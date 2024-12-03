Календарь фантастики: Вольтер, Василий Звягинцев, Альфред Шнитке, Дмитрий Каралис, Ирина Гурова

21 ноября: Философ с окрестностей Сириуса

330 лет назад родился Франсуа Мари Аруэ (Гийом Вад; Катрин Вад; Вольтер) — François Marie Arouet (Guillaume Vade; Catherine Vade; Voltaire, 1694–1778), французский писатель, философ и историк, автор философских повестей «Задиг, или Судьба», «Мемнон, или Человеческая мудрость», «Микромегас», «Кандид, или Оптимизм», «Простодушный», «Вавилонская принцесса».

Повесть «Микромегас», пожалуй, предвосхитила множество фантастических тем, развиваемых позже. Это и рассказ о жителях других планет, об их путешествиях во Вселенной, об их контакте с земными философами. Поскольку Микромегас, житель одной из планет в системе Сириуса, имеет рост в 36 км, поначалу он решил, что хозяевами планеты Земля являются киты. Каково же было его (и его спутника с Сатурна, карлика высотой в 2 км) изумление, когда они сумели разглядеть «козявок» и даже завести с ними философский разговор об «энтелехии души». Конечно, Вольтер не утруждал себя тем, чтобы повествование выглядело правдоподобным, — чего стоит, например, использование Микромегасом комет в качестве попутного транспорта!

21 ноября: Одиссей из Ставрополя

80 лет назад родился Василий Дмитриевич Звягинцев (1944–2016), русский писатель, автор многотомного цикла «Одиссей покидает Итаку».

Всего в эпопее «Одиссей покидает Итаку» вышла 21 книга. Основная их тема — альтернативная история нашего мира. Попытки автора отойти от главных героев начальных томов закончились неудачей, так или иначе повествование вновь возвращалось в крепко проложенное русло. Попутно Звягинцев задал направление многочисленным сочинениям о попаданцах, которые предпринимают попытки исправить течение истории. Первая книга принесла автору премии «Аэлита», «Интерпресскон», Беляевскую премию и специальную международную премию «Еврокон». Последующие книги принимались далеко не всегда столь же восторженно.

24 ноября: Гений музыки XX века

90 лет назад родился Альфред Гарриевич Шнитке (1934–1998), русский композитор, автор музыки к кинофильму «Сказка странствий», оперы «История доктора Иоганна Фауста», балетов «Желтый звук», «Пер Гюнт».

Валентина Холопова: «Неотъемлемой от него темой стал Фауст — и в публикации Шписа, и в трагедии Гёте. Фаустианство вообще считается свойством мышления европейской культуры. Шнитке создал и кантату „История доктора Иоганна Фауста“ на текст из народной книги, и его сюжет скрыто присутствует в концерте для фортепиано и струнных, сейчас постоянно исполняемом. В связи с этим сюжетом открывается многое в характере его музыкального языка. Прежде всего, действует мышление контрастами, антитезами. Здесь возникает этический контраст: Бога и дьявола (Мефистофеля), добра и зла. И это потребовало огромного расширения стилистики музыкального языка. Если для показа позитивной линии автор вполне владел передовым современным стилем музыки, то для воплощения зла он рискнул выйти за эти рамки в другую культуру — эстрадную, и для арии Мефистофеля (Мефистофелы — женщины) использовал танго, с его низкопробной развязностью».

26 ноября: Фантастический реалист

75 лет назад родился Дмитрий Николаевич Каралис (р. 1949), русский писатель, редактор, создатель «Центра современной литературы и книги» в Санкт-Петербурге, автор сборников «Ненайденный клад», «Самоваръ графа Толстого», «Роман с героиней», «Чикагский блюз», «Феномен Крикушина».

Борис Стругацкий вспоминал: «Двадцать лет назад Дмитрий Каралис появился у нас на заседании семинара молодых писателей-фантастов со своей первой фантастической повестью — полный сил и творческой энергии, но явно сомневающийся, написал ли он то, что следовало писать, и вообще попал ли туда, куда следовало бы. Повесть была очень недурна для начинающего — в излюбленном мною жанре реалистической фантастики, с юмором, с приключениями, с живыми героями, добрая, веселая, живая. Молодой автор, безусловно, понимал, как надо писать фантастику — понимал главное: суть и соль хорошей фантастики в максимальном реализме описываемого.

Но фантастом Каралис не стал. Он стал отличным прозаиком-реалистом, потому что суть и соль реалистической прозы он тоже понимал преотлично: мир полон замечательно интересных вещей и надо только научиться отбирать (из того, что знаешь) самое интересное и писать об этом правду».

3 декабря: Чудотворчество переводчицы

100 лет назад родилась Ирина Гавриловна Гурова (1924–2010), переводчица и редактор, переводила с английского произведения Р. Абернати, А. Азимова, К. Андерсон, П. Андерсона, С. Арра, Дж. Браннера, Ф. Брауна, Л. М. Буджолд, С. Вейнбаума, Дж. Водхемса, К. Воннегута, Г. Гаррисона, Д. Геммела, Т. Диша, Д. Дункана, Р. Желязны, Г. Каттнера, С. Кинга, А. Кларка, М. Крайтона, У. К. Ле Гуин, Ф. Лейбера, Дж. Макконнелла, Д. Маклафлина, Дж.Р.Р.Мартина, Б. Молзберга, Дж. Пирса, Э. А. По, Э. Ф. Расселла, К. Саймака, Р. Л. Стивенсона, Л. Ташнета, М. Твена, У. Тенна, Р. Туми, Ф. Уоллеса, Г. Дж. Уэллса, Р. Хайнлайна, Ф. Хойла и Дж. Эллиота, Р. Шекли, Т. Шерреда, Б. Шоу, К. Энвила.

Ирина начала читать в три с половиной года, и первая прочитанная книга была на английском языке. Она так формулировала главную для себя задачу: «У читателя должно сложиться такое же впечатление от русского текста, как у англоязычного от оригинала. Для этого мне нужно, насколько возможно, правильно воспринять английский текст, а потом, как люблю выражаться во внутренних рецензиях, средствами русского языка передать особенности стиля автора». Виталий Карацупа писал: «Она умерла в Москве в своей квартире на проспекте Вернадского, где кроме близких и друзей свидетелями последних минут ее жизни были толстенные словари и справочники, ее старые верные спутники, многолетние помощники и очевидцы ее тяжелого труда, который без особого преувеличения можно назвать чудотворчеством».

Владимир Борисов