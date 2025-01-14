ТрВ № 1 (420) за 2025 г.: Возникновение разума: предопределенность или случайность?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 420 от 14 января 2025 года в PDF
Анонс номера
Возникновение разума: предопределенность или случайность?
Беседа главного редактора ТрВ-Наука, докт. физ.-мат. наук Бориса Штерна с докт. биол. наук Александром Марковым — стр. 1–4
Галактики в ранней Вселенной, новое сближение BepiColombo с Меркурием…
…и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 5–7
Цензура и невежество правят судьбами восточных рукописей?
Свою позицию высказывает Александр Зорин — стр. 8–9
Упущенное открытие Эйнштейна
Евгений Беркович о том, кто придумал модель атома Бора, — стр. 10–11
Был ли Эйнштейн классическим физиком?
Безусловно, да, полагает и доказывает Виталий Мацарский — стр. 12–15
Спин, спиноры и всё такое
Очерк Алексея Левина о прозрениях Вольфганга Паули — стр. 16–18
«Семьдесят стукнуло — и всё за опохмелом бегаешь?! Уважаю!»
Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 19
Шар-искуситель
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о тайнах Михаила Булгакова и литературных шарах — стр. 20–21
Вниманию читателей
С нового года мы переводим верстку газеты с формата А3 на А4. Таким образом, число страниц удваивается, а каждая страница становится компактней. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, со временем «Троицкий вариант» по своему характеру стал скорее журналом, чем газетой. Соответственно, А4 — формат более подходящий для журнала. Во-вторых, формат А4 удобней распечатывать на принтере, что важно, пока мы делаем регулярные выпуски только в электронном виде. В-третьих, сами читатели неоднократно просили выпускать в формате А4, и этот вариант победил в опросе, который мы проводили в соцсетях. Пока мы сохраняем старый объем, что соответствует 32 полосам А4, но впоследствии планируем увеличить объем.
Редакция