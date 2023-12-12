Календарь фантастики: Кшиштоф Борунь, Лазарь Гинзбург, Владимир Тендряков, Николай Амосов, Жан Виллен-Маре

29 ноября: Параллельно с Лемом

100 лет назад родился Кшиштоф Борунь (Krzysztof Boruń, 1923–2000), польский писатель и журналист, основатель Польского астронавтического общества и Польского кибернетического общества, автор трилогии (с Анджеем Трепкой) «Загубленное будущее» — «Проксима» — «Космические братья», повестей «Фабрика счастья», «Грань бессмертия», «Восьмой круг ада», «Маленькие зеленые человечки», «Ясновидение инженера Шарка», сборников «Антимир», «Токката», «Человек из мглы».

Принявшийся писать фантастику в начале 1950-х годов (примерно тогда же, когда и Станислав Лем), Кшиштоф Борунь публиковался на русском языке гораздо меньше, хотя в последние годы, уже в наше время, малотиражными изданиями вышли все его крупные произведения. А ведь еще в 1955 году журнал «Техника — молодежи» предлагал перевести его первый роман: «Политически острая, разоблачающая гнилую сущность капитализма, книга захватывает читателя стремительным развитием сюжета, смелостью провидения путей развития науки и техники в будущем».

4 декабря: Старик Хоттабыч

120 лет назад родился Лазарь Иосифович Гинзбург (Лазарь Лагин, 1903–1979), русский писатель и поэт, автор повестей и романов «Старик Хоттабыч», «Патент АВ», «Остров Разочарования», «Атавия Проксима», «Съеденный архипелаг», «Майор Велл Эндъю», «Голубой человек».

Из письма Бориса Стругацкого брату от 22 сентября 1953 года об «Острове Разочарования»: «Книга написана в общем хорошим языком (хотя и с идейными заскоками), читается легко. Начало-то, начало каково! „Достоверно известно, что в первый вторник января 1619 года из Плимута вышла на поиски царства Эльдорадо и золотого города Маноа экспедиция, состоявшая из трех кораблей и двух ботов. Возглавлял ее некий Джошуа Пентикост…“ Право, недурная вещица, хотя и не столь приятная, как „Патент АВ“».

К 75-летию Лагина Аркадий Стругацкий писал: «Я же как младший его коллега хотел бы добавить к сказанному, что всегда восхищался его работой — и не только смелостью его фантазии, не только сюжетным мастерством, но и превосходной его стилистикой, умением пользоваться словом, своеобразной интонацией, по которой узнавал его с первых же строк».

5 декабря: Нефантаст в фантастике

100 лет назад родился Владимир Фёдорович Тендряков (1923–1984), русский писатель и сценарист, автор романов «Путешествие длиною в век», «Покушение на миражи».

Начинал писатель с «деревенской прозы», обращение к фантастике было неожиданным, но интересным и нестандартным. «Покушение на миражи» (первоначальное рабочее название — «Евангелие от компьютера») вышло уже после смерти автора. И на рабочем столе писателя осталась незавершенной фантастическая «Повесть о Венере».

6 декабря: Хирург и кибернетик

110 лет назад родился Николай Михайлович Амосов (1913–2002), русский писатель, хирург-кардиолог и специалист в области кибернетики, автор романа «Записки из будущего» (продолжение публиковалось на немецком и английском языках, а в 2003 году вышло и на русском, тиражом 200 экз.).

Интереснейшая личность и специфический писатель. С точки зрения фантастики представляют интерес и научно-популярные работы Амосова «Искусственный разум», «Мое мировоззрение», «Разум, человек, общество, будущее», «Энциклопедия Амосова». А вторая часть «Записок из будущего» рассказывает о пробуждении ученого после анабиоза в 2021 году. Последняя запись датирована 20 марта 2023 года: «А в Западной Европе появился новый маленький фюрер. Взывает к праву сильных. Знаю, что не нужно делать драмы. Было и будет. Естественные колебания около устойчивого уровня отношений. Но все-таки тревожит. Поди, удержи этот уровень, когда не на заводе — в лаборатории можно сделать достаточно ядов и бактерий, чтобы уничтожить людей на целом континенте. Наука. Успеет ли добрая наука за злой?»

11 декабря: Красавец Фантомас

110 лет назад родился Жан Альфред Виллен-Маре (Жан Маре, Jean Alfred Villain-Marais (Jean Marais), 1913–1998), французский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Красавица и чудовище» (Авнан, принц и чудовище), «Орфей» (Орфей), «Завещание Орфея» (Эдип), «Фантомас» (Фантомас, журналист Фандор, Лорд Шелтон и тюремный надзиратель), «Фантомас разбушевался» (Фантомас, журналист Фандор, профессор Лефевр и маркиз де Растелли), «Фантомас против Скотленд-Ярда» (Фантомас, журналист Фандор, Уолтер Браун и гангстер Джузеппе), «Ослиная шкура» (Первый король), «Жозеф Бальзамо» (Жозеф Бальзамо).

Конечно, венцом фантастической работы Маре в кино была трилогия о Фантомасе, в каждом фильме которой он умудрился сыграть по четыре роли. Не столь известны его таланты скульптура, живописца и поэта — тем не менее в 1989 году на Монмартре был установлен памятник работы Маре другу, писателю Марселю Эме. Эта скульптура больше известна под названием «Человек, проходящий сквозь стену».

Владимир Борисов