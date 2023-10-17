ТрВ № 21 (389) за 2023 г.: Лауреаты нобелевской премии 2023 года

17.10.2023 / № 389 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 389 от 17 октября 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

«Физика частиц и космология»
Борис Штерн о поездке в Ереван на конференцию памяти Валерия Рубакова — стр. 4

Алексей Кудря: Астроновости
Что нашли в образцах с астероида Бенну, новый взгляд «Уэбба» на NGC 346, следы мощнейшей солнечной бури и свыше полумиллиона новых звезд от Gaia — стр. 6–7

Очень «разные умы» в истории H-бомбы — 2
Продолжение исторического экскурса Геннадия Горелика в моральные аспекты создания «абсолютного оружия» — стр. 8–9

Астроинженерия и космология
Какой ответ пытался дать Станислав Лем на загадку молчания космоса. Очерк Владимира Борисова стр. 10–11

Польские заметки
Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова стр. 12–13

«Слишком уникальная личность»
Евгения Коровина о книге Маргариты Альбедиль и эволюции идей Юрия Кнорозова — стр. 14

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