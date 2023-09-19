ТрВ № 19 (387) за 2023 г.: Особенности эволюции древних тигров

19.09.2023 / № 387 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 387 от 19 сентября 2023 года в PDF

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Анонс номера

Алексей Кудря: Астроновости
Самая далекая сверхновая, астероид от «Люси», гикеан от «Уэбба» и квинтет выдающихся объектов от «Чандры» — стр. 4–5

Нарратив и каноническая ситуация общения
Сергей Лёзов рассказал Алексею Огнёву о летних экспедициях в Сирию и Турцию — стр. 6–7

О компьютеризации ФИАНа и всей страны
Из рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 8–9

Талант двойного зренья
Автобиографический очерк математика Александра Бейлинсона — стр. 10–12

Из жизни мхов
Биолог Никита Вихрев и культуролог Александр Марков препарируют «бестселлер» Робин Киммерер — стр. 13

Беглецы из преисподней
Очерк Владимира Борисова о новом переводном сборнике братьев Стругацких (плюс календарь фантастических юбилеев) — стр. 14–15

Черное, Азовское, Баренцево…
Александр Мещеряков в своей авторской рубрике «Между прочим» вспоминает о морях — стр. 16

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