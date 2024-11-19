Календарь фантастики: Олег Борисов, Карл Саган, Михаэль Энде, Пётр Крывак, Николай Ютанов

8 ноября: Что за другой галактикой?

95 лет назад родился Олег (Альберт) Иванович Борисов (1929–1994), русский актер, исполнитель ролей в кино- и телефильмах «Нос» (Майор Ковалёв), «Крах инженера Гарина» (Гарин), «Рецепт ее молодости» (Барон фон Прус), «Парад планет» (Костин), «Мастер» (Мастер; Берлиоз), «Искушение Б.» (Магистр), «Лебединая песня» (Мефистофель; Гамлет), «Мне скучно, бес» (Мефистофель; Господь Бог), в радиопостановках «Двойник» (Голядкин), «Вино из одуванчиков» (Мистер Джонас).

В дневниках (изданы под названием «Без знаков препинания») Борисов писал: «Мне всегда интересен предел, крайняя точка человеческих возможностей. А если предела не существует? Носители экстремизма, убежден Либуркин (театральный режиссер), всегда ищут этот предел. А за пределом — беспредел, бесконечность? Этой проблемой был озадачен и Гарин — достижением бесконечной власти над миром. На уроках физики я когда-то допытывался у своего учителя: „Мы видим небо, звезды, а что за ними?“ „Другая галактика“, — неуверенно отвечал физик. „А что за другой галактикой? За другой цивилизацией? — не унимался я. — Где-то же должен быть потолок? А за этим потолком — следующий. А что за тем потолком, следующим?“ Физик рисовал на доске крендель — лежащую боком восьмерку, которая у них, у физиков, означает бесконечность. Смешные люди».

9 ноября: Неутомимый исследователь

90 лет назад родился Карл Саган (Carl Sagan, 1934–1996), американский астрофизик, лауреат Пулитцеровской премии за книгу «Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого мозга», автор научно-популярной книги «Космическая связь: внеземная перспектива», новеллизации телесериала «Космос», романа «Контакт».

Интересы Сагана широки и не ограничивались одной лишь астрономией. Он изучал происхождение жизни на Земле, занимался экзобиологией, участвовал в экспериментах по моделированию синтеза органических молекул в первичной атмосфере Земли, разработал парниковую модель атмосферы Венеры, сделал расчеты эволюции марсианского климата, исследовал вещество комет и органических аэрозолей на спутнике Сатурна Титане, подготовил послания внеземным цивилизациям, которые отправились на станциях «Пионер» за пределы Солнечной системы, руководил Планетным отделением Американского астрономического общества, был главным редактором журнала Icarus, посвященного исследованиям Солнечной системы.

12 ноября: Сказка — ложь, да в ней намек

95 лет назад родился Михаэль Андреас Хельмут Энде (Андреас Хельмут) — Michael Andreas Helmut Ende (Andreas Helmut, 1929–1995), немецкий писатель, автор романов «Приключения Джима Пуговицы», «Джим Пуговица и чертова дюжина», «Момо», «Бесконечная история», «Пунш желаний».

Самый известный роман писателя — «Бесконечная история». При внимательном чтении обнаруживается, что это не просто детская сказочка, а серьезное философское размышление о связях реального мира с мирами нашего воображения. Сумасшедшие жители мира Фантазии — это люди из нашего мира, забывшие о реальности и сошедшие с ума. И наоборот, когда часть мира Фантазии поглотило НИЧТО, к людям на Земле хлынул мощный поток лжи. Лучше мечтать, чем обманывать друг друга. Книга Энде наполнена множеством интересных выдумок и нестандартных фэнтезийных существ, множеством намеков и аллюзий, которые благодаря легкому повествованию служат для детей воспитательным уроком и примером для подражания. Роман учит нас контролировать свои желания, ведь дорвавшись до вседозволенности, легко забыть себя настоящего.

15 ноября: Лем и не только

75 лет назад родился Пётр Яцек Ян Крывак (Piotr Jacek Jan Krywak, р. 1949), польский литературовед, автор работ «Эволюция научно-фантастического творчества Станислава Лема», «Фантастика Лема: путь к „Фиаско“».

Деятельность Петра Крывака не исчерпывается глубокими и серьезными исследованиями творчества Лема, в частности, он автор статьи «Рептильная фантастика», посвященной весьма щекотливой теме — публикациям фантастики на польском языке в годы гитлеровской оккупации Польши — в 1940–1943 годах. Их появилось совсем немного, десять рассказов и повестей в журналах, которые выходили в это время. Все эти вещи, по словам Крывака, слабые, даже примитивные, но для исследователя и историка польской научной фантастики представляют несомненный интерес. Крывак в статье подробно излагает и обсуждает их сюжеты. Публиковались они, скорее всего, под псевдонимами, расшифровать которые ныне вряд ли возможно.

16 ноября: Питерский Странник

65 лет назад родился Николай Юрьевич Ютанов (Ян Юа, 1959–2023), русский писатель, переводчик и издатель, астроном и футуролог, автор повестей «Оборотень», «Путь обмана» и др.

Выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, которому мэтр доверил написать задуманный Стругацкими роман «Белый Ферзь», так и не закончил эту работу, но сделал очень много другого. Он создал издательство Terra Fantastica, активно участвовал в организации и работе Конгресса фантастов России, конференции «Форум будущего», вручал литературные премии «Странник» и «Мечи», привозил в Россию Лоис Макмастер Буджолд, Пола Андерсона и Брюса Стерлинга, а в перерывах создал интернет-магазин «Озон».

Владимир

Борисов