Календарь фантастики: Родман Серлинг, Алехо Карпентьер И Вальмонт, Михаил Боярский, Конрад Фиалковский, Айзек Азимов, Якоб Гримм, Борис Липатов, Виктор Лебедев, Эрик Рассел, Карел Чапек, Вадим Шефнер, Сергей Сухинов

25 декабря: Создатель Сумеречной зоны

100 лет назад родился Родман «Род» Эдвард Серлинг (Rodman “Rod” Edward Serling, 1924–1975), американский писатель и сценарист, продюсер и автор многих эпизодов сериалов «Сумеречная зона» и «Ночная галерея», автор сценариев кинофильмов «Семь дней в мае» и «Планета обезьян».

По мнению американских литературоведов Серлинг входит в первый десяток наиболее популярных писателей-фантастов США. Не удивляйтесь, если это имя вам незнакомо. На русский язык переведено два десятка его рассказов, но прославился Серлинг не ими, а своей работой в кино, когда запустил один из самых успешных научно-фантастических телесериалов «Сумеречная зона». Всего он написал более 250 сценариев, при этом активно занимался политикой, часто спорил в руководителями телевидения и спонсорами по широкому кругу вопросов, включая цензуру, расизм и войну (а о войне он знал не понаслышке, во время Второй мировой войны служил во взводе подрывников, который из-за высокого уровня потерь назывался «Отрядом смерти»).

26 декабря: Отец магического реализма

120 лет назад родился Алехо Карпентьер И Вальмонт (Alejo Carpentier Y Valmont, 1904–1980), кубинский писатель, автор романов «Царство земное», «Век просвещения», «Арфа и тень», «Превратности метода».

Алехо Карпентьер практически первым обозначил в своих произведениях жанр магического реализма, описав в романе «Царство земное» революцию на Гаити и мифологическую стихию, присущую сознанию негров. Здесь Карпентьер открывает «чудесную реальность» Латинской Америки, подлинный мир народной жизни, где чудо порождается на каждом шагу мифологизированным сознание народа. А еще Карпентьер был музыковедом и композитором, в своих произведениях использовал афро-кубинскую музыку. А также написал либретто к балету «Ребамбарамба и Чудо Анакилье» кубинского композитора А. Рольдана.

26 декабря: Актер и певец

75 лет назад родился Михаил Сергеевич Боярский (р. 1949), российский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Новогодние приключения Маши и Вити» (Дикий кот Матвей), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (Фёдор Иванович, конокрад), «Мама» (Волк), «Пеппи Длинныйчулок» (Капитан Эфраим Длинныйчулок, отец Пеппи), «Сезон чудес» (Камео), «Гум-гам» (Папа Максима), «Выше Радуги» (Отец Алика Радуги, композитор), «Чокнутые» (Император Николай I), телеспектаклях «Лишний день в июне» (Сэм Пенти; по роману Дж. Б. Пристли «31 июня»), «Захудалое королевство» (Люцифер).

Кроме того, Михаил Боярский играл в спектаклях Театра имени Ленсовета «Дульсинея Тобосская» (Луис де Карраскиль), «Трубадур и его друзья» (Трубадур), «Снежная королева» (Советник), в новогодних телевизионных мюзиклах «Золотая рыбка» (Старик), «Золотой ключик» (Папа Карло), «Красная Шапочка» (Король), «Три богатыря» (Д’Артаньян), «Золушка» (Начальник стражи), озвучивал и дублировал мультфильмы, исполнял вокальные партии.

29 декабря: Один из самых известных фантастов Польши

85 лет назад родился Конрад Фиалковский (Konrad Fiałkowski, 1939–2020), польский ученый-информатик и писатель, автор сборников «Воробьи Галактики», «Через пятое измерение», «Волокно Клапериуса», «Космодром», «Космодром 2», «Бессмертный с Веги», «Нулевое решение», романов «Homo divisus» и «Адам, один из нас».

Конрад Фиалковский занимался информационными технологиями и с 1981 года проживал в Вене, где проводил научные исследования, работая в ЮНЕСКО. Большинство его фантастических рассказов можно отнести к теме «чудесного изобретения», в которых создатель сталкивается с тем, что продукт его технической мысли ведет себя нестандартно, т. е. не так, как хотелось бы самому изобретателю. Герой романа «Homo divisus» — наш современник, перенесенный в будущее, который пытается понять законы, управляющие необычной реальностью.

