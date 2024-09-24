Календарь фантастики: Джон Пристли, Адольфо Бьой Касарес, Иосиф Алешковский, Христо Поштаков, Джон Браннер, Цуцуи Ясутака

13 сентября: О природе времени

130 лет назад родился Джон Бойнтон Пристли (John Boynton Priestley, 1894–1984), английский писатель и драматург, автор романов «Альберт выпутывается», «Люди судного дня», «Джонсон за Иорданом», «Низкие ноты на высоком уровне», «Волшебники», «Сноггл», «Дженни Вильерс», повести «31 июня».

Пристли, как и Борхес, глубоко воспринял идеи Джона Данна о человеческом восприятии времени. Во многих произведениях Пристли, как фантастических, так и реалистических, речь идет о природе времени. Вот и история про Лунный день, который бывает, как известно, 31 июня, повествует о том, как волшебники Мальгрим и Марлаграм открыли дверь из времен короля Артура в суматошную современность. Повесть была экранизирована в советские времена, но фильм существенно упростил сюжет сказки, хотя местами сатирическое сравнение разных временных пластов все-таки осталось.

15 сентября: Еще один аргентинский классик

110 лет назад родился Адольфо Бьой Касарес (Онорио Бустос Домек; Б. Суарес Линч; Мартин Сакастру) — Adolfo Bioy Casares (Honorio Bustos Domecq; B. Súarez Lynch; Martin Sacastrú, 1914–1999), аргентинский писатель, автор романов «Изобретение Мореля», «План бегства», «Сон героев», «Хроника войны против свиней», «Спать на солнце», сборников «Козни небесные», «Канун Фауста», «Теневая сторона», «Великий серафим», составитель «Антологии фантастической литературы».

Третий аргентинский классик, в отличие от Кортасара, тесно дружил с Борхесом, они часто составляли вместе различные антологии фантастики, мифов, детективов (у них даже был общий псевдоним — Онорио Бустос Домек, под именем которого они издали несколько книг). Бьой Касарес считал, что литература подчиняется своим собственным законам: «Писать — значит непрерывно открывать эти законы или терпеть поражение… Работа писателя — это задача, которую решаешь, отчасти применяя общие, уже установленные законы, отчасти — законы особые, которые тебе предстоит открыть и принять».

21 сентября: Хулиган и весельчак

95 лет назад родился Иосиф Ефимович (Юз) Алешковский (1929–2022), русский писатель, автор повестей «Кенгуру», «Рука», «Николай Николаевич», «Маскировка», «Синенький скромный платочек» и др.

Большинство произведений Алешковского содержит элементы гротеска и сатирической фантастики. Но главная его особенность — введение в художественные тексты «нецензурных» слов и выражений. Борис Стругацкий в разговоре с автором этих строк говорил, что мат в книгах Алешковского органичен, его герои просто не могут говорить по-другому. О себе Юз писал так: «Я был весельчаком, бездельником, лентяем, хулиганом, негодяем, курильщиком, беспризорником, футболистом, чревоугодником, хотя часто помогал матери по дому, страстно интересовался тайнами деторождения, отношения полов, устройства вселенной, происхождения видов растений, животных и социальных несправедливостей, а также успевал читать великие сочинения Пушкина, Дюма, Жюль Верна и Майн Рида. Я даже успел поработать полгода на заводе, но школу кончить и ВУЗ так и не успел, о чем нисколько не печалюсь…»

22 сентября: Шекли по-болгарски

80 лет назад родился Христо Димитров Поштаков (Кристофер Поустман) — Христо Димитров Пощаков (Кристофър Поустман, р. 1944), болгарский писатель и переводчик, автор сборников «Дежурство на Титане», «Планета Скали», «Генератор реальностей», романов «Приключение в Дарвиле», «Нашествие грухилитов», «Меч, магия и челюсти», «Гаси Америку!».

Активный деятель болгарского фэндома, Христо Поштаков после окончания Софийского технического университета много лет работал технологом, в 1990-е годы занимался бизнесом, но с 1998 года — профессиональный писатель. Предпочитает короткую форму, в его рассказах чувствуется влияние творчества Роберта Шекли. В цикле новелл «Короткие и очень короткие страшные рассказы» Поштаков откровенно поиздевался над штампами литературы ужасов. В романах писатель остается верен себе: это пародийно-юмористическая фантастика о настоящем и будущем. Последние два романа выходили на русском языке в переводе Андрея Белянина.

24 сентября: На волне футуршока

90 лет назад родился Джон Килиан Хьюстон Браннер (Джон Локсмит; К.Х.Браннер; Кит Вудкотт; Тревор Стейнз) — John Kilian Houston Brunner (John Loxmith; K.H.Brunner; Keith Woodcott; Trevor Staines, 1934–1995), английский писатель, автор романов «Небесное святилище», «Мстители Каррига», «Времена без числа», «Квадраты шахматного города», «Стоя на Занзибаре» и др.

Вершиной творчества Браннера стал условный цикл «Квартет Римского клуба», состоящий из романов «Стоя на Занзибаре», «Зазубренная орбита», «И агнцы воззрели горе» и «Оседлавший волну шока». Первые три романа — скорее антиутопические, о перенаселенном, взрывоопасном мире близкого будущего, о разгуле преступности, об экологическом конце света, а последний можно считать информационной утопией, действие в которой происходит в середине 2020-х годов (написан роман был в 1975 году). И, кстати, многое в романе угадано верно: информационные сети, компьютерные вирусы, хакеры, углубление фрагментации и атомизации общества, ослабление стран Запада, новые вариации гонок технологий и вооружения.

24 сентября: Японский постмодернист

90 лет назад родился Цуцуи Ясутака (筒井康隆, р. 1934), японский писатель, автор романов «Девочка, прыгающая во времени», «Паприка», «Мой гранпа», «Преисподняя», сборника «Сальмонельщики с планеты Порно».

Здесь перечислены лишь наиболее известные крупные произведения автора, которого критики включают в «большую тройку» (наряду с Сакё Комацу и Синъити Хоси) японских фантастов. Он написал около сорока романов, много рассказов, начинал с комедийной фантастики, но вскоре переключился на авангард и стал писать в жанре «сверхлитературы». Николай Александров отмечал, что в произведениях Цуцуи наблюдаются переплетения сна и яви, абсурдистские элементы и выигрышная для героев «позиция Иванушки-дурачка».

Владимир Борисов