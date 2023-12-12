Про ляпы на картинке

Недавно смотрела в качестве научпопа запись одного из межфакультетских курсов МГУ, и мое внимание привлекла картинка с досадной ошибкой. При более внимательном разглядывании заметила еще два менее значимых ляпа.

1. Перепутаны местами сайты связывания тРНК (транспортной РНК; ее функции заключаются в переносе аминокислот из цитоплазмы в рибосомы, в которых происходит синтез белков). Их три: A (aminoacid), P (peptide), E (exit). Последний иногда не рисуют — в нем «отработанная» тРНК отделяется от мРНК (матричной РНК) и выходит из рибосомы. Для базового понимания не очень принципиально, происходит ли это внутри рибосомы или тРНК отваливается, когда рибосома от него уже «отъехала». А вот первые два — ключевые в этом процессе: на P-сайте висит тРНК с уже готовой частью пептидной цепочки, к A-сайту присоединяется тРНК с аминокислотой, и пептид отцепляется от своей тРНК и присоединяется к аминокислоте; теперь тРНК на P-сайте — пустая, а у тРНК на A-сайте — пептидный хвост, удлинившийся на одно звено. После этого рибосома смещается вдоль мРНК относительно этих тРНК так, чтобы тРНК с пептидом оказалась в P-сайте, освободившаяся тРНК — в E-сайте, а A-сайт оказался над свободным триплетом. Но на иллюстрации P-сайт — крайний справа, если рибосома сместится так, чтобы пептидил-тРНК попал куда надо, то свободная тРНК сразу окажется вне рибосомы, а в A-сайт попадет самая левая тРНК, которая не полностью соединена с мРНК. может, это не E-сайт, а некий гипотетический пре-A-сайт, о котором молчат учебники? Но последовательность нуклеотидов на мРНК читается в направлении движения (справа налево), и тогда под загадочным пре-A-сайтом — триплет UGA. Но это стоп-кодон, и никакая тРНК к нему присоединиться не может. Вывод: это все-таки E-сайт, а хвосты у тРНК на среднем и правом сайте перепутаны местами.

2. Если левый сайт — это Е, то тРНК, которая с него отцепляется, должна быть пустой, а на иллюстрации к ней присоединена аминокислота.

3. У тРНК — легко узнаваемая вторичная структура, и на картинках часто ее рисуют вот так, в виде трилистника (и очень редко — в виде ее третичной структуры, похожей на валенок). Но у правильной тРНК вариативная петля (неспаренный участок прямо под «крестовиной») с той же стороны, где и неспаренная часть акцепторного стебля, к которому крепится аминокислота. А на иллюстрации — с другой.

4. Под средним сайтом связывания (чем бы он ни был) — на мРНК триплет CGU, на тРНК висит красная бусина, символизирующая аминокислоту. Тремя триплетами левее — тот же CGU. Значит, в пептидной цепочке «красные» аминокислоты должны быть разделены двумя бусинами другого цвета, но на рисунке между красными бусинами — три другие. Готова признать, что это уже придирка, и без более крупных ошибок я бы на нее внимания не обратила.

Поиск по картинке обнаружил аналогичное изображение еще много где — в презентациях различных курсов других университетов на самых разных языках, в научпопе, в газетных и журнальных статьях, включая интервью с очень маститым биологом на сайте ТрВ-Наука1 (взято из «Википедии»). И различные текстовые запросы тоже регулярно ее выдают, например «трансляция биология» — в первой же строке. В конце концов удалось найти вероятный первоисточник: изданный в 2007 году американский школьный учебник «Glencoe Life iScience Modules: Life’s Structure and Function». В Сети нашелся даже полный его PDF, и я его пролистала. Учебник как учебник, в меру упрощенный и с яркими картинками. Других явных ляпов не заметила. У меня даже возникло подозрение, что в появлении самого большого ляпа виноват уж, конечно, не автор учебника и даже не художник, а верстальщик, «перевесивший» растущий пептид со среднего тРНК на правый, чтобы картинка лучше вписывалась в верстку и текст ее эстетично обтекал.

Дальше еще интереснее: я пошла искать картинки по подходящим запросам на микростоках — это специальные сайты, которые продают разнообразный визуальный контент, создаваемый художниками-фрилансерами. И там обнаружилось немало картинок, авторы которых явно вдохновлялись иллюстрацией из учебника: они воспроизводили не только ляпы, но и форму рибосомы и тРНК, изгиб мРНК, цвета и даже последовательность нуклеотидов на мРНК — всё сразу или часть признаков в различных сочетаниях. То есть единожды возникшая «мутация» картинки в процессе воспроизведения (художник, рисовавший ее для учебника, тоже ведь чем-то вдохновлялся) или эксплуатации (если все-таки виноват верстальщик) продолжает воспроизводиться, в полном соответствии с гипотезой Ричарда Докинза о мемах. Как и слегка мутировавший сигнальный белок, они приблизительно соответствуют ожиданиям «рецептора», т. е. лектора, ищущего картинки для презентации: рибосома из двух субъединиц, три трилистника тРНК, на одном из них висит синтезируемая цепочка протеина. При беглом взгляде (не очень высокой избирательности рецептора) ошибки легко не заметить.

Нашлось даже несколько картинок, визуально очень схожих с оригиналом, на которых первая ошибка (или и первая, и вторая, как наиболее заметные) исправлена. То есть сработала своеобразная «система репарации» — их авторы использовали еще какой-то источник в качестве референса, удалили «поврежденный участок» и восстановили в соответствии с резервной копией. И есть картинки, где новые «мутации» добавили еще больше ошибок. И картинка, при копировании которой «отвалился» E-сайт и тем самым первые две ошибки исчезли сами собой, — как белок, у которого в результате нонсенс-мутации исчез бесполезный из-за предыдущей мутации «хвост», и оказалось, что укороченный белок неплохо работает.

Получается, что даже неправильные биологические иллюстрации эволюционируют в строгом соответствии с теорией эволюции. Ведь, как известно, ничто в биологии не имеет смысла иначе как в свете эволюции. Даже ляпы.

Картинка, с которой всё началось, из презентации к лекции:

А так она выглядит в учебнике:

Несколько ее «клонов», разной степени похожести:

А вот пример последующей «мутации»: здесь еще и сайты подписаны, и пептидил-тРНК внезапно оказалась в E-сайте, что совсем уж нонсенс:

А вот несколько клонов после «репарации»:

А вот пример другой новой «мутации», в результате которой исчез Е-сайт, и первые две ошибки отвалились вместе с ним:

Евгения Лысакова, Хайфа (Израиль)

1 Происхождение жизни. От РНК-мира к белкам // ТрВ-Наука № 352 от 3 мая 2022 года. trv-science.ru/2022/05/proisxozhdenie-zhizni-ot-rnk-mira-k-belkam/