2 января: Специалист по тиотимолину

105 лет назад родился Айзек Азимов (Др. А; Джордж Э. Дейл; Г. Б. Огден; Пол Френч) — Isaac Asimov (Dr. A; George E. Dale; H. B. Оgden; Paul French, 1920–1992), американский писатель и популяризатор науки, автор более 400 книг, трех законов роботехники, сериала об эволюции Галактической Федерации, о Счастливчике Старре, составитель многочисленных антологий, критик и редактор «Журнала научной фантастики Айзека Азимова».

Работая над докторской диссертацией, Азимов попутно написал пародийную статью, выдержанную в подлинном диссертационном стиле. Оформленная с таблицами, графиками и ссылками на несуществующие журналы, она была отправлена Джону Кэмпбеллу и опубликована в мартовском номере журнала Astounding Science Fiction 1948 года. Называлась эта статья «Эндохронические свойства ресублимированного тиотимолина». Речь в ней шла о необычном веществе, которое растворяется в воде за 1,12 секунды ДО того, как эту воду добавляют.

Азимов опасался, что эта несерьезная статья может помешать защите диссертации, и попросил Кэмпбелла напечатать ее под псевдонимом. А тот попросту забыл об этом (или сделал это сознательно, теперь уж и не определить), и статья вышла под настоящей фамилией автора. Статья пользовалась огромным успехом у читателей, прочли ее и многие химики. Азимов чувствовал себя несчастным и решил, что диссертацию ему не защитить.

Последний вопрос на защите звучал так:

— Что вы можете сказать нам, мистер Азимов, о термодинамических свойствах вещества, известного как тиотимолин?

Азимов вспоминал: «На мгновение меня словно ударило молнией, затем истерия, с которой я всё время боролся, победила, я счастливо заржал, и меня пришлось выводить из комнаты».

4 января: Главные немецкие сказочники

240 лет назад родился Якоб Людвиг Карл Гримм (Jacob Ludwig Karl Grimm, 1785–1863), немецкий исследователь сказок и мифологии, автор сборников «Детские и домашние сказки», «Немецкие предания», исследования «Германские героические сказания» (все — с младшим братом Вильгельмом Карлом).

В 1987 году в СССР вышел на экраны очередной выпуск детской телепередачи «Будильник», ведущая которой, журналистка по профессии, по сюжету этой серии получила от главного редактора задание взять интервью у братьев Гримм. Расстроенная такой абсурдной и невыполнимой задачей, она села в лифт, который оказался своеобразной «машиной времени», благодаря чему эта журналистка попала из 1987 года в XIX век, где и смогла встретиться вживую с легендарными сказочниками. Эта серия тележурнала «Будильник» так и называется «Интервью с братьями Гримм». Вильгельм Гримм — Александр Галибин, Якоб Гримм — Владимир Сальников.

5 января: Мистификатор

120 лет назад родился Борис Викторович Липатов (Рис Уильки Ли, 1905–1954), русский писатель, поэт, киносценарист, автор повести «Вулкан в кармане» (с Иосифом Келлером), романов «Бесцеремонный Роман» (с Вениамином Гиршгорном и Иосифом Келлером), «Блеф».

Игорь Халымбаджа писал об этом авторе: «Липатов создал еще один фантастический роман — „Блеф“ (1928). При этом он очень удачно вкупе с А. Н. Толстым разыграл читающую публику, выдав себя за иностранца — некоего Риса Уильки Ли (псевдоним, впрочем, весьма прозрачный — БОРИС ЛИпатов). Автор-мистификатор и героев подобрал себе под стать — они мистифицируют всю Америку, инсценировав „визит марсиан“. Разыскав непризнанного технического гения, они сооружают небывалый воздушный корабль, который приземляется в Америке. Сенсация обрастает деловыми людьми, акционерными обществами. Когда дурачить публику становится невозможно, герои книги отправляются в Европу и жертвуют добытые деньги французским рабочим… Любопытно, что книга Липатова стала первой и ряду сочинений об инсценировке космического вторжения».

