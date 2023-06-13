ТрВ № 12 (380) за 2023 г.: Бескрылые фениксы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 380 от 13 июня 2023 года в PDF

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Анонс номера

Мировую науку ждут перемены

В этом уверен астрофизик Сергей Попов — стр. 3

От близкого космоса до Луны

Продолжение беседы Алексея Огнёва с Александром Хохловым — стр. 4–5

Панспермия и альтернативная биохимия

Выступление Михаила Никитина на фестивале «Ученые против мифов» — стр. 6–7

Алексей Кудря: Астроновости

Объединенные снимки телескопов, теплый мир TOI-1859, предшественник сверхновой SN2023ixf и др. — стр. 8–9

Родные стены правдивого языка

Культуролог Александр Марков про Мориса Бланшо, который ни на кого не похож, — стр. 10

Научная криминалистика Холмсона и Ватсона

В перипетиях теории относительности и квантовой теории информации разбирается Геннадий Горелик — стр. 14–15

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