Календарь фантастики: Владимир Басов, Вадим Коростылёв, Джерри Пурнелл, «В Стране Дремучих Трав»

28 июля: Обаятельный Дуремар

100 лет назад родился Владимир Павлович Басов (1923–1987), советский режиссер и актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Тридцать три» (Директор областного музея), «Любовь к трем апельсинам» (Маэстро Дапертутто), «Чиполлино» (Принц Лимон), «Приключения Буратино» (Дуремар, продавец пиявок), «Капитан Немо» (Адмирал Руайе, морской министр), «Нос» (Доктор), «Про Красную Шапочку» (Худой Волк), «Волшебный голос Джельсомино» (Король Джакомон), «Новые приключения капитана Врунгеля» (Блок Сайлент), «Приключения Электроника» (Стамп, шеф гангстеров), «Предчувствие любви» (Экскаваторщик), «Сказка странствий» (Адвокат), «Комета» (Георгий Фомич Боклевский).

Хотя Басов закончил режиссерский факультет ВГИКа и снял много известных фильмов («Тишина», «Щит и меч», «Дни Турбиных»), к фантастике имеют отношение лишь его актерские роли. Несмотря на то, что красавцем его не назовешь, скорее наоборот, его с удовольствием снимали в самых разных ролях, а уж исполнять нелепых, попадающих впросак злодеев было, казалось, ему прописано на роду.

3 августа: Недостаточно советский…

100 лет назад родился Вадим Николаевич Коростылёв (1923–1997), русский писатель, поэт, драматург, автор сказочных пьес «Димка-невидимка», «Две тещи, или Всё, как в водевиле», «О чем рассказали волшебники», «Король Пиф-Паф, но не в этом дело», «Кукла Надя и другие», «Верю в тебя», «Золотое сердце», сценариев кинофильмам «Айболит-66» (с Роланом Быковым), «Король-олень», «Честное волшебное», «Лишний билет», «Человек из страны Грин», «Тайна Снежной королевы», «Волшебник Изумрудного города», мультфильм «Опять двойка», «Чиполлино», «Королева Зубная щетка», «Вовка в Тридевятом царстве».

Человек удивительной и странной судьбы. Мало кто вспомнит его произведения, если назвать имя, зато легко узнает такие, например, цитаты: «Эй, эй! Алё! Стоп! Вы что это? И конфеты за меня есть будете?», «Это очень хорошо, что пока нам плохо…», «И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз…». Советская пресса обвиняла его в «преклонении перед Западом», профессор Образцова назвала «недостаточно советским писателем», ругательными газетными статьями о себе Коростылёв обклеил уборную своей квартиры, но, несмотря на запреты, его пьесы все-таки шли в десятках детских театров, выходили фильмы по его сценариям. А он продолжал работать…

7 августа: О войнах с инопланетянами

90 лет назад родился Джерри Юджин Пурнелл (Уэйд Кёртис) — Jerry Eugene Pournelle (Wade Curtis, 1933–2017), американский писатель и ученый, автор циклов «Кодоминиум», «Инферно» (с Ларри Нивеном), «Янычары» (с Роландом Грином), «Хеорот» (с Ларри Нивеном и Стивеном Барнсом), романов «Красный дракон», «Молот Люцифера», «Клятва верности» (оба — с Ларри Нивеном), составитель множества антологий (в том числе с Джоном Карром и Джеймсом Баеном).

Незаурядная личность, он получил несколько ученых степеней, занимался психологией и политологией, пятнадцать лет проработал в аэрокосмической промышленности (в том числе в компании Boeing), много лет сотрудничал с компьютерным журналом Byte («Байт»). Оставил и заметный след в фантастике: только романов написал 36, правда, часто в соавторстве, особенно с Ларри Нивеном, наиболее известные — «Мошка в зенице Господней», «Молот Люцифера», «Падшие ангелы».

Сорок лет одиночества

75 лет назад вышла книга Владимира Брагина «В Стране Дремучих Трав».

Первое издание романа вышло в 1948 году. Хотя подзаголовок книги был «Роман-сказка», на самом деле это все-таки научно-фантастическое произведение. Фантастическая идея, правда, была не новой; порошок, который позволял уменьшить человека до размеров насекомых, встречался и раньше, например в повести Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Существует гипотеза, что и написана книга Брагина была, чтобы заместить книгу Ларри, который в то время был арестован и провел пятнадцать лет в лагерях.

Но сюжет книги Брагина существенно отличается. Главный герой попал в Страну Дремучих Трав еще до революции 1917 года, провел там сорок лет, выживая в трудных условиях и записывая свои исследования на бумаге, сделанной из осиных гнезд. Таким образом, ученый Думчев не знал ни о сталинских репрессиях, ни о мировых войнах. А когда вернулся к людям, узнал, что наука далеко продвинулась с тех пор, и его открытия запоздали.

Роман Брагина сильно выделялся на фоне тогдашней фантастики «ближнего прицела», а потому был подвергнут жестокой критике. Не помогли и предисловия доктора наук Плавильщикова и академика Опарина. Вот что писал Василий Захарченко, редактор журнала «Техника — молодежи»: «Автор, дав герою лекарство, делающее его крохотным, низвел человека — царя природы — до положения существа, стоящего гораздо ниже насекомого. Беспомощный человек этот одиноко бродит среди насекомых, изучает, правда, их повадки, но отторгнут от жизни и поставлен в полную зависимость от сил природы».

Владимир Борисов