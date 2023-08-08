ТрВ № 16 (384) за 2023 г.: 30 лет тому вперед: какие открытия нас ждут

08.08.2023 / № 384 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 384 от 8 августа 2023 года в PDF

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Анонс номера

Что случится за миллиард секунд
Сергей Попов пытается составить список открытий, которые ждут астрономию и астрофизику в ближайшие десятилетия, — стр. 1–2

Колонка главреда
Борис Штерн о самой творческой и любознательной части страны — стр. 2–3

Мэнээс Толя Жигалкин и Политбюро ЦК КПСС
Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренковастр. 3

Алексей Кудря: Астроновости
Прибытие «Евклида», поиски земной воды, «рыбная» и «толстая» галактики, неголубая Голубая Луна, разворошенная Ио и др. — стр. 4–5

Астрофото-2024
Максим Борисов о ежегодном конкурсе Astronomy Photo of the Year — стр. 6–7

Тайна сибирского пришельца: откуда урагус?
Антон Евсеев о загадке заснятой им птицы — стр. 8–9

Черная спецдыра для синематографа
«Строго научный» фильм Interstellar глазами астрофизика и писателя-фантаста Павла Амнуэлястр. 10–11

Лем о научных поисках счастья
Еще одна глава из будущей книги Владимира Борисовастр. 12–13

От поэтики быта к поэтике слова
Культуролог Александр Марков о собрании сочинений Михаила Гаспарова — стр. 14

От городского хозяйства до Восходящего солнца
Эссе Александра Мещерякова про значки, медали и ордена — стр. 16

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