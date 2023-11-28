ТрВ № 24 (392) за 2023 г.: Репликаторы: место жизни во Вселенной

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 392 от 28 ноября 2023 года в PDF
Анонс номера
Репликаторы: место жизни во Вселенной
Борис Штерн беседует с Евгением Куниным о происхождении, распространении жизни и вероятности этого события — стр. 1–3
Новый запуск Starship, юбилей МКС, ALMA пристальнее всматривается во Вселенную
Астроновости обозревает Алексей Кудря — стр. 4–5
Кибернетический век
Очерк Геннадия Горелика к столетию Бенциона Флейшмана — стр. 6–7, 8
Безукоризненный выбор
«Диссернет» изучил список лауреатов премии Российского профессорского собрания «Профессора года» — стр. 8
Космический луч в темном царстве
История хайпа в Рунете, связанного с частицей ультравысокой энергии, которая пришла с неожиданного направления, — стр. 9
Наука, жизнь и фотография
Редакторы научно-популярных журналов Леонид Ашкинази и Юрий Фролов беседуют об общем увлечении — стр. 10–11
Учтив с людьми и дерзок с техникой
Философскую подоплеку работы революционера Алексея Гастева в трамвайном депо разбирают Александр Марков и Оксана Штайн — стр. 12
Мрачная страница в жизни Мечникова
Ирина Опимах повествует о том, что помогло великому ученому излечиться от депрессии, — стр. 13
Полет перебежчика
Максим Борисов рассказывает историю побега Виктора Беленко в Японию в 1976 году — стр. 14