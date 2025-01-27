Календарь фантастики: Владимир Сидоров, Владимир Познер, Андрей Плеханов, Вадим Абдрашитов, Кэтрин Энн Маклин, Ашот Гаспарян, Валерий Земсков

17 января: Баян и Маяковский

145 лет назад родился Владимир Иванович Сидоров (Вадим Баян; Дошлый Парень; Si-Do, 1880–1966), русский поэт, автор «космопоэм» «Вселенная на плахе», «По мостовой тысячелетий», «Собачество», воспоминаний «Маяковский в первой олимпиаде футуристов».

В 1913 году Вадим Баян организовал в Крыму поэтические вечера под названием «Олимпиады российского футуризма», в которых приняли участие Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Игорь Северянин. Маяковский нарисовал тогда портрет Баяна. Но позже в пьесе Маяковского «Клоп» появился персонаж Олег Баян, смешной и никчемный. Вадим Баян оскорбился и даже опубликовал в «Литературной газете» открытое письмо к Маяковскому с требованием извинений. Но Маяковский лишь посмеялся, отказываясь всерьез обсуждать эту тему, и посоветовал ему сменить фамилию, если его так задевает сходство с литературным персонажем.

18 января: Ностальгия по Земле

120 лет назад родился Владимир Соломонович Познер (Vladimir Pozner, 1905–1992), французский писатель, журналист и переводчик, автор романа «Лунная ностальгия».

Двоюродный дядя известного телеведущего начинал литературную деятельность в послереволюционной России, был членом группы «Серапионовы братья», но вскоре вместе с родителями уехал в Париж. Писал стихи, переводил русских писателей на французский язык. Единственное обращение к фантастике — апокалиптический роман о том, как жителя лунного государства, управляемого Советом Логиков, ссылают на опустошенную ядерной катастрофой Землю.

18 января: Заставить читателя поработать головой

60 лет назад родился Андрей Вячеславович Плеханов (р. 1965), русский писатель, автор циклов «Земной бессмертный», «Иштархаддон», романов «Сверхдержава», «Особо опасная особь», «Граница джунглей», «Царь муравьев».

Вот как автор отвечал на вопрос, хочет ли он втолковать что-то читателю, чему-то его научить, что-то до него донести: «Донести хочу. Выкладываю перед ним плоды своей мозговой деятельности — бери, читай, разбирайся. Втолковать тоже пытаюсь — чего бы я стоил, если бы не мог внятно разъяснить то, что считаю необходимым сказать? А вот научить? Нет, пожалуй, такая задача передо мной не стоит. Человека нельзя научить ничему, если он сам не захочет. Если же у него появилось желание покопаться в моих слоистых залежах — может, он что-нибудь там и выкопает. Интересно, что выкапывают обычно совсем не то, что я имел в виду. Забавно, ей-богу, — услышать что-нибудь о сакральном подтексте какого-нибудь фрагмента. Но в любом случае это означает, что я заставил своего читателя поработать головой. Пожалуй, это и есть главная моя задача».

19 января: Почти фантастическое кино

80 лет назад родился Вадим Юсупович Абдрашитов (Вадим Йосиф Улы Габдерәшитов; Vadim Yosif Uğli Ğabderәşitov, 1945–2023), российский режиссер, постановщик кинофильмов «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Армавир».

Строго говоря, фильмы Абдрашитова, снятые по сценариям Александра Миндадзе, — не фантастические. Но и реалистическими их назвать нельзя, потому что события, показанные в этих фильмах, в обычной жизни не встречаются. Для этих фильмов характерны фантасмагорические сюжеты, в которых перепутаны временные нити, метафорические высказывания переходят в мифологические, несмотря на то, что действие происходит в наши дни.

С 2019 года Абдрашитов был президентом международного кинофестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» (название фестиваля родилось как попытка проникнуть в «зону», малоисследованную и волнующую всех нас).

22 января: Космическое недоразумение

100 лет назад родилась Кэтрин Энн Маклин (Katherine Anne Maclean, 1925–2019), американская писательница, автор романов «Потерянный», «Космические шахматы» (с Чарлзом ван Де Ветом), «Темное крыло» (с мужем, Карлом Уэстом).

Маклин написала немного, на русский вообще переведены всего три рассказа. В частности, рассказ «Изображения не лгут», в котором на Землю прилетает инопланетный корабль, его ждет вся планета, но после приземления ни люди его не видят, ни инопланетяне людей. Недоразумение случилось из-за того, что инопланетяне очень малых размеров, да еще и видят в инфракрасном свете. На русском языке этот рассказ напечатали в 1968 году (хотя написан он был еще в 1951-м), и он не показался новым, потому что в рассказе Кира Булычёва 1965 года «Пропавшие гости» Алиса Селезнёва уже кормила маленьких инопланетных космонавтиков клубникой.

26 января: Первый в армянской фантастике

120 лет назад родился Ашот Гаспарович Гаспарян (Ашот Шайбон) — Աշոտ Գասպարի Գասպարյան (Աշոտ Շայբոն, 1905–1982), армянский писатель, драматург, актер и режиссер, автор романа «Ночная радуга», трилогии «Победители тьмы», «Капитаны космического океана», «Тайны планеты Земля».

Книги Ашота Шайбона выходили в 1940-х–1950-х годах и отягощены всеми грехами тогдашней советской фантастики. Утомительная борьба с нелепыми шпионами, вредителями, террористами, как же без этого?! Но есть и фантастические элементы, довольно редкие для литературы СССР того времени: инопланетяне (и даже межпланетная любовь), освоение Антарктиды и Луны (постройка лунных городов, освоение лунных недр). Фамилии некоторых героев — то ли пародийные, то ли простодушные: астрофизик Лучезаров, полярники Бобриков и Добриков. На русский язык большинство произведений переведено лишь в последние годы и издано «Престиж Буком».

28 января: Читать, чтобы потом рассказать о прочитанном

85 лет назад родился Валерий Борисович Земсков (Вал. Анохин, 1940–2012), русский литературовед и писатель, автор книги «Габриэль Гарсиа Маркес», составитель антологии «Латиноамериканская повесть», ответственный редактор и автор многих глав «Истории литературы Латинской Америки».

Внимательно и вдумчиво исследуя специфику культурогенеза в Латинской Америке, межцивилизационное взаимодействие, своеобразие латиноамериканского культуротворчества, роль в этом процессе мифологических универсалий, феномена карнавала, особый тип латиноамериканской творческой личности, Валерий Земсков и в своих художественных книгах «Четвертый город», «Лазарь», «Подземная бабочка» часто следует лучшим образцам магического реализма.

Владимир Борисов