ТрВ № 14 (382) за 2023 г.: Снова гравитационные волны. Уже другие

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 382 от 11 июля 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

История «юридических вампиров»

в изложении Екатерины Афанасьевой — стр. 3

MDPI vs «испанский стыд»

О проблемах журналов открытого доступа и издательстве MDPI рассуждает Алексей Иванов — стр. 4–5

Алексей Кудря: Астроновости

О том, как и зачем запускали «Евклид», как марсолет дожидался марсохода, а тот фоткал марсианский бублик… — стр. 6–7

Как правильно гоняться за коростелём

Бёрдвотчер Антон Евсеев в поисках самого неуловимого крикуна — стр. 8–9

Какой будет наука в середине XXI века?

Беседуют Павел Амнуэль, Сергей Попов и Александр Сергеев — стр. 10–11

Географ, захваченный историей

Культуролог Александр Марков о судьбе Льва Африканского — стр. 12

Вместе весело нажать

Александр Поддьяков про детские эксперименты — стр. 14

Образование скандинавов

Шведская школа глазами Светланы Монастырной — стр. 15

Про мечты и мечтателей

Эссе Александра Мещерякова — стр. 16

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