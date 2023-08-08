ТрВ № 16 (384) за 2023 г.: 30 лет тому вперед: какие открытия нас ждут

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 384 от 8 августа 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Что случится за миллиард секунд

Сергей Попов пытается составить список открытий, которые ждут астрономию и астрофизику в ближайшие десятилетия, — стр. 1–2

Колонка главреда

Борис Штерн о самой творческой и любознательной части страны — стр. 2–3

Мэнээс Толя Жигалкин и Политбюро ЦК КПСС

Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 3

Алексей Кудря: Астроновости

Прибытие «Евклида», поиски земной воды, «рыбная» и «толстая» галактики, неголубая Голубая Луна, разворошенная Ио и др. — стр. 4–5

Астрофото-2024

Максим Борисов о ежегодном конкурсе Astronomy Photo of the Year — стр. 6–7

Тайна сибирского пришельца: откуда урагус?

Антон Евсеев о загадке заснятой им птицы — стр. 8–9

Черная спецдыра для синематографа

«Строго научный» фильм Interstellar глазами астрофизика и писателя-фантаста Павла Амнуэля — стр. 10–11

Лем о научных поисках счастья

Еще одна глава из будущей книги Владимира Борисова — стр. 12–13

От поэтики быта к поэтике слова

Культуролог Александр Марков о собрании сочинений Михаила Гаспарова — стр. 14

От городского хозяйства до Восходящего солнца

Эссе Александра Мещерякова про значки, медали и ордена — стр. 16

См. также: