ТрВ № 20 (388) за 2023 г.: Очень «разные умы» в истории H‑бомбы

03.10.2023 / № 388 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 388 от 3 октября 2023 года в PDF

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Анонс номера

Очень «разные умы» в истории H‑бомбы
Геннадий Горелик о настоящем детективном сюжете в истории создания водородной бомбы стр. 1–3

Мир, что нам построил Оппи
Максим Борисов о фильме Кристофера Нолана — стр. 4

Человек-эпоха — академик Владимир Евгеньевич Захаров
Очерк Евгения Кузнецова и Владимира Красносельских стр. 5

Алексей Кудря: Астроновости
Жизнь в Европе, вращение черных дыр, сливающиеся галактики и доставка грунта с астероида Бенну — стр. 6–7

Календарь фантастики
Владимир Борисов о Джордже Мартине, Дмитрии Биленкине, Владимире Гривнине, Дмитрии Горчеве и Аркадии Бурштейне — стр. 7

Станислав Лем: Системы оружия
В продолжение темы холодной войны — новая глава из будущей книги Владимира Борисовастр. 8–9

Кто определяет облик беспроводных сетей будущего?
Евгений Хоров беседует с Алексеем Огнёвымстр. 10–11, 13

Автотуристы на бездорожье недостроенного социализма
Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренковастр. 12–13

Куда ведет картина Вермеера «Географ»
Культуролог Александр Марков о книге Томаса Берга «Театр мира. История картографии» — стр. 14

Канун Всех Святых
Фантастический рассказ Павла Амнуэлястр. 15

Про холодную и горячую войну
Очерк Александра Мещерякова стр. 16

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