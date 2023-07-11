ТрВ № 14 (382) за 2023 г.: Снова гравитационные волны. Уже другие

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 382 от 11 июля 2023 года в PDF
Анонс номера
История «юридических вампиров»
в изложении Екатерины Афанасьевой — стр. 3
MDPI vs «испанский стыд»
О проблемах журналов открытого доступа и издательстве MDPI рассуждает Алексей Иванов — стр. 4–5
Алексей Кудря: Астроновости
О том, как и зачем запускали «Евклид», как марсолет дожидался марсохода, а тот фоткал марсианский бублик… — стр. 6–7
Как правильно гоняться за коростелём
Бёрдвотчер Антон Евсеев в поисках самого неуловимого крикуна — стр. 8–9
Какой будет наука в середине XXI века?
Беседуют Павел Амнуэль, Сергей Попов и Александр Сергеев — стр. 10–11
Географ, захваченный историей
Культуролог Александр Марков о судьбе Льва Африканского — стр. 12
Вместе весело нажать
Александр Поддьяков про детские эксперименты — стр. 14
Образование скандинавов
Шведская школа глазами Светланы Монастырной — стр. 15
Про мечты и мечтателей
Эссе Александра Мещерякова — стр. 16