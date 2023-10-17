Лауреаты нобелевской премии 2023 года

В число лауреатов этого года вошли работающие в США и Европе ученые, работавшие над технологией мРНК-вакцин, генерацией аттосекундных импульсов, созданием квантовых точек, а также американская исследовательница роли женщин на рынке труда, норвежский писатель и иранская правозащитница. Их вклад в науку и прочие сферы человеческой деятельности варьирует от жизненно важных прививок до пьес и романов, экономических исследований и борьбы за права человека в Иране. Нобелевская неделя продлилась со 2 по 9 октября. Премии по физике, химии, физиологии и медицине, экономике и литературе будут вручены в Стокгольме (Швеция) 10 декабря. Премия мира будет вручена в тот же день, но в Осло (Норвегия). 10 декабря исполняется 127 лет со дня смерти Альфреда Нобеля.

Медицина

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года присуждена Каталин Карико (Katalin Karikó) и Дрю Вайсману (Drew Weissman), двум ученым, чья многолетняя работа помогла проложить путь в амбулатории всего мира мРНК-вакцинам, спасающим, в частности, против COVID-19, — они позволили сохранить бесчисленное количество жизней.

«Благодаря этим революционным открытиям, принципиально изменившим наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой, нынешние лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз человечеству в наше время», — написала группа международных экспертов в своем докладе, посвященном этой премии 1.

Информационная РНК (мРНК) в вакцинах использует фрагменты генетического кода, которые содержат инструкции по созданию белков. Если для вакцины выбран правильный вирусный белок, организм вырабатывает собственную защиту от вируса. Одним из основных преимуществ мРНК-вакцин является то, что их можно производить быстро и в чрезвычайно больших количествах.

Физика

Пьер Агостини (Pierre Agostini), Ференц Краус (Ferenc Krausz) и Анн Л’Юилье (Anne L’Huillier) разделили на троих престижную Нобелевскую премию по физике. Это трио было награждено за работу по исследованию мира электронов.

«Их эксперименты позволили нам получить новые инструменты для изучения мира электронов внутри атомов и молекул, — сообщили во вторник представители Нобелевского комитета 2. — Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’Юилье открыли способ создания чрезвычайно коротких световых импульсов, их можно использовать для изучения сверхбыстрых процессов, в ходе которых электроны движутся или обмениваются энергией».

В восприятии людей быстро движущиеся объекты обычно сливаются во что-то неразделимое, подобно тому, как быстро перелистываемая книжка с неподвижными изображениями воспринимается как какое-то подобие мультика. В мире электронов эти изменения происходят за аттосекунды, или всего за миллиардные миллиардной доли секунды. Аттосекунды настолько коротки, что в одной секунде содержится столько же аттосекунд, сколько секунд прошло с момента рождения Вселенной примерно 13,8 млрд лет назад.

Движения электронов в атомах и молекулах измеряются в этих аттосекундах. По мнению Нобелевского комитета, присуждающего награду, Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’Юилье провели ключевые в этой области эксперименты, которые показали, как на самом деле можно наблюдать и измерять аттосекундные импульсы.

Химия

Премия по химии присуждена совместно Мунги Бавенди (Moungi G. Bawendi), Луису Брюсу (Louis E. Brus) и Алексею Екимову за открытие и разработку квантовых точек. Эти наночастицы настолько малы, что их размер собственно и определяет их основные свойства. Квантовые точки теперь можно найти в компьютерных мониторах и экранах телевизоров, они также помогают биохимикам и хирургам картировать ткани и удалять опухоли.

«Долгое время никто не думал, что можно будет когда-нибудь получить столь крошечные частицы, — заявил на пресс-конференции Йохан Аквист (Johan Åqvist), председатель Нобелевского комитета по химии, — однако лауреатам этого года это удалось» 3.

Квантовые точки считаются теперь одним из мельчайших компонентов нанотехнологий. Обычно свойства элемента описываются количеством заключенных в нем электронов. Когда же материя сжимается до наноразмеров, возникают квантовые эффекты. Это означает, что основные свойства устройств теперь определяются непосредственно размером самого объекта, а не количеством имеющихся в нем электронов.

Бывший ленинградский ученый Алексей Екимов, работавший в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе, с конца 1970-х годов изучал размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле и отслеживал то, как размер частиц влияет на цвет стекла посредством этих квантовых эффектов. Позднее Луис Брюс первым достоверно описал, как проявление квантовых свойств связано с размерами частиц. В 1993 году Бавенди произвел революцию в химической промышленности и производстве квантовых точек — его методы привели к созданию передовых для того времени устройств и ко всё расширяющемуся использованию квантовых точек в огромном числе практических приложений 4.

Литература

Согласно сообщению Нобелевского комитета, норвежский писатель Юн Фоссе (Jon Fosse) удостоен литературной премии «за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое» 5. Фоссе написал около 40 пьес, а также множество рассказов, романов, детских книг, эссе и стихов. Его работа 2021 года «Новое имя: Септология VI–VII» была названа «выдающимся произведением» и стала финалистом Международной Букеровской премии в 2022 году.

В интервью Los Angeles Review of Books в 2022 году Фоссе заявил: «Когда мне удается хорошо писать, появляется второй, безмолвный язык. Этот безмолвный язык говорит о том, о чем идет речь. Это не история, но за ней что-то слышно — тихий повествующий голос» 6.

Премия мира

Норвежский Нобелевский комитет присудил Премию мира 2023 года заключенной в тюрьму иранской активистке Наргес Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».

Мохаммади является заместителем руководителя Центра защиты прав человека, неправительственной организации, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира 2003 года Ширин Эбади. Она родилась в иранском городе Зенджан 21 апреля 1972 года, училась в Международном университете им. имама Хомейни, получила степень по физике.

В сентябре 2022 года молодая курдка по имени Махса Амини была до смерти замучена иранской полицией нравов. Ее гибель спровоцировала крупнейшую политическую демонстрацию против иранской теократии с момента ее прихода к власти в 1979 году. Тысячи иранцев вышли на улицы в мирных протестах под лозунгом «Женщина — Жизнь — Свобода». По меньшей мере 20 000 протестующих были заключены в тюрьму, тысячи получили ранения и 500 демонстрантов были убиты, когда режим наконец подавил протесты.

Комитет заявил, что девиз «Женщина — Жизнь — Свобода» хорошо отражает самоотверженность и работу Наргес Мохаммади. Она отбывает наказание в тюрьме Эвин в Тегеране, проведя в общей сложности 12 лет за решеткой.

Экономика

Нобелевская премия по экономике (Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2023 год) присуждена профессору Гарвардского университета и сотруднице Национального бюро экономических исследований Клаудии Голдин (Claudia Goldin) за предоставление первого всестороннего отчета о «заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков», который включает в себя детальное изучение гендерного разрыва в оплате труда.

Голдин — третья женщина, когда-либо получившая Нобелевскую премию по экономике, и первая, получившая эту награду в одиночку.

«Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше об основных факторах, задействованных в этих процессах, и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — пояснил Якоб Свенссон (Jakob Svensson), председатель комитета по премии в области экономических наук 7.

Максим Борисов

1 nobelprize.org/prizes/medicine/2023/press-release/

2 nobelprize.org/prizes/physics/2023/press-release/

3 nytimes.com/2023/10/04/science/nobel-prize-chemistry.html

4 nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/press-release/

5 nobelprize.org/prizes/literature/2023/press-release/

6 lareviewofbooks.org/article/a-second-silent-language-a-conversation-with-jon-fosse/

7 nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2023/press-release/