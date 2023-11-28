ТрВ № 24 (392) за 2023 г.: Репликаторы: место жизни во Вселенной

28.11.2023 / № 392 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 392 от 28 ноября 2023 года в PDF

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Анонс номера

Репликаторы: место жизни во Вселенной
Борис Штерн беседует с Евгением Куниным о происхождении, распространении жизни и вероятности этого события стр. 1–3

Новый запуск Starship, юбилей МКС, ALMA пристальнее всматривается во Вселенную
Астроновости обозревает Алексей Кудря стр. 4–5

Кибернетический век
Очерк Геннадия Горелика к столетию Бенциона Флейшмана — стр. 6–7, 8

Безукоризненный выбор
«Диссернет» изучил список лауреатов премии Российского профессорского собрания «Профессора года» — стр. 8

Космический луч в темном царстве
История хайпа в Рунете, связанного с частицей ультравысокой энергии, которая пришла с неожиданного направления, — стр. 9

Наука, жизнь и фотография
Редакторы научно-популярных журналов Леонид Ашкинази и Юрий Фролов беседуют об общем увлечении — стр. 10–11

Учтив с людьми и дерзок с техникой
Философскую подоплеку работы революционера Алексея Гастева в трамвайном депо разбирают Александр Марков и Оксана Штайн стр. 12

Мрачная страница в жизни Мечникова
Ирина Опимах повествует о том, что помогло великому ученому излечиться от депрессии, — стр. 13

Полет перебежчика
Максим Борисов рассказывает историю побега Виктора Беленко в Японию в 1976 году — стр. 14

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