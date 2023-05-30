ТрВ № 11 (379) за 2023 г.: Революция в пилотируемой космонавтике

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 379 от 30 мая 2023 года в PDF

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Анонс номера

Революция в пилотируемой космонавтике

Популяризатор космонавтики Александр Хохлов рассказал ТрВ-Наука о перспективах пилотируемой космонавтики в текущем десятилетии. Вопросы задавал Алексей Огнёв — стр. 1–3

Открытия года в эволюционной биологии

Биолог Александр Марков о новых деталях катастрофы на рубеже мела и палеогена, появлении теплокровности, неандертальцах и сапиенсах — стр. 4–5, 7

Алексей Кудря: Астроновости

LIGO вновь в строю, найдено место падения Hakuto-R, картинки сверхновой в М101 и перспективы деревянных спутников — стр. 6

Поэт, рискнувший писать о красном терроре в Крыму

Александр Буфетов к столетию публикации «Стихов о терроре» Максимилиана Волошина — стр. 8–9

Теория базовых цветов против гипотезы Сэпира — Уорфа

Мария Елифёрова о примерах, подтачивающих построения американцев, — стр. 10

История эмоций

Культуролог Александр Марков о науке, созданной поборниками аналитической философии, — стр. 11

Рождение мышей горою

Андроник Арутюнов и Павел Кудюкин с иронией пишут про три государственных подвига во имя «поддержки» российской науки и образования — стр. 14

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