ТрВ № 15 (383) за 2023 г.: Вдогонку за гравитационными волнами

25.07.2023 / № 383 /  Выпускающий редактор: Борис Штерн /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 383 от 25 июля 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Алексей Кудря: Астроновости
Окатанная галька на Марсе, лагранжевы экзопланеты и медленные обломки атакованного астероида — стр. 3, 7

Что круче: «белый список» ВАК или «черный список» «Диссернета»?
Анализирует команда «Диссернета» стр. 4–5

Научная и фантастическая задача трех тел
Почему нереален мир Трисоляриса из романа Лю Цысиня? Разбирает Борис Штернстр. 6–7

Идеи и предвидения Станислава Лема: эволюция машин и неживых систем
ТрВ-Наука продолжает печатать главы из будущей книги Владимира Борисовастр. 8–9

Спор о науке будущего
Павел Амнуэль, Сергей Попов и Александр Сергеев продолжают дискуссию — стр. 10–11

Как ИИ садится в калошу
Валентин Бажанов о казусе с ChatGPT и романом Дугласа Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах» — стр. 12–13

Памяти Милана Кундеры
Мозаичные заметки Александра Беляевастр. 15

«Выдающаяся» трактовка «Дона Жуана»
Бурные впечатления Михаила Гельфанда о постановке в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко— стр. 16

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