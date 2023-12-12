Календарь фантастики: Кшиштоф Борунь, Лазарь Гинзбург, Владимир Тендряков, Николай Амосов, Жан Виллен-Маре

12.12.2023 / № 393 / с. 13 /  Владимир Борисов /  История фантастики /  Комментариев нет
Кшиштоф Борунь. kosmonauta.net
Кшиштоф Борунь. kosmonauta.net
29 ноября: Параллельно с Лемом

100 лет назад родился Кшиштоф Борунь (Krzysztof Boruń, 1923–2000), польский писатель и журналист, основатель Польского астронавтического общества и Польского кибернетического общества, автор трилогии (с Анджеем Трепкой) «Загубленное будущее» — «Проксима» — «Космические братья», повестей «Фабрика счастья», «Грань бессмертия», «Восьмой круг ада», «Маленькие зеленые человечки», «Ясновидение инженера Шарка», сборников «Антимир», «Токката», «Человек из мглы».

Принявшийся писать фантастику в начале 1950-х годов (примерно тогда же, когда и Станислав Лем), Кшиштоф Борунь публиковался на русском языке гораздо меньше, хотя в последние годы, уже в наше время, малотиражными изданиями вышли все его крупные произведения. А ведь еще в 1955 году журнал «Техника — молодежи» предлагал перевести его первый роман: «Политически острая, разоблачающая гнилую сущность капитализма, книга захватывает читателя стремительным развитием сюжета, смелостью провидения путей развития науки и техники в будущем».

Лазарь Гинзбург. prodetlit.ru
Лазарь Гинзбург. prodetlit.ru
4 декабря: Старик Хоттабыч

120 лет назад родился Лазарь Иосифович Гинзбург (Лазарь Лагин, 1903–1979), русский писатель и поэт, автор повестей и романов «Старик Хоттабыч», «Патент АВ», «Остров Разочарования», «Атавия Проксима», «Съеденный архипелаг», «Майор Велл Эндъю», «Голубой человек».

Из письма Бориса Стругацкого брату от 22 сентября 1953 года об «Острове Разочарования»: «Книга написана в общем хорошим языком (хотя и с идейными заскоками), читается легко. Начало-то, начало каково! „Достоверно известно, что в первый вторник января 1619 года из Плимута вышла на поиски царства Эльдорадо и золотого города Маноа экспедиция, состоявшая из трех кораблей и двух ботов. Возглавлял ее некий Джошуа Пентикост…“ Право, недурная вещица, хотя и не столь приятная, как „Патент АВ“».

К 75-летию Лагина Аркадий Стругацкий писал: «Я же как младший его коллега хотел бы добавить к сказанному, что всегда восхищался его работой — и не только смелостью его фантазии, не только сюжетным мастерством, но и превосходной его стилистикой, умением пользоваться словом, своеобразной интонацией, по которой узнавал его с первых же строк».

Владимир Тендряков. «Житейское дело» (киноальманах, 1976)
Владимир Тендряков. «Житейское дело» (киноальманах, 1976)
5 декабря: Нефантаст в фантастике

100 лет назад родился Владимир Фёдорович Тендряков (1923–1984), русский писатель и сценарист, автор романов «Путешествие длиною в век», «Покушение на миражи».

Начинал писатель с «деревенской прозы», обращение к фантастике было неожиданным, но интересным и нестандартным. «Покушение на миражи» (первоначальное рабочее название — «Евангелие от компьютера») вышло уже после смерти автора. И на рабочем столе писателя осталась незавершенной фантастическая «Повесть о Венере».

Николай Амосов. cpv.ru
Николай Амосов. cpv.ru
6 декабря: Хирург и кибернетик

110 лет назад родился Николай Михайлович Амосов (1913–2002), русский писатель, хирург-кардиолог и специалист в области кибернетики, автор романа «Записки из будущего» (продолжение публиковалось на немецком и английском языках, а в 2003 году вышло и на русском, тиражом 200 экз.).

Интереснейшая личность и специфический писатель. С точки зрения фантастики представляют интерес и научно-популярные работы Амосова «Искусственный разум», «Мое мировоззрение», «Разум, человек, общество, будущее», «Энциклопедия Амосова». А вторая часть «Записок из будущего» рассказывает о пробуждении ученого после анабиоза в 2021 году. Последняя запись датирована 20 марта 2023 года: «А в Западной Европе появился новый маленький фюрер. Взывает к праву сильных. Знаю, что не нужно делать драмы. Было и будет. Естественные колебания около устойчивого уровня отношений. Но все-таки тревожит. Поди, удержи этот уровень, когда не на заводе — в лаборатории можно сделать достаточно ядов и бактерий, чтобы уничтожить людей на целом континенте. Наука. Успеет ли добрая наука за злой?»

Жан Виллен-Маре. Кадр из фильма «Фантомас»
Жан Виллен-Маре. Кадр из фильма «Фантомас»
11 декабря: Красавец Фантомас

110 лет назад родился Жан Альфред Виллен-Маре (Жан Маре, Jean Alfred Villain-Marais (Jean Marais), 1913–1998), французский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Красавица и чудовище» (Авнан, принц и чудовище), «Орфей» (Орфей), «Завещание Орфея» (Эдип), «Фантомас» (Фантомас, журналист Фандор, Лорд Шелтон и тюремный надзиратель), «Фантомас разбушевался» (Фантомас, журналист Фандор, профессор Лефевр и маркиз де Растелли), «Фантомас против Скотленд-Ярда» (Фантомас, журналист Фандор, Уолтер Браун и гангстер Джузеппе), «Ослиная шкура» (Первый король), «Жозеф Бальзамо» (Жозеф Бальзамо).

Конечно, венцом фантастической работы Маре в кино была трилогия о Фантомасе, в каждом фильме которой он умудрился сыграть по четыре роли. Не столь известны его таланты скульптура, живописца и поэта — тем не менее в 1989 году на Монмартре был установлен памятник работы Маре другу, писателю Марселю Эме. Эта скульптура больше известна под названием «Человек, проходящий сквозь стену».

Владимир Борисов

«Проходящий сквозь стену»
«Проходящий сквозь стену»

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