Календарь фантастики: Александр Пушкин, Татьяна Пельтцер, Роберт Абернати, Валентин Смирнитский, Анатолий Ким

6 июня: Фантастика как литературный прием

225 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837).

Из описания фантастического в творчестве Пушкина от Календулы на сайте «Лаборатория фантастики»: «С течением времени фантастика выходила из пределов сказки, завладевая и вовсе не фантастическими произведениями. Например, жуток сказочный сон Татьяны Лариной, предвещающий реальную, а не сказочную, трагедию. Сказка прячется между строк „Метели“ и выглядывает из „Гробовщика“: прозаичное и несколько ироническое описание Пушкиным видений загробной жизни представляет собой пример возможности введения фантастического мотива в произведение реалистическое, не нарушая реализма. Фантастична и ожившая статуя Командора („Каменный гость“) — это уже не просто дань литературной традиции. Фантастичен вещий сон Гринёва. Фантастика в „Медном всаднике“ имеет реалистическую мотивировку — она плод воображения больного Евгения. Фантастика пронизывает строго реалистичную ткань „Пиковой дамы“: фантастическое и реальное переплетены здесь, как это бывает в волшебных сказках. Персонажи повести по характеру своих действий сопоставимы со сказочными».

6 июня: Главная Бабушка Советского Союза

120 лет назад родилась Татьяна Ивановна Пельтцер (1904–1992), исполнительница ролей в кинофильмах «Морозко» (Мать жениха), «Приключения желтого чемоданчика» (Анна Петровна Верёвкина, бабушка Томы), «Двенадцать месяцев» (Гофмейстерина), «Царевич Проша» (Берта), «В стране ловушек» (Бабушка Олега), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (Баба Варвара), «Дульсинея Тобосская» (Тереса), «Руки вверх!» (Бабушка Наталья Николаевна), «Ослиная шкура» (Гравидана), «Там, на неведомых дорожках…» (Баба-Яга), «Формула любви» (Федосья Ивановна, тетушка Алексея и барыни Фимки), «Рыжий, честный, влюбленный» (Сова Илона), «После дождичка, в четверг» (Сторожиха), «Раз, два — горе не беда!..» (Бабушка).

Она называла себя «счастливой старухой». Коллеги звали почтительно Бабушкой. Татьяна Ивановна была очень активной для своего возраста: в семьдесят пять лет постоянно снималась, говорила, что иначе ее забудут и она «умрет с голоду». Играла так заразительно, что нередко затмевала главных героев. Она бегала, прыгала с забора, танцевала на крыше дома, много курила и обожала крепкий кофе. В последние годы начала терять память, но в театре ее любили и специально для нее Марк Захаров и Григорий Горин в спектакле «Поминальная молитва» предусмотрели роль пожилой Берты, практически без слов. Александр Абдулов играл ее сына и бережно выводил на сцену под аплодисменты зрителей.

6 июня: Специалист по славянским языкам

100 лет назад родился Роберт Харвуд Абернати (Robert Harwood Abernathy, 1924–1990), американский писатель, редактор и ученый-лингвист, автор более 40 рассказов (среди них «Пирамида», «Отпрыск», «Человек против города»).

В одном из своих интервью Абернати признавался, что написал первый рассказ, когда ему было десять лет, на уроке, тайком от учителя. Но профессиональным писателем он не стал, его больше привлекала исследовательская работа. В частности, в Университете штата Колорадо он вел спецкурс по советской и восточноевропейской фантастике. И хотя фантастики он написал немного, его называют малым классиком американской фантастики. Роберт Силверберг говорил: «Знатоки жанра с готовностью кивают, когда в разговоре всплывает его имя, ибо вклад Абернати хоть и невелик, но высочайшего качества».

10 июня: Портос на все времена

80 лет назад родился Валентин Георгиевич Смирнитский (р. 1944), актер театра и кино, исполнитель ролей в кинофильмах «Комета» (Чернов), «Прохиндиада, или Бег на месте» (Олег Арбатов), «Происшествие в Утиноозёрске» (Помощник директора химкомбината), «Щен из созвездия Гончих Псов» (Редактор), «Дети чугунных богов» (Филипп Ильич), «Волшебное кресло», «Дон Кихот возвращается» (Падре Перес), «Мастер и Маргарита» (Аркадий Аполлонович Семплеяров), «Беременный» (Отец Сергея Добролюбова).

Главный Портос российского кино, как и многие другие артисты, подрабатывал также в дубляже («Анаконда», «Пятый элемент», «Адвокат дьявола», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Троя» и, конечно, Портос в фильме «Человек в железной маске») и озвучивал мультфильмы и мультсериалы («Приключения Вуди и его друзей», «80 дней вокруг света», «Том и Джерри», «Аладдин», «Котопёс», «Новое шоу Дятла Вуди» и, конечно, Портос в сериале «Альберт — пятый мушкетер»).

15 июня: Философия безсмертия

85 лет назад родился Анатолий Андреевич Ким (р. 1939), русский писатель, автор «мифологических» романов «Белка», «Отец-лес», «Поселок кентавров», «Онлирия», «Сбор грибов под музыку Баха», «Остров Ионы», «Арина», «Радости рая».

Последний роман Анатолия Кима — это его автобиография, которая начинается во времена первобытных людей, а заканчивается вторым всемирным потопом. Одноразовое, но вечное существование — это «философия беЗсмертия», разработанная писателем. Персонажи произведений Кима — не только люди, но звери и птицы, великаны и карлики, мифологические существа и фольклорные тотемы. И все они могут трансформироваться, соединяться, видоизменяться, переливаться из одного в другое, создавая полифоническую картину цельного мира, не ограниченного в пространстве и времени.

Владимир Борисов