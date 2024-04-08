Не мир, но ген

09.04.2024 / № 401 / с. 13 /  Юрий Угольников /  Книжная полка /  Комментариев нет
Юрий Угольников
Юрий Угольников

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышел перевод книги Тома Хайэма, археолога родом из Новой Зеландии, около двух десятилетий работавшего в Оксфорде, ныне — профессора кафедры эволюционной антропологии Венского университета. «Автор этой книги, один из ведущих в мире специалистов по акселераторному радиоуглеродному датированию материалов из археологических раскопок, в последние 15 лет оказался в эпицентре невероятных открытий в области эволюционной антропологии относительно возможности изучения извлеченной из очень ранних ископаемых находок ДНК посредством усовершенствования лабораторных методов, позволяющих определить хронологический возраст этих находок и их принадлежность к роду Homo. Благодаря этим исследованиям кардинальным образом изменились взгляды ученых на процесс становления человечества. Читатель имеет уникальную возможность узнать о том, как совершались эти открытия, заглянуть на „научную кухню“ ведущих зарубежных лабораторий», — полагает Мария Медникова, научный редактор перевода, выполненного Андреем Гришиным. Мы публикуем отзыв историка и литературного критика Юрия Угольникова, автора книги «Динозавры против млекопитающих».

Не мир, но генСтрого говоря, книга Тома Хайэма отнюдь не про мир до нас. Если вы хотите узнать больше про жизнь наших далеких предков и их родичей, то вам явно не сюда, благо популярная палеоантропология, мягко говоря, не страдает от недостатка изданий, в том числе на русском языке. На мой взгляд, даже явно намечается кризис перепроизводства, когда новые, действительно интересные книги просто теряются в потоке не слишком качественной литературы. Впрочем, до того состояния, в котором пребывает популярная палеонтология вообще, с бесконечным потоком динозавров разной степени страшности и «кирпичами» разной степени безграмотности, палеоантропологии, по счастью, еще далеко (но не так далеко, как хотелось бы). Действительно хорошей литературы здесь и правда много, причем ищется она легко.

Вернусь, однако, к книге Хайэма. Да, внимание жизни древних представителей рода Homo он уделяет, но занимает его все-таки другое. Автору интересней разработка генетических методов исследования, новые способы выявления ДНК в древних останках и почве с места стоянок древних людей, обнаружения фрагментов, происходящих от гибридизации с другими эволюционными линиями человека и, наконец, исследования и выявление остатков древних белков и аминокислот. Картина благодаря этим методам, конечно, вырисовывается грандиозная, но для широкой аудитории сведения, собранные Хайэмом, будут скорее скучноваты. К тому же все-таки книга эта хотя и популярная, но требует от читателя некоторой подготовки: человек, имеющий совсем скромные познания в молекулярной биологии, рискует на ее страницах если не потеряться, то со временем перестать понимать, чем же одна методика исследования отличается от другой и как они вообще работают. Ко всему прочему Тома Хайэма, как, собственно, и многих практикующих ученых, сложно назвать мастером слова. Да, он очень старается заразить читателя собственным восторгом перед возможностями, которые новые методы открывают современным исследователям, и всё же язык его, на мой взгляд, несколько занудноват (впрочем, возможно, это специфика перевода, об оригинале я судить не берусь), байки же, которыми он снабжает свои истории (вроде рассказа про обморожения тестикул или про злоупотребление алкоголем накануне важного события) тоже сомнительны и не украшают текст.

Том Хайэм (univie.ac.at)
Том Хайэм (univie.ac.at)

И всё же, перечислив все «но», не могу не назвать главный плюс книги, из-за которого ее стоит хотя бы взять в руки и пролистать, если вы действительно интересуетесь палеоантропологией и вопросами происхождения человечества: ее автор — настоящий ученый, причем ученый, отличающийся довольно смелыми взглядами. Его гипотезы как минимум интересны, хотя высказывать их он начинает только ближе к концу книги. Мысль о том, что гибридизация народов Новой Гвинеи и Австралии с денисовцами могла произойти не на евразийском материке и примыкающих к нему островах, а по ту сторону линии Уоллеса (линии, отделяющей фауны Австралии и ряда островов, никогда не становившихся частью Евразии даже при самом низком уровне океана), лично меня завораживает. Если предположения Хайэма верны, то в этом регионе возможны еще самые неожиданные открытия, которые могут сильнейшим образом обогатить наши знания об истории человечества (хотя острова Индийского и Тихого океана и так дают богатый материал для исследования), не говоря уже о том, что это в очередной раз подтверждает способность более древних видов людей (еще до появления сапиенсов) пересекать значительные водные преграды — даже несмотря на мощные океанические течения. Мысль о том, что странные черты Homo floresiensis могли быть не только результатом островной адаптации, но и предшествующей гибридизации их предков, также как минимум интересна. На данный момент ее сложно, почти невозможно проверить, ведь в условиях влажного тропического климата тех мест, где обитали флоресиенсисы, ДНК сохраняется крайне плохо, но от этого сама гипотеза не перестает быть интересной.

Места археологических раскопок и стоянки древних людей вблизи линии Уоллеса. В период между 30 тыс. и 80 тыс. лет назад уровень моря менялся в пределах от 50 до 120 м ниже современного. Изобата 120 м показывает максимальные размеры материков Сунда и Сахул в период понижения уровня моря
Места археологических раскопок и стоянки древних людей вблизи линии Уоллеса. В период между 30 тыс. и 80 тыс. лет назад уровень моря менялся в пределах от 50 до 120 м ниже современного. Изобата 120 м показывает максимальные размеры материков Сунда и Сахул в период понижения уровня моря

В общем, книгу нельзя рекомендовать тем, кто лишь начинает изучать эволюцию человека, но если вы уже не новичок в этой области и базовые представления о биохимии (и интерес к ее методам) у вас имеются, то книга написана для вас. Несмотря на все «но», вы наверняка не пожалеете о потраченном на чтение времени.

Юрий Угольников

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