ТрВ № 9 (403) за 2024 г.: Доводы в пользу существования девятой планеты

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 403 от 7 мая 2024 года в PDF

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Анонс номера

Миссия «Чанъэ-6», снимок «гривы» Конской Головы, проект Einstein Probe

Астроновости от Алексея Кудря — стр. 2—3

Зодчий Александр

Очерк Александра Буфетова об Александре Македонском и его учителях — стр. 4—5

Шокирующая жестокость природы

Итоги фотоконкурса World Nature Photography Awards — стр. 6—7

Сказание об «Обитаемом острове»

Эссе Войцеха Кайтоха в переводе Владимира Борисова — стр. 10—11

Приап и Страшила

Культуролог Александр Марков и Оксана Штайн изучают культурную историю пугала от античной некромантии до индустриализации ХХ века — стр. 12

«Инстинкт непоказного рыцарства»

Максим Борисов об убийстве В. Д. Набокова — стр. 13

Выбор Богатыря

Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 14