ТрВ № 20 (388) за 2023 г.: Очень «разные умы» в истории H‑бомбы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 388 от 3 октября 2023 года в PDF
Анонс номера
Очень «разные умы» в истории H‑бомбы
Геннадий Горелик о настоящем детективном сюжете в истории создания водородной бомбы — стр. 1–3
Мир, что нам построил Оппи
Максим Борисов о фильме Кристофера Нолана — стр. 4
Человек-эпоха — академик Владимир Евгеньевич Захаров
Очерк Евгения Кузнецова и Владимира Красносельских — стр. 5
Алексей Кудря: Астроновости
Жизнь в Европе, вращение черных дыр, сливающиеся галактики и доставка грунта с астероида Бенну — стр. 6–7
Календарь фантастики
Владимир Борисов о Джордже Мартине, Дмитрии Биленкине, Владимире Гривнине, Дмитрии Горчеве и Аркадии Бурштейне — стр. 7
Станислав Лем: Системы оружия
В продолжение темы холодной войны — новая глава из будущей книги Владимира Борисова — стр. 8–9
Кто определяет облик беспроводных сетей будущего?
Евгений Хоров беседует с Алексеем Огнёвым — стр. 10–11, 13
Автотуристы на бездорожье недостроенного социализма
Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 12–13
Куда ведет картина Вермеера «Географ»
Культуролог Александр Марков о книге Томаса Берга «Театр мира. История картографии» — стр. 14
Канун Всех Святых
Фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 15
Про холодную и горячую войну
Очерк Александра Мещерякова — стр. 16