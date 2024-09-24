ТрВ № 19 (413) за 2024 г.: Polaris Dawn: новая заря частной астронавтики?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 413 от 24 сентября 2024 года в PDF

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Анонс номера

Новая заря частной астронавтики?

Александр Хохлов рассказывает о миссии Polaris Dawn — стр. 1–3

Итоги лета

Ответы наших авторов на вопросы редакции — стр. 4–5

Человек-наука

А.А. Бучаченко: In memoriam — стр. 6

Пять чувств и пять пародий Николая Евреинова

Очерк Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 7

Алексей Кудря: Астроновости

«Астрономический фотограф года — 2024», о прошлом Sgr A*, пузырящаяся звезда R Doradus и др. — стр. 8–9

Цветовое зрение человека и обезьян

Обзор Елены Максимовой — стр. 10–11

Что не так с теорией мемов Ричарда Докинза

Мария Елифёрова о том, почему эта теория не прижилась в общественных науках, — стр. 14

Шнобелевская премия: пьяные черви против пуганных коров

Обзор Ильи Мирмова — стр. 15