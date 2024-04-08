Не мир, но ген

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышел перевод книги Тома Хайэма, археолога родом из Новой Зеландии, около двух десятилетий работавшего в Оксфорде, ныне — профессора кафедры эволюционной антропологии Венского университета. «Автор этой книги, один из ведущих в мире специалистов по акселераторному радиоуглеродному датированию материалов из археологических раскопок, в последние 15 лет оказался в эпицентре невероятных открытий в области эволюционной антропологии относительно возможности изучения извлеченной из очень ранних ископаемых находок ДНК посредством усовершенствования лабораторных методов, позволяющих определить хронологический возраст этих находок и их принадлежность к роду Homo. Благодаря этим исследованиям кардинальным образом изменились взгляды ученых на процесс становления человечества. Читатель имеет уникальную возможность узнать о том, как совершались эти открытия, заглянуть на „научную кухню“ ведущих зарубежных лабораторий», — полагает Мария Медникова, научный редактор перевода, выполненного Андреем Гришиным. Мы публикуем отзыв историка и литературного критика Юрия Угольникова, автора книги «Динозавры против млекопитающих».

Строго говоря, книга Тома Хайэма отнюдь не про мир до нас. Если вы хотите узнать больше про жизнь наших далеких предков и их родичей, то вам явно не сюда, благо популярная палеоантропология, мягко говоря, не страдает от недостатка изданий, в том числе на русском языке. На мой взгляд, даже явно намечается кризис перепроизводства, когда новые, действительно интересные книги просто теряются в потоке не слишком качественной литературы. Впрочем, до того состояния, в котором пребывает популярная палеонтология вообще, с бесконечным потоком динозавров разной степени страшности и «кирпичами» разной степени безграмотности, палеоантропологии, по счастью, еще далеко (но не так далеко, как хотелось бы). Действительно хорошей литературы здесь и правда много, причем ищется она легко.

Вернусь, однако, к книге Хайэма. Да, внимание жизни древних представителей рода Homo он уделяет, но занимает его все-таки другое. Автору интересней разработка генетических методов исследования, новые способы выявления ДНК в древних останках и почве с места стоянок древних людей, обнаружения фрагментов, происходящих от гибридизации с другими эволюционными линиями человека и, наконец, исследования и выявление остатков древних белков и аминокислот. Картина благодаря этим методам, конечно, вырисовывается грандиозная, но для широкой аудитории сведения, собранные Хайэмом, будут скорее скучноваты. К тому же все-таки книга эта хотя и популярная, но требует от читателя некоторой подготовки: человек, имеющий совсем скромные познания в молекулярной биологии, рискует на ее страницах если не потеряться, то со временем перестать понимать, чем же одна методика исследования отличается от другой и как они вообще работают. Ко всему прочему Тома Хайэма, как, собственно, и многих практикующих ученых, сложно назвать мастером слова. Да, он очень старается заразить читателя собственным восторгом перед возможностями, которые новые методы открывают современным исследователям, и всё же язык его, на мой взгляд, несколько занудноват (впрочем, возможно, это специфика перевода, об оригинале я судить не берусь), байки же, которыми он снабжает свои истории (вроде рассказа про обморожения тестикул или про злоупотребление алкоголем накануне важного события) тоже сомнительны и не украшают текст.

И всё же, перечислив все «но», не могу не назвать главный плюс книги, из-за которого ее стоит хотя бы взять в руки и пролистать, если вы действительно интересуетесь палеоантропологией и вопросами происхождения человечества: ее автор — настоящий ученый, причем ученый, отличающийся довольно смелыми взглядами. Его гипотезы как минимум интересны, хотя высказывать их он начинает только ближе к концу книги. Мысль о том, что гибридизация народов Новой Гвинеи и Австралии с денисовцами могла произойти не на евразийском материке и примыкающих к нему островах, а по ту сторону линии Уоллеса (линии, отделяющей фауны Австралии и ряда островов, никогда не становившихся частью Евразии даже при самом низком уровне океана), лично меня завораживает. Если предположения Хайэма верны, то в этом регионе возможны еще самые неожиданные открытия, которые могут сильнейшим образом обогатить наши знания об истории человечества (хотя острова Индийского и Тихого океана и так дают богатый материал для исследования), не говоря уже о том, что это в очередной раз подтверждает способность более древних видов людей (еще до появления сапиенсов) пересекать значительные водные преграды — даже несмотря на мощные океанические течения. Мысль о том, что странные черты Homo floresiensis могли быть не только результатом островной адаптации, но и предшествующей гибридизации их предков, также как минимум интересна. На данный момент ее сложно, почти невозможно проверить, ведь в условиях влажного тропического климата тех мест, где обитали флоресиенсисы, ДНК сохраняется крайне плохо, но от этого сама гипотеза не перестает быть интересной.

В общем, книгу нельзя рекомендовать тем, кто лишь начинает изучать эволюцию человека, но если вы уже не новичок в этой области и базовые представления о биохимии (и интерес к ее методам) у вас имеются, то книга написана для вас. Несмотря на все «но», вы наверняка не пожалеете о потраченном на чтение времени.

Юрий Угольников