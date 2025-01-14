ТрВ № 1 (420) за 2025 г.: Возникновение разума: предопределенность или случайность?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 420 от 14 января 2025 года в PDF

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Анонс номера

Возникновение разума: предопределенность или случайность?

Беседа главного редактора ТрВ-Наука, докт. физ.-мат. наук Бориса Штерна с докт. биол. наук Александром Марковым — стр. 1–4

Галактики в ранней Вселенной, новое сближение BepiColombo с Меркурием…

…и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 5–7

Цензура и невежество правят судьбами восточных рукописей?

Свою позицию высказывает Александр Зорин — стр. 8–9

Упущенное открытие Эйнштейна

Евгений Беркович о том, кто придумал модель атома Бора, — стр. 10–11

Был ли Эйнштейн классическим физиком?

Безусловно, да, полагает и доказывает Виталий Мацарский — стр. 12–15

Спин, спиноры и всё такое

Очерк Алексея Левина о прозрениях Вольфганга Паули — стр. 16–18

«Семьдесят стукнуло — и всё за опохмелом бегаешь?! Уважаю!»

Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 19

Шар-искуситель

Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о тайнах Михаила Булгакова и литературных шарах — стр. 20–21

Вниманию читателей

С нового года мы переводим верстку газеты с формата А3 на А4. Таким образом, число страниц удваивается, а каждая страница становится компактней. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, со временем «Троицкий вариант» по своему характеру стал скорее журналом, чем газетой. Соответственно, А4 — формат более подходящий для журнала. Во-вторых, формат А4 удобней распечатывать на принтере, что важно, пока мы делаем регулярные выпуски только в электронном виде. В-третьих, сами читатели неоднократно просили выпускать в формате А4, и этот вариант победил в опросе, который мы проводили в соцсетях. Пока мы сохраняем старый объем, что соответствует 32 полосам А4, но впоследствии планируем увеличить объем.

Редакция