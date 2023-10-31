ТрВ № 22 (390) за 2023 г.: «Как только темную материю найдут, глава о ней сколлапсирует страниц в десять»

31.10.2023 / № 390 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 390 от 31 октября 2023 года в PDF

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Анонс номера

«Как только темную материю найдут, глава о ней сколлапсирует страниц в десять»
Борис Штерн беседует с Дмитрием Горбуновым о конференции, посвященной памяти Валерия Рубакова, — стр. 1–2

Сердце Гипер-Камиоканде
В Японии начинает работать 3D нейтринный детектор SuperFGD, созданный в России, — стр. 3

Наблюдая Вселенную
Килоновая GRB 2303070A, портрет Бетельгейзе, уточнение возраста Луны и ее недавнее затмение — сводка Алексея Кудри стр. 4–5

Чем H-бомба лучше A-бомбы
Заключительная часть очерка Геннадия Горелика о создании мощнейшего оружия на Земле — стр. 6–7

Пан прорицатель
Новая глава из будущей книги Владимира Борисова о Станиславе Леме — стр. 8–9

И вот, наконец, Лос-Аламос…
Воспоминания фиановца Юрия Захаренкова о первой командировке за океан — стр. 10–11

Капризное самопознание
Впечатления Александра Маркова от книги Кати Колпинец, исследовательницы соцсетей, — стр. 11

Très bien, mon ami Hastings!
Арсений Богатырёв анализирует сериал «Пуаро Агаты Кристи» — стр. 12–13

История одной академической династии
Очерк Валерия Сойфера о профессорах Богдановых — отце и сыне — стр. 14

В поисках Опоньского острова
Новые трагикомические миниатюры Александра Мещерякова стр. 16

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