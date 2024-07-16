ТрВ № 14 (408) за 2024 г.: Падите к НИЦ!

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 408 от 16 июля 2024 года в PDF

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Анонс номера

Падите к НИЦ!

Попытка включения академических институтов в состав НИЦ «Курчатовский институт». Не удавшаяся — стр. 1

«Рецепт прост: бери больше — кидай дальше»

Борис Штерн рассказывает Максиму Борисову, что можно узнать про межгалактическое магнитное поле, — стр. 2–3

Загадка ω Центавра

Алексей Левин комментирует сообщение о возможном открытии черной дыры промежуточной массы в нашей галактике — стр. 3

Алексей Кудря: Астроновости

WISE/NEOWISE завершает работу, лунное время, Марс под атакой, Кольцо с брильянтами и Пингвин с Яйцом от «Джеймса Уэбба» — стр. 4–6

Любительская астрономия как перверсия

Алексей Кудря о приобретении телескопа — стр. 6

Студенческие общежития в Цюрихе конца XIX века?

Евгений Беркович о неточностях в биографиях Эйнштейна — стр. 8–9

Наблюдение и только наблюдение

Рассказ Павла Амнуэля о возможной встрече двух необычных писателей — стр. 10–11

Коммунистические утопии 1950-х

Войцех Кайтох об особенностях «Туманности Андромеды» и «Магелланова Облака» — стр. 12–13

Чертовы и ангеловы куклы

Александр Марков и Оксана Штайн о кукольном театре как (анти)утопической метафоре от Платона до русского Серебряного века — стр. 14

Негры в пещере и Ельцин на танке

Эссе Александра Мещерякова о Хакуине, Малевиче, Шагале и других художниках — стр. 16