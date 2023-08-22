ТрВ № 17 (385) за 2023 г.: Институт проблем передачи полномочий

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 385 от 22 августа 2023 года в PDF
Анонс номера
Память
Владимир Евгеньевич Захаров (1.08.1939–20.08.2023) — стр. 15
В поисках прародины индоевропейских языков
Недавнюю «сенсацию» комментируют Алексей Касьян и Георгий Старостин — стр. 5
Алексей Кудря: Астроновости
«Луна-25», Ingenuity, облака на Нептуне, рукава галактики и звездные остатки — стр. 6–7
Ныряющий в себя
Культуролог Александр Марков про книгу антиковеда Тонио Хёльшера — стр. 8
«Вояджеры» 46 лет спустя
Что можно считать самым удивительным в миссии американских аппаратов — стр. 9
«Cознание — это иллюзия»
Беседа Альберта Ефимова с исследователем когнитивистики и проблем сознания Дугласом Хофштадтером — стр. 10–11
Когда фантасты идут по пути ученых
Павел Амнуэль о научной фантастике и фантастической науке — стр. 12–13
Агата Кристи в стране садов и парков
Литературоведческое исследование Арсения Богатырёва, посвященное «королеве детективов», — стр. 14–15
В продолжение ботанической темы
Александр Мещеряков о том, как любовь к цветам подвигла его на практическое изобретение, — стр. 16