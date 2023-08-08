ТрВ № 16 (384) за 2023 г.: 30 лет тому вперед: какие открытия нас ждут

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 384 от 8 августа 2023 года в PDF
Анонс номера
Что случится за миллиард секунд
Сергей Попов пытается составить список открытий, которые ждут астрономию и астрофизику в ближайшие десятилетия, — стр. 1–2
Колонка главреда
Борис Штерн о самой творческой и любознательной части страны — стр. 2–3
Мэнээс Толя Жигалкин и Политбюро ЦК КПСС
Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 3
Алексей Кудря: Астроновости
Прибытие «Евклида», поиски земной воды, «рыбная» и «толстая» галактики, неголубая Голубая Луна, разворошенная Ио и др. — стр. 4–5
Астрофото-2024
Максим Борисов о ежегодном конкурсе Astronomy Photo of the Year — стр. 6–7
Тайна сибирского пришельца: откуда урагус?
Антон Евсеев о загадке заснятой им птицы — стр. 8–9
Черная спецдыра для синематографа
«Строго научный» фильм Interstellar глазами астрофизика и писателя-фантаста Павла Амнуэля — стр. 10–11
Лем о научных поисках счастья
Еще одна глава из будущей книги Владимира Борисова — стр. 12–13
От поэтики быта к поэтике слова
Культуролог Александр Марков о собрании сочинений Михаила Гаспарова — стр. 14
От городского хозяйства до Восходящего солнца
Эссе Александра Мещерякова про значки, медали и ордена — стр. 16