Календарь фантастики: Владимир Покровский, Владимир Васильев, Рене Магритт, Пол Робинсон, Борис Гребенщиков

18 ноября: О скафах, импатах и куаферах

75 лет назад родился Владимир Валерьевич Покровский (П. Багров, р. 1948), русский писатель и журналист, автор цикла «Куаферы», романов «Танцы мужчин», «Пути-Пучи», «Персональный детектив», киносценария «Остров на тонкой ножке» (с В. Бабенко и Э. Геворкяном под общим псевдонимом П. Багров), сборников «Планета отложенной смерти», «Георгес, или Одевятнадцативековивание».

Владимир Покровский, физик-электронщик и научный обозреватель, писатель из первого эшелона «малеевцев» (участников Всесоюзных семинаров молодых писателей в Малеевке и Дубултах). Герои его книг постоянно ходят по «лезвию бритвы», исполняя необходимые, но не очень приятные обязанности: скафы охотятся за неизлечимо больными мутантами (импатами), куаферы осваивают новые планеты, приспосабливая их для жизни земных колонистов.

19 ноября: О счастье в научном храме

75 лет назад родился Владимир Германович Васильев (Василид; Василид-2, 1948–2020), русский ученый, поэт и писатель, автор романов «Наука как наука», «Микрошечка», «Хлопотуша», «Гостиница», поэтических книг «Полет стрелы», «Слова любви», критико-публицистическо-художественной фантазии «03, или За сорок лет до…».

Василид-2 (так писатель обозначал себя, чтобы не путали с другим Владимиром Васильевым) стал известным после публикации «производственного фантастического романа о науке». В статье «К вопросу о качестве гамбургской луны» Роман Арбитман писал: «В противовес всем хулителям В. Васильев поднимает свою Науку на неслыханную высоту и… теряет чувство меры. У Стругацких деятельность лаборатории по выработке „счастья человеческого“ наполнена авторской иронией и необидной насмешкой, инженеры Владимира Савченко — сами немножко играют друг с другом в КВН. Васильев же величав и серьезен; для него научный институт — это храм, моделирование счастья — ответственный государственный заказ, здесь оно вырабатывается подробно описанными ГНТ-генераторами».

21 ноября: Вероломный художник

125 лет назад родился Рене Франсуа Гислен Магритт (René François Ghislain Magrette, 1898–1967), бельгийский художник-сюрреалист, автор картин «Вероломство образов», «Фальшивое зеркало», «Условия человеческого существования», «Репродуцирование запрещено», «Перспектива мадам Рекамье», «Таинственные баррикады», «Сын человеческий», «Две тайны».

Картины художника обманчиво просты. Когда к ним начинаешь присматриваться, понимаешь, что они скрывают ребусы, которые разгадать полностью невозможно. Магритт намекает, что видимость хранит тайну, которую мы часто не замечаем. Он так говорил о своем предназначении: «Я взял себе ориентир — магическое в искусстве, с которым я встретился, будучи еще ребенком».

24 ноября: Автор баек «космических волков»

75 лет назад родился Пол Робинсон (Paul Robinson, писал под псевдонимом Спайдер Робинсон (Spider Robinson), р. 1948), американский писатель и критик, автор романов «Телемпат», «Звездный танец», «Мыслеубийца», «Давление времени», «Ночь власти», «Бесплатный обед», «Очень плохие смерти», серии рассказов о звездном «салуне Кэллахэна».

На русском языке Спайдера (это имя у автора из псевдонима превратилось в официальное) печатали мало: сборник «Звездный танец», в который вошли два романа, написанные с женой Жанной Робинсон, и три рассказа, а также роман «Переменная звезда», который Робинсон написал по восьмистраничному синопсису Роберта Хайнлайна уже после смерти мэтра (на обложке русского перевода имя Робинсона даже не упомянуто!).

27 ноября: Просто БГ

70 лет назад родился Борис Борисович Гребенщиков* (р. 1953), русский поэт, руководитель рок-группы «Аквариум», автор повести-сказки «Иван и Данило».

Кроме истории об Иване Семипалатинском и Даниле Перекати-Поле и «Романа, который никогда не будет окончен» БГ еще перевел «Бхагавад-гиту»: «Поначалу я сделал просто перевод, потом около десяти лет проверял правильность текста, сравнивая каждый стих с санскритским оригиналом, а потом — установив значение каждого стиха — сравнивал свой перевод со всеми классическими переводами „Гиты“. Мне важно было простыми словами передать смысл текста».

Владимир Борисов

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