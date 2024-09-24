ТрВ № 19 (413) за 2024 г.: Polaris Dawn: новая заря частной астронавтики?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 413 от 24 сентября 2024 года в PDF
Анонс номера
Новая заря частной астронавтики?
Александр Хохлов рассказывает о миссии Polaris Dawn — стр. 1–3
Итоги лета
Ответы наших авторов на вопросы редакции — стр. 4–5
Человек-наука
А.А. Бучаченко: In memoriam — стр. 6
Пять чувств и пять пародий Николая Евреинова
Очерк Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 7
Алексей Кудря: Астроновости
«Астрономический фотограф года — 2024», о прошлом Sgr A*, пузырящаяся звезда R Doradus и др. — стр. 8–9
Цветовое зрение человека и обезьян
Обзор Елены Максимовой — стр. 10–11
Что не так с теорией мемов Ричарда Докинза
Мария Елифёрова о том, почему эта теория не прижилась в общественных науках, — стр. 14
Шнобелевская премия: пьяные черви против пуганных коров
Обзор Ильи Мирмова — стр. 15
Хороший номер! Как, впрочем, почти всегда. Что касается астронавтики, особенно полетов на Марс, анонсируемых Маском, то Ирина Якутенко поделилась в Фейсбуке доводами, блокирующими такие полеты. Причина проста: откажут почки.