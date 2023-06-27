ТрВ № 13 (381) за 2023 г.: Будущее: мрак или надежды

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 381 от 27 июня 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Нераспыленный Оруэлл

Максим Борисов о книгах Джорджа Оруэлла в СССР, к 120-летию писателя — стр. 1

Фениксы оперились

«Диссернет» анализирует состав экспертных советов ВАК, восставших из пепла, — стр. 2

Citizen scientists 2.0

Павел Амнуэль размышляет о будущем земной науки, вдохновленный эссе Сергея Попова, — стр. 3

Неожиданный улов нейросетей

Сергей Марков рассуждает о бытии и сознании искусственного интеллекта — стр. 4–5

Трансгуманизм плюс киборгизация всей страны

Эссе Владимира Борисова о взглядах пана Лема на генную инженерию и эволюцию Homo sapiens — стр. 8–9

Сестра моя блокада

Александр Марков о политической теологии Ольги Фрейденберг — стр. 10

Генетика слова

Отзыв на мемуары биолога Евгения Ананьева, созданные наперегонки со смертью, — стр. 11

Квантовый синедрион

Новелла Павла Амнуэля о колонии гениев, проектирующих вселенные, — стр. 12–14

Ангелология конкурса имени Чайковского

Непредвзятый взгляд математика Александра Буфетова — стр. 15

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