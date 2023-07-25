ТрВ № 15 (383) за 2023 г.: Вдогонку за гравитационными волнами

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 383 от 25 июля 2023 года в PDF

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Анонс номера

Алексей Кудря: Астроновости

Окатанная галька на Марсе, лагранжевы экзопланеты и медленные обломки атакованного астероида — стр. 3, 7

Что круче: «белый список» ВАК или «черный список» «Диссернета»?

Анализирует команда «Диссернета» — стр. 4–5

Научная и фантастическая задача трех тел

Почему нереален мир Трисоляриса из романа Лю Цысиня? Разбирает Борис Штерн — стр. 6–7

Идеи и предвидения Станислава Лема: эволюция машин и неживых систем

ТрВ-Наука продолжает печатать главы из будущей книги Владимира Борисова — стр. 8–9

Спор о науке будущего

Павел Амнуэль, Сергей Попов и Александр Сергеев продолжают дискуссию — стр. 10–11

Как ИИ садится в калошу

Валентин Бажанов о казусе с ChatGPT и романом Дугласа Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах» — стр. 12–13

Памяти Милана Кундеры

Мозаичные заметки Александра Беляева — стр. 15

«Выдающаяся» трактовка «Дона Жуана»

Бурные впечатления Михаила Гельфанда о постановке в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко— стр. 16

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