ТрВ № 14 (408) за 2024 г.: Падите к НИЦ!

16.07.2024 / № 408 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 408 от 16 июля 2024 года в PDF

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ТрВ № 14 (408) за 2024 г.: Падите к НИЦ!Анонс номера

Падите к НИЦ!
Попытка включения академических институтов в состав НИЦ «Курчатовский институт». Не удавшаяся — стр. 1

«Рецепт прост: бери больше — кидай дальше»
Борис Штерн рассказывает Максиму Борисову, что можно узнать про межгалактическое магнитное поле, — стр. 2–3

Загадка ω Центавра
Алексей Левин комментирует сообщение о возможном открытии черной дыры промежуточной массы в нашей галактике — стр. 3

Алексей Кудря: Астроновости
WISE/NEOWISE завершает работу, лунное время, Марс под атакой, Кольцо с брильянтами и Пингвин с Яйцом от «Джеймса Уэбба» — стр. 4–6

Любительская астрономия как перверсия
Алексей Кудря о приобретении телескопа — стр. 6

Студенческие общежития в Цюрихе конца XIX века?
Евгений Беркович о неточностях в биографиях Эйнштейна — стр. 8–9

Наблюдение и только наблюдение
Рассказ Павла Амнуэля о возможной встрече двух необычных писателей стр. 10–11

Коммунистические утопии 1950-х
Войцех Кайтох об особенностях «Туманности Андромеды» и «Магелланова Облака» — стр. 12–13

Чертовы и ангеловы куклы
Александр Марков и Оксана Штайн о кукольном театре как (анти)утопической метафоре от Платона до русского Серебряного века стр. 14

Негры в пещере и Ельцин на танке
Эссе Александра Мещерякова о Хакуине, Малевиче, Шагале и других художниках — стр. 16

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