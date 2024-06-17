Награда нашла героя

Уважаемая редакция!

В День России по традиции происходит вручение Государственных премий, в том числе премий в области науки и технологий. Я очень рад, что в этом году среди награжденных есть и человек, который мог, да, пожалуй, и должен был быть награжден этой высшей научной премией раньше. Но, как иногда говорится, чтобы получить Нобелевскую премию, нужно жить долго. Видимо, и с нашей Государственной премией та же история.

Так вот, одна из Государственных премий 2023 года была вручена за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики РФ. А лауреатами стали Михаил Валентинович Ковальчук, бессменный руководитель Курчатовского института, Евгений Олегович Адамов, научный руководитель НИКИЭТ, бывший в свое время министром атомной энергетики, и Владимир Григорьевич Асмолов, советник генерального директора Росатома.

Один мой коллега смеялся над составом получателей премии: 85-летний экс-министр, осужденный в свое время за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, да двое молодых — 78-летний Асмолов и 77-летний главный придворный ученый. Вот, мол, люди, которые двигают вперед российскую науку — начальнички и экс-начальнички, с которых уже песок сыпется!

Да, конечно, лауреаты не молоды, но и они в свое время были молодыми, сильными, активно двигали науку вперед. А затем они только набирались опыта и мудрости. Да, многие ученые с возрастом действительно сдают, но далеко не все. Такие титаны, как Виктор Антонович или Михаил Валентинович, с возрастом только увеличивают силу ума — как становится лучше и вкуснее коньяк, выдерживаемый много лет в дубовых бочках.

А уж сомнений в том, что Михаил Валентинович внес огромный вклад в развитие российской науки, который превышает вклад десятков других лауреатов премии, ни у кого нет. Награда, наконец, нашла героя! В общем, в День России мы наблюдали зримое торжество российской науки, что бы там ни говорили разные злопыхатели.

И оно имело впечатляющее продолжение на следующий день, когда Владимир Владимирович прибыл в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, чтобы осмотреть ускорительный комплекс NICA, встретиться с ведущими российскими и зарубежными учеными, получателями мегагрантов, а также повести заседание Совета по науке и образованию.

Это был день торжества российской науки: Владимир Владимирович дал старт технологическому пуску коллайдера, отдав команду на подачу тестового тока в магнитную систему комплекса NICA. Уникальная установка мирового класса, которая интересна ученым во всем мире, начнет работать и давать научные результаты, несмотря на все попытки врагов ослабить нашу науку.

Впечатляющие планы развития науки на благо страны были озвучены на упомянутом заседании Совета, где было указано, что к 2030 году расходы на науку вырастут до 2% ВВП. Согласно данным в феврале поручениям был разработан проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоемких технологий. Были выделены семь направлений и 28 важнейших технологий. 21 технология расписана по приоритетным направлениям, а еще семь технологий — сквозные, которые пронизывают все, в том числе критические, технологии.

Системная работа не ограничивается выделением важнейших приоритетов и критических технологий. Был также проведен анализ исследовательских работ институтов по государственному заданию, как доложил президент РАН, и было выявлено, что научный ландшафт носит островковый, разорванный характер, что есть пустоты, где фактически нет госзаданий. Что институты не ведут работ по целому ряду перспективных направлений, а есть островки, где десятки научно-исследовательских институтов занимаются по сути одной и той же тематикой. Академия будет предпринимать меры, чтобы исправить эту ситуацию: где необходимо, институтам будут предлагать поменять тематику и начать работу по важным, востребованным направлениям.

В общем, скоро всё станет гораздо лучше, чем было, и проверенные герои поведут в бой усиленное и перегруппированное войско!

Ваш Иван Экономов