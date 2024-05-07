ТрВ № 9 (403) за 2024 г.: Доводы в пользу существования девятой планеты

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 403 от 7 мая 2024 года в PDF
Анонс номера
Миссия «Чанъэ-6», снимок «гривы» Конской Головы, проект Einstein Probe
Астроновости от Алексея Кудря — стр. 2—3
Зодчий Александр
Очерк Александра Буфетова об Александре Македонском и его учителях — стр. 4—5
Шокирующая жестокость природы
Итоги фотоконкурса World Nature Photography Awards — стр. 6—7
Сказание об «Обитаемом острове»
Эссе Войцеха Кайтоха в переводе Владимира Борисова — стр. 10—11
Приап и Страшила
Культуролог Александр Марков и Оксана Штайн изучают культурную историю пугала от античной некромантии до индустриализации ХХ века — стр. 12
«Инстинкт непоказного рыцарства»
Максим Борисов об убийстве В. Д. Набокова — стр. 13
Выбор Богатыря
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 14