ТрВ № 18 (412) за 2024 г.: Дорога в космос не становится проще

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 412 от 10 сентября 2024 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Дорога в космос не становится проще

Александр Хохлов о последних событиях в области пилотируемой космонавтики — стр. 1–2

«Меня убьют члены охраны»

14 сентября 1911 года в Киеве был смертельно ранен Пётр Столыпин. В него стрелял секретный сотрудник Охранного отделения Дмитрий Богров — стр. 3

Вновь ненайденные вимпы

Алексей Левин о текущих результатах коллаборации LUX–ZEPLIN, занятой поиском частиц темной материи, — стр. 4–5

Алексей Кудря: Астроновости

Омоложенный китайцами лунный вулканизм, причудливое столкновение галактик, предсказанное падение астероида и сложности с меркурианским BepiColombo — стр. 6–7

Великое переселение природы

Отрывок из книги «Прогноз погоды на сто лет. Как меняется климат Земли и что с этим делать» Тимофея Чернова — стр. 8–9

«Пили пиво, слушали Окуджаву. В окна доносился запах черемухи…»

Продолжение публикации Геннадия Кузовкина «Булат Окуджава в дневниках времен Оттепели» — стр. 10–11, 13

Призрак и только призрак

Новый фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 12–13

Пять чувств: эффект предела

Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн начинают новую серию публикаций — о пяти чувствах в философии, живописи, литературе и науке — стр. 14

«Спой мне, иволга, песню пустынную…»

Новые трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 16