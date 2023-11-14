Календарь фантастики: Гордон Диксон, Георгий Бальдыш, Александр Соколов, Георгий Милляр, Лев Гольдштейн, Юри Илков, Оуэн Барфилд, Мария Галина

1 ноября: Дорсаи, Драконы и Хоки

100 лет назад родился Гордон Руперт Диксон (Gordon Rupert Dickson, 1923–2001), американский писатель, автор сериалов «Хока», «Цикл о дорсаях», романов «Десант с Арктура», «Путь чужаков», «Никто, кроме человека», «Мир сомнамбул», «Буря времени», «Волк и железо», «Дракон и Георгий», «Бог Земли», многого другого, в том числе с Китом Ломером, Беном Бовой, Гарри Гаррисоном.

Хотя Диксон написал более 80 романов, наибольшую известность ему принесли темы двух «Д» — истории о Дорсаях, специально выведенной генетически расы галактических воинов, и о Драконах, где главный герой, отправившись в параллельный мир на поиски пропавшей возлюбленной, оказывается в теле дракона. Еще один цикл — об инопланетных медвежатах (хоках) — Диксон написал вместе с Полом Андерсоном, с которым познакомился еще во время учебы в Университете штата Миннесота.

6 ноября: Победитель смерти

100 лет назад родился Георгий Михайлович Бальдыш (1923–1987), русский писатель, автор романа «Я убил смерть», повести «Зеленый мальчик».

Питерский писатель и журналист, автор книг о Владимире Бехтереве и Николае Вавилове. Из письма Бориса Стругацкого брату: «Я тут прочел еще роман некоего Бальдыша „Я победил смерть“ (или „убил“?). Хорошая штука, ей-богу. Автор — человек любопытнейший. По-моему, он слегка того, но в меру, и разговаривать с ним — одно удовольствие. В прошлом он довольно ответственный работник культурного фронта, но что-то там у него случилось, и попал он в опалу. Теперь подвизается в кино и в области популяризации биологии и медицины. Рассказывал жуткие вещи о Бехтереве. Как он в 27-м освидетельствовал Папу <т. е. Сталина> и ничтоже сумняшеся вынес приговор — паранойя, мания величия и преследования. Воспоследовал роскошный подарочный торт, колики, и профессора без всяких там вскрытий-мрытий сожгли в крематории».

6 ноября: Проэзаик

80 лет назад родился Александр Всеволодович Соколов (Саша Соколов, р. 1943), русский писатель и поэт, автор романов «Школа для дураков», «Между собакой и волком», «Палисандрия».

Сам автор говорит, что пишет проэзию, как Гоголь. Формально фантастической можно назвать лишь «Палисандрию» — мемуары о советской элите, якобы написанные в 2044 году и опубликованные лишь в 2757-м. Но и другие проэмы Саши Соколова, вполне себе сюрреалистические, содержат фантастические приемы, игру со временем и прочие ирреальные моменты.

7 ноября: Заслуженная Баба-Яга

120 лет назад родился Георгий Францевич Милляр (1903–1993), русский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «По щучьему велению» (Царь Горох), «Василиса Прекрасная» (Гусляр / Старик-отец / Баба-Яга), «Конек-Горбунок» (Мудрый сказитель / Разбойник / Спальник Чихирь), «Кащей Бессмертный» (Кащей Бессмертный / Старичок), «Майская ночь, или Утопленница» (Писарь), «Звездный мальчик» (Слуга в Замке), «Новые похождения Кота в сапогах» (Шут / Колдунья), «Сампо» (Чародей), «Марья-искусница» (Квак), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Чёрт / Сплетница), «Человек ниоткуда» (Электромонтёр), «Королевство кривых зеркал» (Наиглавнейший церемониймейстер / Возчик / Вдовствующая королева), «Морозко» (Баба-Яга / Разбойник-дьяк), «Обыкновенное чудо» (Палач), «Волшебная лампа Аладдина» (Наимудрейший), «Огонь, вода и… медные трубы» (Кощей Бессмертный / Баба-Яга / Глухой пожарный), «Калиф-аист» (Мудрец Селим), «Варвара-краса, длинная коса» (Царь Чудо-Юдо), «Шаг с крыши» (Вождь хапов Гы), «Золотые рога» (Баба-Яга / Дед Маркел), «Финист — Ясный сокол» (Кастрюк, оборотень, слуга Картауса), «Деревня Утка» (Мистер Брауни), «Пока бьют часы» (Министр войны), «Осенние колокола» (Министр европейской державы), «Андрей и злой чародей» (Цмок), «Комета» (Пенсионер), «Осенний подарок фей» (Солдат-охранник), «После дождичка, в четверг…» (Визирь шаха Бабадура), «Полет в страну чудовищ» (Генерал), «На помощь, братцы!» (Царь), «Действуй, Маня!» (Иван Акимыч), «Детонатор» (Чукча).

