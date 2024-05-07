ТрВ № 9 (403) за 2024 г.: Доводы в пользу существования девятой планеты

07.05.2024 / № 403 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 403 от 7 мая 2024 года в PDF

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ТрВ № 9 (403) за 2024 г.: Доводы в пользу существования девятой планетыАнонс номера

Миссия «Чанъэ-6», снимок «гривы» Конской Головы, проект Einstein Probe
Астроновости от Алексея Кудря стр. 2—3

Зодчий Александр
Очерк Александра Буфетова об Александре Македонском и его учителях — стр. 4—5

Шокирующая жестокость природы
Итоги фотоконкурса World Nature Photography Awards — стр. 6—7

Сказание об «Обитаемом острове»
Эссе Войцеха Кайтоха в переводе Владимира Борисовастр. 10—11

Приап и Страшила
Культуролог Александр Марков и Оксана Штайн изучают культурную историю пугала от античной некромантии до индустриализации ХХ века — стр. 12

«Инстинкт непоказного рыцарства»
Максим Борисов об убийстве В. Д. Набокова — стр. 13

Выбор Богатыря
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля стр. 14

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