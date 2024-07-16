ТрВ № 14 (408) за 2024 г.: Падите к НИЦ!

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 408 от 16 июля 2024 года в PDF
Анонс номера
Падите к НИЦ!
Попытка включения академических институтов в состав НИЦ «Курчатовский институт». Не удавшаяся — стр. 1
«Рецепт прост: бери больше — кидай дальше»
Борис Штерн рассказывает Максиму Борисову, что можно узнать про межгалактическое магнитное поле, — стр. 2–3
Загадка ω Центавра
Алексей Левин комментирует сообщение о возможном открытии черной дыры промежуточной массы в нашей галактике — стр. 3
Алексей Кудря: Астроновости
WISE/NEOWISE завершает работу, лунное время, Марс под атакой, Кольцо с брильянтами и Пингвин с Яйцом от «Джеймса Уэбба» — стр. 4–6
Любительская астрономия как перверсия
Алексей Кудря о приобретении телескопа — стр. 6
Студенческие общежития в Цюрихе конца XIX века?
Евгений Беркович о неточностях в биографиях Эйнштейна — стр. 8–9
Наблюдение и только наблюдение
Рассказ Павла Амнуэля о возможной встрече двух необычных писателей — стр. 10–11
Коммунистические утопии 1950-х
Войцех Кайтох об особенностях «Туманности Андромеды» и «Магелланова Облака» — стр. 12–13
Чертовы и ангеловы куклы
Александр Марков и Оксана Штайн о кукольном театре как (анти)утопической метафоре от Платона до русского Серебряного века — стр. 14
Негры в пещере и Ельцин на танке
Эссе Александра Мещерякова о Хакуине, Малевиче, Шагале и других художниках — стр. 16