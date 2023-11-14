ТрВ № 23 (391) за 2023 г.: Как и почему осциллируют нейтрино

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 391 от 14 ноября 2023 года в PDF
Анонс номера
Как и почему осциллируют нейтрино
Про эксперименты в Японии по изучению нейтринных осцилляций с Юрием Куденко беседуют Борис Штерн и Максим Борисов — стр. 1–3
Алексей Кудря: Астроновости
Первые снимки «Евклида», галактическое трио от «Хаббла», древнейший квазар, уникальный астероид Динкинеш и алая ночь над Землей — стр. 4–5
Космология после «Планка». Стагнация или развитие?
Продолжение беседы Бориса Штерна с Дмитрием Горбуновым: темная энергия, «хаббловский» кризис и Новая Физика — стр. 6
Фотоконкурс Nikon Small World
Первый приз получил психоделический вид внутренностей крысиного глаза. Обзор прочих микрофотографий-финалистов от Максима Борисова — стр. 8–9
Функция Георгия Гуревича
К дню памяти известного фантаста публикуем очерк Владимира Борисова про научно-фантастическую повесть «Мы — из Солнечной системы», а также очередной Календарь фантастики — стр. 10–11
Просветительский парк
Фоторепортаж Бориса Штерна, посвященный необычному начинанию директора фабрики спорттоваров, выпускника МИФИ Константина Могильницкого, — стр. 12
Уходят последние астронавты, участвовавшие в миссиях Apollo
Очерк Александра Хохлова, посвященный памяти Фрэнка Бормана и Томаса Мэттингли, — стр. 15