Рассказывали, что Милляр, «официальный представитель нечистой силы в кинематографе», очень серьезно относился к работе гримеров и приходил на съемки с чисто выбритой растительностью на голове (включая брови), чтобы облегчить процесс преображения. Он озвучивал в мультфильмах и нечисть, и животных, и даже неодушевленные предметы, часто без указания в титрах.

7 ноября: Сказка — ложь, да в ней намек…

100 лет назад родился Лев Ефимович Гольдштейн (псевдоним — Лев Устинов, 1923–2009), русский драматург, автор сборников пьес «Бочка мёда», «Сказки для театра», «Театральные сказки».

В 1960–1970-е годы Лев Устинов был самым репертуарным детским драматургом, его пьесы с успехом шли как в Советском Союзе, так и за рубежом — в Англии, США, Финляндии, Японии. Сказочные царства в произведениях Устинова живут в ногу со временем, несут черты современной цивилизации, в них случаются технические «чудеса».

8 ноября: Юри Генерала

70 лет назад родился Юри Борисов Илков (псевдоним — Макрия Ненов, р. 1953), болгарский фэн, люден, основатель клуба «Иван Ефремов» в Софии, клуба «Аркадий и Борис Стругацкие» в Пазарджике, редактор и издатель журнала болгарского фэндома «Тера фантастика».

Один из претендентов на звание «Фэна № 1» в Болгарии, обладатель огромной библиотеки фантастики, по причине службы в армии (около 20 лет) в болгарском фэндоме известен как «Юри Генерала».

9 ноября: Первый и последний Инклинг

125 лет назад родился Артур Оуэн Барфилд (Arthur Owen Barfield, псевдоним — Г.А.Л.Берджен (G.A.L.Burgeon), 1898–1997), английский писатель и филолог, член группы «Инклинги», автор романов «Серебряная труба», «Эта несходная пара», работ «Отдельно от мира», «Ненаследственный голос».

На русском языке тиражом 500 экземпляров в 2021 году вышла книга «Оуэн Барфилд — первый и последний инклинг: избранные мысли и отрывки из книг» в переводе Марии Шаскольской, а чуть раньше, в 2013 году, Анна Матвеева из Нижнего Новгорода защитила диссертацию «Философско-эстетические воззрения Оуэна Барфилда в контексте мифотворчества Инклингов». «Инклинги» — неофициальная литературная дискуссионная группа в Оксфордском университете, в которую входили Дж.Р.Р.Толкин, К. С. Льюис, Ч. Уильямс, А. Фокс и Ч. Л. Ренн.

10 ноября: Большая умница и здоровый циник

65 лет назад родилась Мария Семёновна Галина (псевдоним — Максим Голицын, р. 1958), русская писательница, поэтесса, критик, автор романов и повестей «Покрывало для Авадона», «Прощай, мой ангел», «Экспедиция», «Волчья звезда», «Гиви и Шендерович», «Глядящие из темноты», «Хомячки в Эгладоре», «Малая Глуша», «Медведки», «Автохтоны», поэтических книг «Вижу свет», «Сигнальный огонь», «Неземля», «На двух ногах», «Письма водяных девочек», «Всё о Лизе», сборников «Берег ночью», «Красные волки, красные гуси», «Куриный Бог», «Фантастика глазами биолога», «Не только о фантастике», «Hyperfiction», переводчица произведений П. Страуба, Д. Джерролда, К. Баркера, С. Чепмена.

Мария Галина — многостаночница, и надо сказать, что со временем в ее работах наблюдается прогресс, за что бы она ни бралась. Романы от традиционной фантастики переходят на более сложный и более интересный уровень нереалистической прозы; в поэзии продолжаются эксперименты как с формой, так и с содержанием; в публицистике — от простых рецензий — к глубоким обзорам. В результате — внушительный перечень самых разных наград. Заслуженных.

Владимир Борисов