5 января: Не вешать нос, гардемарины!

90 лет назад родился Виктор Михайлович Лебедев (1935–2021), русский композитор и музыкальный педагог, автор оперы «Волшебник Изумрудного города», балета «Похождения солдата Пешкина», музыки к кинофильмам «Орех Кракатук», «Трудно быть богом».

Племянник Анны Ахматовой написал музыку к сотне кинофильмов. Старинный друг композитора Марк Розовский рассказывал, что Лебедев долго болел и испытывал муки, но продолжал работать, несмотря на это: «Замечательный композитор, весельчак, жизнелюб, изящный человек, питерский интеллигент высшего класса».

6 января: Корифей Золотого века фантастики

120 лет назад родился Эрик Фрэнк Рассел (Eric Frank Russell, 1905–1978), английский писатель, автор романов «Зловещий барьер», «Стражи из космоса», «Смертельное святилище», «Великий взрыв», «Оса», «Трое на завоевание», сборников «Люди, марсиане и машины», «Глубокий космос», «И послышался голос».

«Эрик Фрэнк Рассел первый в списке моих любимых писателей — его произведения самые смешные из всех, когда-либо мной прочитанных», — таково мнение культового писателя современной Америки Джорджа P. P. Мартина. В 1970 году Рассел получил 4689 фунтов за продажу прав на экранизацию сатирического романа «Оса» компании Apple Corps, основанной участниками группы «Битлз»; со стороны компании контракт подписал Ринго Старр. Съемки фильма так и не начались, но сама сделка оказалась наиболее прибыльной в биографии писателя.

9 января: Пионер антифашистской фантастики

135 лет назад родился Карел Чапек (Karel Čapek, 1890–1938), чешский писатель и драматург, автор романов «Фабрика Абсолюта», «Кракатит», «Война с саламандрами», пьес «R.U.R. Россумские универсальные роботы», «Средство Макропулоса», «Белая болезнь», «Мать».

Первый роман Чапека, «Фабрика Абсолюта», одним из персонажей связан с последним романом «Война с саламандрами». Этот персонаж — пан Бонди, президент правления концерна заводов, крупный промышленник, который ради прибыли готов пойти на любую, самую сомнительную сделку. Так или иначе деятельность Бонди в обоих романах способствует началу мировой войны, хотя и по-разному. Впрочем, романы не объединяются в дилогию или цикл, каждый из них самостоятелен.

12 января: Скромный гений

110 лет назад родился Вадим Сергеевич Шефнер (1915–2002), русский поэт и писатель, автор повестей и романов «Скромный гений», «Дворец на троих», «Девушка у обрыва», «Счастливый неудачник», «Лачуга должника».

В 1978 году Лев Куклин отметил: «Как никто другой в нашей поэзии (за исключением Леонида Мартынова, пожалуй), Шефнер часто оперирует категориями современной научно-технической мысли. Его поэзия легко включается в цепи электронных, генетических и иных ассоциаций. Лирика от этого приема ничуть не страдает, наоборот — заметно расширяет свои возможности». И герои фантастических произведений Шефнера иногда сочиняют стихи, например, Павел Белобрысов из «Лачуги должника»:

Жизнь состоит из деяний и пауз,

Смена событий порой незаметна, —

Но тосковавший в безветрии парус

Всё же дождется счастливого ветра!

14 января: Автор сказок об Изумрудном городе

75 лет назад родился Сергей Стефанович Сухинов (1950–2024), русский писатель, автор сериалов «Война сказок», «Волшебная страна», переводчик произведений Пола Андерсона, Эдмонда Гамильтона, Роджера Желязны.

Ушедший год назад писатель называл себя учеником Корнея Чуковского и Аркадия Стругацкого, продолжателем литературных традиций Льюиса Кэрролла и Дж. Р. Р. Толкиена. Свою первую фантастическую повесть он написал в возрасте восьми лет. Романы и повести Сухинова составляют два основных цикла — истории о стране Оз и Изумрудном городе (как продолжения книг Баума и Волкова) и о Звездном Волке (как продолжения книг Гамильтона).

Владимир Борисов