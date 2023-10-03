ТрВ № 20 (388) за 2023 г.: Очень «разные умы» в истории H‑бомбы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 388 от 3 октября 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Очень «разные умы» в истории H‑бомбы

Геннадий Горелик о настоящем детективном сюжете в истории создания водородной бомбы — стр. 1–3

Мир, что нам построил Оппи

Максим Борисов о фильме Кристофера Нолана — стр. 4

Человек-эпоха — академик Владимир Евгеньевич Захаров

Очерк Евгения Кузнецова и Владимира Красносельских — стр. 5

Алексей Кудря: Астроновости

Жизнь в Европе, вращение черных дыр, сливающиеся галактики и доставка грунта с астероида Бенну — стр. 6–7

Календарь фантастики

Владимир Борисов о Джордже Мартине, Дмитрии Биленкине, Владимире Гривнине, Дмитрии Горчеве и Аркадии Бурштейне — стр. 7

Станислав Лем: Системы оружия

В продолжение темы холодной войны — новая глава из будущей книги Владимира Борисова — стр. 8–9

Кто определяет облик беспроводных сетей будущего?

Евгений Хоров беседует с Алексеем Огнёвым — стр. 10–11, 13

Автотуристы на бездорожье недостроенного социализма

Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 12–13

Куда ведет картина Вермеера «Географ»

Культуролог Александр Марков о книге Томаса Берга «Театр мира. История картографии» — стр. 14

Канун Всех Святых

Фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 15

Про холодную и горячую войну

Очерк Александра Мещерякова — стр. 16