Пыльник тычинки лилии (Lilium) с пыльцой, в разрезе. Тонг Чжан, Центр биологической визуализации Северо-Западного университета (Иллинойс, США). 20-кратное увеличение.
Пыльник тычинки лилии (Lilium) с пыльцой, в разрезе. Тонг Чжан, Центр биологической визуализации Северо-Западного университета (Иллинойс, США). 20-кратное увеличение.
Фотография чешуи с крыльев китайской бабочки-павлиноглазки Actias ningpoana из подсемейства Saturniinae. Эти мотыльки обитают в горных лесах Китая и служат пищей для летучих мышей. Хитро устроенные чешуйки и хвосты мотыльков понижают риск быть пойманными, поскольку сбивают эхолокаторы рукокрылых. 17-е место принадлежит шанхайскому фотографу Юань Цзи.
Фотография чешуи с крыльев китайской бабочки-павлиноглазки Actias ningpoana из подсемейства Saturniinae. Эти мотыльки обитают в горных лесах Китая и служат пищей для летучих мышей. Хитро устроенные чешуйки и хвосты мотыльков понижают риск быть пойманными, поскольку сбивают эхолокаторы рукокрылых. 17-е место принадлежит шанхайскому фотографу Юань Цзи.
Флуоресцентное изображение коралла Acropora sp., показаны отдельные полипы с симбиотическими зооксантеллами. 15-е место. Пичая Лертвилай, Калифорнийский университет в Сан- Диего. Пятикратное увеличение.
Флуоресцентное изображение коралла Acropora sp., показаны отдельные полипы с симбиотическими зооксантеллами. 15-е место. Пичая Лертвилай, Калифорнийский университет в Сан- Диего. Пятикратное увеличение.
Голова взрослой трансгенной рыбы данио-рерио с кровеносными сосудами (синий), лимфатическими узлами (желтый), а также кожей и чешуей (пурпурный). 20-е место. Даниэль Кастранова, Брант М. Вайнштейн, Национальные институты здравоохранения США (NIH). Четырехкратное увеличение.
Голова взрослой трансгенной рыбы данио-рерио с кровеносными сосудами (синий), лимфатическими узлами (желтый), а также кожей и чешуей (пурпурный). 20-е место. Даниэль Кастранова, Брант М. Вайнштейн, Национальные институты здравоохранения США (NIH). Четырехкратное увеличение.
Пресноводный бокоплав (Amphipoda). Тейлор Белл (Коннектикут, США). Четырехкратное увеличение.
Пресноводный бокоплав (Amphipoda). Тейлор Белл (Коннектикут, США). Четырехкратное увеличение.
Плодовые тела слизевика рода Didymium. Тимоти Бумер (Вакавилль, Калифорния, США). Десятикратное увеличение (почетные упоминания).
Плодовые тела слизевика рода Didymium. Тимоти Бумер (Вакавилль, Калифорния, США). Десятикратное увеличение (почетные упоминания).
Форетические клещи (приспособленные для переноса) на лапке шмеля. Амир Макбул, Департамент высшего образования штата Джамму и Кашмир (Индия). Трехкратное увеличение.
Форетические клещи (приспособленные для переноса) на лапке шмеля. Амир Макбул, Департамент высшего образования штата Джамму и Кашмир (Индия). Трехкратное увеличение.

Максим Борисов
Фото с сайта nikonsmallworld.com

1 nikonsmallworld.com/galleries/2023-photomicrography-competition

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