ТрВ № 13 (381) за 2023 г.: Будущее: мрак или надежды

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 381 от 27 июня 2023 года в PDF
Анонс номера
Нераспыленный Оруэлл
Максим Борисов о книгах Джорджа Оруэлла в СССР, к 120-летию писателя — стр. 1
Фениксы оперились
«Диссернет» анализирует состав экспертных советов ВАК, восставших из пепла, — стр. 2
Citizen scientists 2.0
Павел Амнуэль размышляет о будущем земной науки, вдохновленный эссе Сергея Попова, — стр. 3
Неожиданный улов нейросетей
Сергей Марков рассуждает о бытии и сознании искусственного интеллекта — стр. 4–5
Трансгуманизм плюс киборгизация всей страны
Эссе Владимира Борисова о взглядах пана Лема на генную инженерию и эволюцию Homo sapiens — стр. 8–9
Сестра моя блокада
Александр Марков о политической теологии Ольги Фрейденберг — стр. 10
Генетика слова
Отзыв на мемуары биолога Евгения Ананьева, созданные наперегонки со смертью, — стр. 11
Квантовый синедрион
Новелла Павла Амнуэля о колонии гениев, проектирующих вселенные, — стр. 12–14
Ангелология конкурса имени Чайковского
Непредвзятый взгляд математика Александра Буфетова — стр. 15
Я смотрю Павел Рафаэлович продолжает радовать своим творениями, в том числе прогностикой. Мне нравиться его творчество, особенно Звездные корабли воображения, о котором я услышал в исполнении подкаста Компьюлента.