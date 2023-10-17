ТрВ № 21 (389) за 2023 г.: Лауреаты нобелевской премии 2023 года

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 389 от 17 октября 2023 года в PDF

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Анонс номера

«Физика частиц и космология»

Борис Штерн о поездке в Ереван на конференцию памяти Валерия Рубакова — стр. 4

Алексей Кудря: Астроновости

Что нашли в образцах с астероида Бенну, новый взгляд «Уэбба» на NGC 346, следы мощнейшей солнечной бури и свыше полумиллиона новых звезд от Gaia — стр. 6–7

Очень «разные умы» в истории H-бомбы — 2

Продолжение исторического экскурса Геннадия Горелика в моральные аспекты создания «абсолютного оружия» — стр. 8–9

Астроинженерия и космология

Какой ответ пытался дать Станислав Лем на загадку молчания космоса. Очерк Владимира Борисова — стр. 10–11

Польские заметки

Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 12–13

«Слишком уникальная личность»

Евгения Коровина о книге Маргариты Альбедиль и эволюции идей Юрия Кнорозова — стр. 14