ТрВ № 12 (380) за 2023 г.: Бескрылые фениксы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 380 от 13 июня 2023 года в PDF
Анонс номера
Мировую науку ждут перемены
В этом уверен астрофизик Сергей Попов — стр. 3
От близкого космоса до Луны
Продолжение беседы Алексея Огнёва с Александром Хохловым — стр. 4–5
Панспермия и альтернативная биохимия
Выступление Михаила Никитина на фестивале «Ученые против мифов» — стр. 6–7
Алексей Кудря: Астроновости
Объединенные снимки телескопов, теплый мир TOI-1859, предшественник сверхновой SN2023ixf и др. — стр. 8–9
Родные стены правдивого языка
Культуролог Александр Марков про Мориса Бланшо, который ни на кого не похож, — стр. 10
Научная криминалистика Холмсона и Ватсона
В перипетиях теории относительности и квантовой теории информации разбирается Геннадий Горелик — стр. 14–15