ТрВ № 22 (390) за 2023 г.: «Как только темную материю найдут, глава о ней сколлапсирует страниц в десять»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 390 от 31 октября 2023 года в PDF
Анонс номера
«Как только темную материю найдут, глава о ней сколлапсирует страниц в десять»
Борис Штерн беседует с Дмитрием Горбуновым о конференции, посвященной памяти Валерия Рубакова, — стр. 1–2
Сердце Гипер-Камиоканде
В Японии начинает работать 3D нейтринный детектор SuperFGD, созданный в России, — стр. 3
Наблюдая Вселенную
Килоновая GRB 2303070A, портрет Бетельгейзе, уточнение возраста Луны и ее недавнее затмение — сводка Алексея Кудри — стр. 4–5
Чем H-бомба лучше A-бомбы
Заключительная часть очерка Геннадия Горелика о создании мощнейшего оружия на Земле — стр. 6–7
Пан прорицатель
Новая глава из будущей книги Владимира Борисова о Станиславе Леме — стр. 8–9
И вот, наконец, Лос-Аламос…
Воспоминания фиановца Юрия Захаренкова о первой командировке за океан — стр. 10–11
Капризное самопознание
Впечатления Александра Маркова от книги Кати Колпинец, исследовательницы соцсетей, — стр. 11
Très bien, mon ami Hastings!
Арсений Богатырёв анализирует сериал «Пуаро Агаты Кристи» — стр. 12–13
История одной академической династии
Очерк Валерия Сойфера о профессорах Богдановых — отце и сыне — стр. 14
В поисках Опоньского острова
Новые трагикомические миниатюры Александра Мещерякова — стр. 16